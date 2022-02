Debate de la Reforma Laboral: faltaban los currantes

Por Manuel Salguero. LQSomos.

“No es un error del sistema.

El sistema es el error”

Los de la huelga general habían enviado un destacamento de unos 500, pero las fuerzas del orden les habían puesto unas vallas a las puertas del Congreso a modo de: “ustedes no están invitados, y van en zapatillas”.

Hacía un frio seco madrileño, que acompasaba al interés que suscitaba el debate del Congreso entre los concentrados, ya que 10 años de espera enfrían al más pintao, y ese debate ya lo tuvieron ellos entonces, que la cosa sí que estaba calentita, sí.

Los de la huelga permanecieron impertérritos, a modo de: “no nos hemos ido, estábamos descansando, ríndanse, que les tenemos rodeados”. Echando de menos un buen panel informativo en la Plaza de las Cortes, que permitiese ver en directo a los de fuera como discurría el debate de los de dentro, tan importante como era.

En el tiempo de espera, en la memoria aparecían datos de esos de ponían los pelos de punta y daban escalofríos por la columna hacia arriba. Del INE: “desde 1977 los trabajadores de la Administración Pública llevan perdiendo poder adquisitivo”.

Eso en la Administración Pública, que “nobleza obliga”, que de la Empresa Privada del libre mercado, comprendimos que es más difícil tener datos fidedignos, siendo los que fijan los precios, y que vimos que estos habían subido desde la década de los 80-90 del orden del 300%, 600%, 900% y más, según qué productos de los que afectan al IPC.

Viendo los 85.000 millones de € que descontrolaban en corrupción al año, el 25% del PIB de evasión de divisas, el 17% de dinero negro, la mitad de las horas extras no pagadas (5 millones de horas a la semana). Cosas que imposibilitan a un país que pueda sacar adelante cualquier proyecto porque en el camino se han llevado las pelas.

Pero no se partió desde 1977 para no dar sustos, si no desde 2007, que fue cuando reventó la burbuja inmobiliaria, de dar tantos créditos los bancos por encima de sus posibilidades. Los de la Huelga General proponían un Plan de Rescate de Mínimos, frente al Plan de Austeridad del Gobierno, que debía de ser la mar de revolucionario por la reacción represiva del Gobierno contra ellos, terminando una decena de obreros en la cárcel y todo.

Plan de Rescate de Mínimos (2011):

· 30 horas de jornada semanal, sin reducción del salario.

· Puesto de Trabajo o Subsidio indefinido de 1.500 € al mes.

· Contratación fija de los becarios que ocupan puestos de trabajo.

· Contrato indefinido a los trabajadores en negro.

· Plan Público de empleo.

· Aumento del Salario Mínimo Interprofesional a 1.500 € al mes.

· El salario vinculado al coste de la vida no a la productividad.

· No a los despidos. Ningún ERE debe ser admitido.

· No a las horas extras ni pluriempleo mientras exista paro.

· Jubilación mínima de 1.500 € al mes y voluntaria a los 55 años.

Por si a esto no se le diese importancia, el Grupo de Trabajo de Economía llevaba a la Asamblea General de Sol sus resoluciones, de las cuales expongo las referentes al ámbito laboral y para que sirva de comparación, entre lo que exponían los que protestaban contra la Reforma Laboral y lo que se expone en el Congreso:

Propuestas abiertas de la Comisión de Economía del 15-M (Sol):

1. SOMETIMIENTO A REFÉNDUM VINCULANTE LA ÚLTIMA REFORMA LABORAL Y DE PENSIONES.

Optamos por construir un nuevo marco de relaciones laborales consensuado democráticamente por la población. Entretanto, exigimos que se sometan a referéndum vinculante la última reforma laboral y de las pensiones, de forma que la población pueda pronunciarse sobre los aspectos que signifiquen un aumento de la precariedad, una reducción de los derechos laborales y un deterioro de los regímenes de pensiones.

2. REDUCCIÓN EFECTIVA DE LA JORNADA Y DE LA VIDA LABORAL.

Reducción efectiva de la jornada laboral y de la vida laboral hasta cumplir todas las necesidades de empleo de la población. Ésta sería una medida efectiva de redistribución de la riqueza y de todos los trabajos (también de los que se realizan en el ámbito doméstico). También exigimos el cumplimiento de los derechos laborales en su integridad.

6. PROHIBICIÓN DE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN EMPRESAS CON BENEFICIOS

15. CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES DE TITULARIDAD Y CAPITAL ESPAÑOL DE LA LEGISLACIÓN MÁS GARANTISTA EN MATERIA DE DERECHOS.

Reivindicamos que las empresas transnacionales de titularidad y capital español deben atenerse en todo momento a la legislación que garantice en mayor medida el respeto de los derechos humanos, sociales, laborales, medioambientales, económicos y de los pueblos, en el país en que actúen (bien sea la legislación española, del país de destino o de rango supranacional). La violación de estos derechos en el extranjero por parte de empresas españolas debe ser incorporada como delito al Código Penal español para poder sancionar los incumplimientos y exigir responsabilidades.

16. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE IMPUESTOS GLOBAL ORIENTADO QUE GARANTICE UNA REDISTRIBUCIÓN PROGRESIVA DE LOS RECURSOS A NIVEL GLOBAL.

Reivindicamos la implantación de impuestos globales orientados a generar un sistema redistributivo global. Estos impuestos tienen como objetivo la preservación de los bienes públicos globales que afectan a toda la ciudadanía del planeta. Destacamos especialmente el impuesto a las transacciones financieras internacionales, que pretende promover la estabilidad penalizando los movimientos especulativos, y los impuestos que gravan las actividades que afectan al medioambiente y a la preservación de la biodiversidad. La recaudación impositiva derivada de estos impuestos deberá destinarse a los Estados de acuerdo a un sistema progresivo de redistribución global.

Ambos grupos, como el de Economía a Corto Plazo se reunían independientemente uno de los otros, y van a terminar siendo coincidentes en sus análisis. Los de Huelga General fueron los que se atrevieron a poner una cantidad en sus propuestas, al ser propuestas de mínimos necesarios básicos. Teniendo en cuenta no inmiscuirse asuntos los que específicamente concerniese al ámbito sindical, o a otro ámbito que pudiese entorpecer la unión a la causa de la huelga.

Hicieron 2 huelgas generales que tuvieron éxito, siendo tal vez las dos únicas huelgas generales en la época democrática que la capacidad de organización de los sindicatos “minoritarios” superaba a los mayoritarios.

En el Congreso tienen un lio, mitad no, mitad si, y gana una de las opciones por un voto equivocado, dice. Cruzando la calle había un grupo de trabajadores de los de la huelga con banderas y pancartas, podían haberles pedido opinión si tantas dudas hay, en cuestión laboral son expertos.

Nadie se dio cuenta, pero faltaban los currantes.

¡La lucha está en la calle y no en el Parlamento!

