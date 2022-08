Por Nònimo Lustre. LQSomos.

Diez estampas femíneas en sus collages.

Historia de la mujer occidental: de la mutilación a la esclavización pasando por los magnicidios…

En Occidente, hay historietas que se escribieron hace más de dos y medio milenios que la autofagia propia de una cultura anquilosada en sus (supuestos) orígenes, repite cual lorito pititón. Una dellas es la del ridículo rey lidio Candaules (ver Heródoto, Libro Primero)

De creer al afamado Primer Historiador de Occidente y Decimonono de Oriente, Candaules estaba enamoradísimo de su esposa Rodolfa. La creía la mujer más bella del mundo –de aquel minúsculo mundo lidio, vasallo de los Frigios. E insistió a su número dos, el general Giges, hijo de Dáscylo, para que lo corroborara llegando a hacerle una proposición deshonesta –antes, indecente: que se escondiera en la cámara nupcial para que viera desnudarse a la reina. Así lo hizo el milico pero la Rodolfa se percató y, el día siguiente, le propuso al ‘virrey’ que matara al rey, que ella le proporcionaría una daga. El día de autos, la reina cumplió su palabra y Giges apuñaló mortalmente a Candaules cuando éste dormía. Obviamente, el mismo día, el virrey quiso ocupar el trono pero hubo rumores, desconfianza, descontento generalizado y el regicida tuvo que recurrir al Oráculo de Delfos.

Giges fue confirmado en su reinado por el oráculo de Delfos. Como bien sabemos, los adivinos de ese antro, se embriagaban con sustancias enervantes y, más aún, con las coimas que cobraban por sus servicios -en este caso, evidentemente, Giges les ofreció más que sus contrincantes. Ya entonces, la siempre bien pagá prognosis, lograba adaptar leyes y reyes a los deseos de los potentados.

La torpeza de Candaules fue repetida por innumerables autores, desde Platón hasta Boccaccio -incluso dio nombre al candaulismo, una suerte de voyeurismo. En el ámbito del castellano, Cervantes se inspiró en ella para incrustar El curioso impertinente nada menos que ¡en el Quijote! (cf. Iª, caps. 33-34-35) Esta novela corta narra la historia de dos amigos florentinos, Anselmo y Lotario, y de Camila, la esposa del primero. Anselmo, presa de una impertinente curiosidad, pide a Lotario que corteje a Camila, para saber si ésta le es fiel (Es de vidrio la mujer, pero no se ha de probar si se puede o no quebrar, porque todo podría ser) Al principio, Camila rechaza indignada las pretensiones de Lotario y el esposo queda muy satisfecho de la fidelidad de su mujer. Pero decide que Lotario insista. Al final, Lotario y Camila se convierten en amantes, mientras Anselmo continúa convencido de la lealtad de ambos. Una circunstancia imprevista hace, sin embargo, que se descubra toda la verdad: Camila huye de su casa y Anselmo muere de tristeza mientras narra la causa de su muerte: «Un necio e impertinente deseo me quitó la vida. Si las nuevas de mi muerte llegaren a los oídos de Camila, sepa que yo la perdono, porque no estaba ella obligada a hacer milagros, ni yo tenía necesidad de querer que ella los hiciese; y pues yo fui el fabricador de mi deshonra, no hay para qué... Hasta aquí escribió Anselmo, por donde se echó de ver que en aquel punto, sin poder acabar la razón, se le acabó la vida”.

Si desbrozamos de honores, adulterios y conspiraciones palaciegas, nos preguntamos: en el antiguo reyno de Lidia y en la Florencia de ayer, ¿qué se castigaba con la muerte?: ¿la torpeza de los reyes y nobles, la ilusión de fidelidad marital, el voyeurismo o la prostitución dentro del matrimonio?

Ilustraciones: Arriba, un auleta ameniza una orgía tocando el aulós o doble oboe. Abajo, se desnuda la reina Rodolfa; desde la esquina drcha. del cuadro, la observa Giges; en El rey Candaules, por Jean-Léon Gérôme, ca. 1858.

– En el principio, estuvo la violación

– Seguida por el despedazamiento

– Casquerías

– Del feminicidio imperial al proletariado decimonónico

– ¿Adornar o acorazar?: la ingrata moda femenina

– La prostitución, madre de la filosofía

· Otra serie de collages sobre la reproducción animal y humana

