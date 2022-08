El progreso del perrito caliente

Por Nònimo Lustre. LQSomos.

Diez estampas femíneas, segunda parte o continuación de continuación de los collages de la serie «Mujer». Historia de la mujer occidental: de la mutilación a la esclavización pasando por los magnicidios…

Arriba, tres escenas del acoso sufrido a lo largo de varios siglos por la Mujer. Abajo, inmigrantes que todavía no son gringas porque aún no disfrutan del American way of life. Pero ya se están aproximando gracias al consumo de perritos calientes (HD, hot dogs, en diminutivo) Como era de prever, la obsesión gringa por encontrar las raíces europeas de su nación les lleva a encontrar al ‘inventor’ del HD: fue Gaius, cocinero de Nerón, quien recuperó a un gorrino que había sido sacrificado después de pasar en ayunas la semana previa –absurda costumbre romana. Gaius le abrió en canal y, para su sorpresa, vio que no había sido eviscerado. Le quitó los intestinos, los rellenó de trigo y casquerías y, tachán tachán, improvisó el HD. Hay que ser chauvinista para creer que las salchichas tienen partida de nacimiento… y para no recordar que aparecen en la Odisea.

Por su parte, los alemanes no se podían quedar atrás. Frankfurt dice haberlo inventado en 1484 –antes de la Invasión de las Yndias- pero Viena contraataca con otras fantasías similares. E incluso Coburgo reclama desde los años 1600’s la autoría del término dachshund (= perritos) La potente industria cárnica de los USA vio el negocio y lleva un siglo fabricando una bazofia compuesta por desechos… pero que mantiene débiles y panzones, semi-vivos, a los pobres. Para solaz monárquico de la plebe, inventaron que ¡era un menú royal! De manera que, en 1939, los Roosevelt invitaron al rey George VI a un tentempié con HD y sobra decir que el rey repitió –me lo creo, del HD al tampax del actual heredero no hay ni un paso.

De comer perritos sin ser chinos a que la comida chatarra sea bendecida por el rey del United Kingdom. Es imposible encontrar una mayor estafa alimentaria. Más nos valdría comer mandrágora frita o ensalada de beleño.

. Segunda parte: Diez estampas femíneas en sus collages

· Primera parte: Diez estampas femíneas en sus collages

· Otra serie de collages sobre la reproducción animal y humana

Más artículos del autor

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos