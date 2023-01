¡Dentro vídeo! Pantallazos en movimiento: 22 – 28 enero

Redacción. LQSomos.

Pantallazos de acá y de allá, información, sucesos, música, arte, nada… una recopilación de LoQueSomos de lo recibido en esta pasada semana en formato vídeo. Sabemos que los hay superiores, pero solo estos son nuestros elegidos…

Sionismo criminal y colonialista

Esta semana se han cumplido 78 años de la liberación Auschwitz, campo de exterminio creado por Alemania destinado para acabar con el pueblo judío, fue liberado por el ejército soviético. 2023, el régimen sionista instalado en Israel se dedica a exterminar al pueblo palestino, ante la indiferencia de las diplomacias internacionales… 26-1-23: Terroristas israelíes irrumpieron en el campo de refugiados de Jenin y asesinaron a 9 palestinos.

Rebelión peruana

La crisis se agudiza, las protestas en distintas regiones continúan y la represión sobre la que se sostiene el gobierno de Dina Boluarte y José Williams sigue matando. Perú en LoQueSomos.



El reingreso en prisión de Asier Rodríguez es «basado en la venganza»

El preso de Santurtzi Asier Rodríguez López ha vuelto a la prisión de Basauri, una vez que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN) haya estimado el recurso que la fiscalía presentara contra el tercer grado que el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, a propuesta de la junta de tratamiento, le diera al preso vizcaíno. Asier Rodríguez cumple condena desde hace algo más de doce años. En setiembre de 2021 fue acercado a la cárcel de Basauri y actualmente estaba en tercer grado.

Mexicanos, palestinos y saharauis

Del mismo lado de muros diferentes… un nuevo acto en el CAUM madrileño con la participación de Silvana Rabinovich – Licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, maestra en Filosofía por la Facultad de Humanidades de la Universidad Hebrea de Jerusalén y doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II. Su línea de investigación es Ética aplicada desde una perspectiva interdisciplinaria. Ha publicado diversos libros de autoría propia, además de numerosos artículos especializados y capítulos en libros publicados en México, Francia, Argentina, Brasil, España, Bélgica y EEUU.

¿Fracaso o ‘fracaso’? Cuatro años de la estrategia de EE.UU. con Guaidó

La aventura política de Juan Guaidó duró casi 4 años, nunca logró concretar su objetivo anunciado y dejó graves secuelas para Venezuela. Sin embargo, la moraleja geopolítica de lo ocurrido desde 2019 trasciende por lejos a su ya olvidada figura. Nosotras te lo contamos en esta nota: La propia oposición venezolana defenestró, al fin, al “presidente interino” Juan Guaidó

Transferencias bancarias con la palabra Cuba: ¿misión imposible?

Un repaso a lo que entienden por libertad en EEUU. Por ejemplo, prohibir a jugadores cubanos de béisbol de las Grandes Ligas concentrarse y entrenar con la selección de su país antes del próximo Clásico Mundial o venir a la Isla a una posible celebración tras dicho evento. Así es la libertad de movimiento entendida por quienes sostienen y jalean el bloqueo contra Cuba. También destrozan las mentiras de un supuesto cubano residente en Alemania que niega la existencia de la guerra económica contra su país de nacimiento, e incluso que las transferencias bancarias desde Europa estén afectadas por dicho bloqueo.

En el Madrid de Ayuso y Vaquerizo no caben los pobres

En Pandemia Digital analizan el anuncio de la CAM: Campos de golf, tiendas de lujo y vino. El vídeo presentado en Fitur ha generado una gran polémica en redes sociales. Son diversas las opiniones que han surgido sobre este anuncio, aunque, sin duda, esta es la pregunta que más se repite: ¿Es una broma?

El Papa alemán: Benedicto XVI

El 19 de abril de 2005, Joseph Ratzinger fue elegido cabeza visible de la Iglesia católica romana. Asumió el nombre de Benedicto XVI. Sus detractores veían en él un papa dogmático, insensible. Sus partidarios lo consideraban guardián de la verdadera fe. Algo que hoy ya no se puede negar, es que fue un encubridor de la pederastia en la Iglesia católica…



El mito del progreso: ¿hacia dónde va la historia?

Un interesante relato, formato yuotuber, que trata de cómo vemos el paso del tiempo, la historia y el futuro… No podemos volver al mono. ¿A quién quiero engañar? ¡Esto es una excusa para vestirme rococó!



El teatro de Ibsen y los anarquistas

Henrik Ibsen está considerado uno de los autores más influyentes en la dramaturgia contemporánea, uno de los padres del drama realista y del teatro simbólico; sus obras, todavía hoy, siguen representándose y llenando salas de teatro, por lo que es justo reivindicar a los primeros que supieran ver la hondura de sus transgresores dramas sociales.

Mauthausen Francisco Boix, Un Fotógrafo En El Infierno

Un documental dirigido por Lorenzo Soler sobre la vida del fotógrafo Francisco Boix, militante comunista y exiliado republicano que junto a sus compañeros sufrió el cautiverio en el campo de concentración nazi de Mauthausen. En el documental se reúnen los testimonios de muchos compañeros de Boix, que falleció en París en 1951, sobre su vida, que había comenzado en la Barcelona de los años 1920. Se muestran muchas de las fotografías que Boix consiguió evitar que fuesen destruidas y que permiten ver algunos aspectos de la realidad del campo de concentración de Mauthausen. También están presentes las imágenes y el sonido de la declaración en el Proceso de Nuremberg, en apoyo de la acusación contra algunos de los principales criminales nazis.

Residente – This is Not America

EEUU se apropió del nombre que le pertenece a toda una región caracterizada por la diversidad de sus cientos de millones de habitantes. This is not America es una canción que recuerda que «América no es solo USA» y tira de orgullo precolombino, dejando claro que esa América sigue presente: «Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos»…

