El SAD asturiano unido y en lucha por un convenio justo

Acampada, manifestación, concentraciones… la lucha de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio en Asturias cobra impulso esta semana.

Las trabajadoras siguen en huelga indefinida, y la patronal del sector no parece estar interesada en llegar a un acuerdo justo en la negociación del nuevo convenio. El último convenio finalizó en diciembre de 2020, y ahora lo único que reclaman son condiciones dignas y un empleo estable y de calidad, así como unas subidas salariales justas.

En un comunicado (reproducimos al final de la nota) manifiestan los motivos por los que rechazan de forma mayoritaria las últimas propuestas de la patronal, todo decidido en asamblea y de forma autogestionada por las propias trabajadoras.

En el comunicado también anuncian las movilizaciones que realizaran en la semana:

“Ante estas propuestas ridículas, las trabajadoras hemos decidido en Asamblea endurecer las acciones, porque no estamos dispuestas a que pisoteen nuestros derechos, de modo que hemos aprobado el siguiente plan de lucha:

– Señalar a las empresas responsables de nuestra explotación, que se están beneficiando del dinero público, convocando concentraciones ante sus sedes. Apoyamos a las trabajadoras de los centros de día, pero no creemos que debamos manifestarnos ante ellos y arriesgarnos a molestar a sus usuarias y usuarios.

– 29 de agosto 11.30h, Azvase, c/ Río San Pedro3, Oviedo

– 30 de agosto 11.30h, FADE, c/ Pintor Luis Fernández, 2, Oviedo

– 31 de agosto 11.30h Senior, c/ Joaquín Costa 20/22 bajo, Oviedo

– 1 y 2 de septiembre acampada en los soportales del Ayuntamiento de Oviedo, y luego, el sábado 3, para mostrar el respaldo social a nuestra lucha, haremos una manifestación por las calles de Oviedo, a la que llamamos a todos los colectivos, organizaciones sociales, sindicatos de clase y ciudadanía en general a apoyarnos, porque no sólo defendemos derechos laborales, sino que también defendemos el derecho a un servicio de cuidados 100% público, digno y de calidad…”

Las reivindicaciones de las trabajadoras incluyen, entre otras, la subida salarial de acuerdo a la subida real del IPC del año en curso, la eliminación de la bolsa de horas, que se les tenga en cuenta el plus de antigüedad, una mayor compensación por el kilometraje y que se les computen los desplazamientos entre domicilios como tiempo efectivo de trabajo dentro de la jornada laboral.

A día de hoy, el seguimiento de la huelga es mayoritario y el colectivo de trabajadoras se encuentra unido y fuerte en su reivindicación.

