Ecuador: prosigue el paro nacional

Desde el pasado lunes, Ecuador vive un paro nacional indefinido, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y al que se han sumado organizaciones de estudiantes, sindicalistas y bananeros, tras un año de un infructuoso diálogo con el Gobierno neoliberal del banquero-presidente Guillermo Lasso, cuya gestión es desaprobada por el 80 por ciento de los ciudadanos

El paro no para. Se empieza a preparar una gran marcha hacia Quito, y Lasso alcanza el record de 80% de reprobación

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, ratificó el viernes que se mantiene el paro a nivel nacional mientras no se depongan las medidas neoliberales del Gobierno de Guillermo Lasso.

En mensaje a sus bases y a otras organizaciones y sectores sociales que apoyan el paro, difundido a través de sus redes sociales, Iza subrayó que las acciones tendrán carácter nacional aunque las realizarán desde los territorios de las comunidades indígenas.

Agregó que el paro, que entró este viernes en su quinta jornada, mantiene su carácter indefinido hasta que el Gobierno no responda a las diez demandas populares.

Puntualizó que no dialogarán mientras no haya un resultado, y que las exigencias de los movilizados son públicas y se necesitan respuestas públicas.Anunció que, si no hay una respuesta concreta de Lasso, en el plazo de 48 horas la Conaie y demás organizaciones harán las coordinaciones logísticas necesarias para regresar a Quito y unirse a las movilizaciones allí.

El líder indígena convocó a una asamblea popular ampliada con las diferentes organizaciones a nivel nacional para responsabilizarse con sacar adelante un país al que calificó como quebrado, ya que el Gobierno no puede, dijo.

Sobre el carácter pacífico de la movilización, instó a la ciudadanía a controlar cualquier proceso de vandalismo que desvirtúe el sentido de su justa lucha y brinde al Ejecutivo la posibilidad de criminalizar la protesta.

El pasado jueves el mandatario Guillermo Lasso emitió un mensaje en cadena nacional en que dijo ser partidario del diálogo, aunque no hizo alusión a la Conaie ni a las diez demandas populares. Sectores populares han valorado que este mensaje fue incoherente, pues por un lado habló de dialogar y por el otro amenazó a los movilizados con el uso progresivo de la fuerza.

A las protestas se han sumado también los docentes representados en la Unión Nacional de Educadores (UNE), y los sectores agrupados en el Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

Estas organizaciones apoyan las acciones de la Conaie. Además, subrayaron que se unen a la movilización nacional para defender el empleo, la seguridad y la salud, así como para rechazar las privatizaciones. En el caso de los docentes, reclaman también que se aplique la equiparación salarial y que se destinen más fondos gubernamentales para la educación.

