Cool Days Festival 2022: Concert per als presos

Este próximo viernes 13 de mayo y dentro del Cool Days Festival 2022, en ARTÁ, Mallorca, se realiza la performance, del artista Eugenio Merino, titulada Concierto para los Presos comisariada por Fernando Gómez de la Cuesta, con música dirigida por Josep Francesc Palou, que se realizará en el Campament dels Presos, un antiguo campo de concentración que estuvo activo de 1941 a 1942

Només a l’illa de Mallorca hi va haver 26 camps de concentració en els quals van treballar 8.500 presoners. A més, entre execucions, desaparicions, persecucions i empresonaments, unes 300 persones van ser víctimes de la repressió dins del poble d’Artà. En aquest terme municipal, El Campament dels presos, actiu des del 1941 al 1942, va ser un camp de treballs forçats format per batallons de caràcter disciplinari de soldats treballadors, explotats fins a l’extenuació per a la construcció i reparació de carreteres i defenses arquitectòniques de guerra. Per ell van passar almenys 1.399 presos identificats. Els testimonis coincideixen en les patètiques condicions que es donaven en aquest camp de concentració, on el càstig físic i moral, la pèssima alimentació i el fred van anar devastant les forces dels reclusos.

És en aquest context carregat de violència i ferida on l’artista Eugenio Merino ha plantejat el desenvolupament d’una acció que pretén continuar preservant la memòria d’uns fets que no s’han de tornar a repetir. Concert per als presos s’articula com una emocionant performance en què els músics ocuparan l’espai on abans s’ubicava el pedestal i la bandera del camp de concentració, un lloc inquietant on els reclusos eren obligats a cantar el Cara al Sol. Des d’aquest espai simbòlic, els intèrprets, oferiran un repertori de temes republicans vinculats a la Guerra Civil, una actuació especialment ideada per a aquest singular auditori de presos que sempre han de ser presents a la nostra memòria.

Castellá:

Sólo en la isla de Mallorca hubo 26 campos de concentración en los que trabajaron 8.500 prisioneros. Además, entre ejecuciones, desapariciones, persecuciones y encarcelamientos, unas 300 personas fueron víctimas de la represión en el pueblo de Artà. En dicho término municipal, El Campament dels presos, activo desde 1941 a 1942, fue un campo de trabajos forzados formado por batallones de carácter disciplinario de soldados trabajadores, explotados hasta la extenuación para la construcción y reparación de carreteras y defensas arquitectónicas de guerra. Por él pasaron al menos 1.399 presos identificados. Los testimonios coinciden en las patéticas condiciones que se daban en ese campo de concentración, donde el castigo físico y moral, la pésima alimentación y el frío fueron devastando las fuerzas de los reclusos.

Es en este contexto cargado de violencia y herida donde el artista Eugenio Merino ha planteado el desarrollo de una acción que pretende seguir preservando la memoria de unos hechos que no deben volver a repetirse. Concierto para los presos se articula como una emocionante performance en la que los músicos ocuparán el espacio en el que antes se ubicaba el pedestal y la bandera del campo de concentración, un lugar inquietante donde los reclusos eran obligados a cantar el Cara al Sol. Desde ese espacio simbólico, los interpretes, ofrecerán un repertorio de temas republicanos vinculados a la Guerra Civil, una actuación especialmente ideada para ese singular auditorio de presos que siempre deben estar presentes en nuestra memoria.

DIVENDRES 13 DE MAIG – 18H.

Campament dels presos – Parc Natural de la Península de Llevant

Eugenio Merino

Concert per als presos (preludi d’un contramonument a la memòria)

Performance. Trio de metalls d’Artà + Josep Francesc Palou

Un projecte a cura de Fernando Gómez de la Cuesta

Cool Days Festival 2022 – Artà

Estudio Eugenio Merino

