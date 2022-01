Europeo de Balonmano y bandera tricolor

Redacción. LQSomos.

Retiran la bandera republicana a un aficionado en el Campeonato Europeo de Balonmano Masculino 2022, durante el partido España-Alemania en Bratislava

Nuestro compañero de muchas luchas y también de esta casa que es LoQueSomos, Ernesto Sarabia, ha vuelto a tener problemas por exhibir la bandera republicana en un pabellón de deportes… Aficionado de toda la vida a este deporte del cual ha sido jugador y entrenador, acostumbra a seguir los partidos de la selección con la bandera que le identifica, la tricolor, la republicana, por lo demás no se diferencia de cualquier aficionado al deporte, disfruta de las buenas jugadas, celebra las victorias y sufre con las derrotas. Hasta aquí todo normal.

Pero la diferencia la marca la bandera que exhibe como parte de su pasión por el balonmano, algo que ya conoce muy bien, pues en 2012 en el partido España-Argelia, en Alicante, fue expulsado por la policía del pabellón (1), y de paso multado por exhibir una bandera totalmente legal o ¿No?

En esta ocasión el suceso ha sido en el campeonato europeo, en Bratislava, Eslovaquia. Un país de la Unión Europea, que es difícil de entender que tome medidas contra una bandera que seguramente desconozca… pero otra cosa es que reciban instrucciones desde la España bicolor, y es que les molesta a las autoridades españolas ver la bandera republicana exhibiéndose en los partidos televisados.

Mañana viernes 28 en la semifinal de Budapest, España-Dinamarca, nuestro inquebrantable Ernesto, volverá a lucir la bandera tricolor. Veremos el partido (2), y veremos como reaccionan las autoridades.

Os dejamos directamente con el envío que recibimos de nuestro compañero Ernesto, en el que de forma esquemática nos relata lo sucedido:

Suceso conflictivo por exhibir la Bandera Republicana

Campeonato Europeo de Balonmano Masculino 2022 Hungría/Eslovaquia

El XV Campeonato Europeo de Balonmano Masculino se celebra en Hungría y Eslovaquia entre el 13 y el 30 de enero de 2022.

Organizado por la Federación Europea de Balonmano (EHF), la Federación Húngara de Balonmano y la Federación Eslovaca de Balonmano.

Mi nombre es Ernesto Sarabia Alfaro. Me traslado de España a Eslovaquia, el 19 de enero de 2022, para presenciar los partidos restantes del torneo, en los que participa España.

Suceso el 20 de enero de 2022, en Bratislava

Partido Alemania – España, 18:00 h

Ver, foto de cabecera, bandera 20-enero-2022

Al cabo de unos minutos, unos 25, del inicio del partido, se dirige a mí una persona, manifestando que no puedo exhibir dicha bandera por estar prohibida.

Le manifiesto, enseñándole:

La sentencia 01335/2003 de la Sección Novena de la Sala de Lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid, fechada el 15 de diciembre de 2003, en la que dice “exhibir banderas republicanas está amparado por los artículos de la Constitución que consagran la libertad ideológica y la libertad de expresión” (3).

El artículo del periódico ABC, de 26/01/2004

El artículo del periódico lamarea.com, de 29 agosto 2013.

El artículo del periódico elDiario.es, de 18 de junio de 2014.

El artículo del periódico elplural, de 13 de julio de 2017, en la que El Gobierno de España confirma que exhibir banderas republicanas es legal. Respuesta a Compromís: «cualquier bandera en principio no es ilegal ni inconstitucional”

Tras esta conversación, la persona que me ha solicitado que retire mi bandera, desiste de su propósito y se va, prosiguiendo mi presencia con la bandera durante todo el partido restante.

Suceso el 21 de enero de 2022, en Bratislava

Partido Rusia – España, 15:30 h

Ver secuencia de fotos:





Al inicio del partido, la misma persona de la organización del día anterior, me dice que no puedo exhibir la bandera, seguido inicio la explicación del día anterior, me interrumpe y me pide que le acompañe, amenazándome de llamar a la policía, si no retiro la bandera.

Utilizando una aplicación de traducción de un teléfono móvil, la persona que actúa en nombre de EHF, me dice que “rozumiem. U nas. Je ta vlajka zakazana zakonom 1/2014” (Entiendo. En nosotros. La bandera está prohibida por la ley 1/2014). Insiste y matiza que estamos en Eslovaquia, y que no puedo exhibir esta bandera.

Le respondo que, Eslovaquia está dentro de la Unión Europea y tienen la obligación de respetar los Derechos Humanos.

Ante la amenaza y con el ánimo de no causar problema alguno a mi deporte, el Balonmano, desisto de seguir exhibiendo la bandera, hasta conocer la mencionada Ley.

Posteriormente, en mi hotel, busco en el ordenador la ley mencionada, utilizando el traductor:

Ley de Organización de Eventos Deportivos Públicos y de Modificación de Determinadas Leyes 1/2014 en vigor desde el 15.10.2020, ver también en PDF.

https://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-1/2014

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/1/

En mi opinión, la intervención de la persona mencionada, está provocada por alguna llamada desde España, para impedir mis DERECHOS y LIBERTADES ideológicos y de expresión.

Notas:

1.- El Gobierno mantiene que enarbolar una bandera republicana puede incitar a la violencia

2.- El encuentro, 18:00 horas, se podrá seguir por Teledeporte, RNE, RTVE.es y la plataforma RTVE Play

3.- Exhibir banderas republicanas está amparado por los artículos de la Constitución

Síguenos en redes sociales… Diaspora: lqsomos@wk3.org Facebook: LoQueSomos Twitter: @LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos