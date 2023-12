Jimi Hendrix Experience: Live At The Hollywood Bowl

Experience Hendrix en asociación con Legacy Recordings, una división de Sony Music Entertainment, ha lanzado en todo el mundo este pasado viernes 10 de noviembre un nuevo documento en en vivo del filón inagotable que existe sobre Jimi Hendrix. Es un álbum titulado ‘Jimi Hendrix Experience: Live At The Hollywood Bowl, August 18, 1967’ que se pone en circulación en vinilo de 150 gramos, numerado individualmente y con calidad para audiófilos, en CD y en todas las plataformas de streaming digital

La actuación que le consagró en Estados Unidos

El equipo de Experience Hendrix, formado por Janie Hendrix, John McDermott y Eddie Kramer, el ingeniero de sonido de Hendrix restauró recientemente el audio, y el tres veces ganador del Grammy Bernie Grundman ha sido el responsable de la masterización. Acompaña al lanzamiento un libro con numerosas colaboraciones de personas que estuvieron en el concierto y gran cantidad de fotografías inéditas de Ed Caraeff, Henry Diltz y Allen Daviau de esa noche, que incluyen tomas de la actuación así como imágenes de backstage de los miembros de la banda con The Mamas & The Papas, Rodney Bingenheimer y el Chas Chandler, el descubridor de Jimi Hendrix en el Café Wha del Village neoyorquino justo un año antes, en el verano de 1966.

Este concierto, registrado sólo cinco días antes del lanzamiento en Estados Unidos de ‘Are You Experienced’, su álbum debut, tiene como principal peculiaridad recoger la grabación de una las últimas actuaciones que la Jimi Hendrix Experience hizo siendo teloneros de otra banda, en este caso abriendo para The Mamas & The Papas. Después de haber conquistado una popularidad inmensa en Gran Bretaña y Europa y consagrarse con su histórica actuación en junio de aquel mismo año en el Festival de Monterey, la gran mayoría de los más de 17.000 asistentes al concierto de Los Ángeles estaban allí para ver a los artistas principales The Mamas & The Papas y fueron tomados por sorpresa por la revolucionaria y electrizante puesta en escena, volumen sonoro y espectacularidad del trío y sobre todo, por el carisma, talento y virtuosismo del guitarra. Sorprendentemente, ni un solo segundo de esta grabación en vivo única de dos pistas se había publicado antes de ninguna manera, ya sea a través de canales oficiales o de discos piratas.

Resulta cuando menos curioso que a pesar de la repercusión del show de Jimi Hendrix de Monterey, en el verano de 1967 comercialmente era un artista absolutamente marginal en el mercado americano. Sus dos primeros sencillos en Estados Unidos fueron un fracaso: “Hey Joe” ni siquiera llegó a entrar en listas, “Purple Haze” sólo alcanzó el puesto 65, y ‘Are You Experienced’ no se lanzaría a nivel nacional hasta finales de agosto. En su intento de conquistar Estados Unidos, el manager del trío, el controvertido Michael Jeffery firmó una serie de cinco shows en el Fillmore de San Francisco, seguida de una gira por Estados Unidos como telonero de The Monkees que solo duró nueve fechas antes de que Hendrix se negase a continuar la gira debido a los constantes desprecios y desplantes de un público poco agradecido de adolescentes que estaban estrictamente allí para ver al cabeza de cartel. En un intento a la desesperada por conseguir alguna fecha más después de esta debacle, Jeffery logró que John Phillips de The Mamas & The Papas, quien coprodujo el Monterey Pop Festival, les invitase a abrir para su grupo en el Hollywood Bowl el 18 de agosto.

El impacto que causó esa actuación indudablemente marcó un antes y un después en la historia de Jimi Hendrix en el mercado americano, como se muestra no solamente en este disco en directo, sino en el nuevo documental titulado ‘Jimi Hendrix: From Monterey Pop to Hollywood Bowl’ que detalla el tumultuoso viaje de Jimi Hendrix desde su regreso a los Estados Unidos en junio de 1967 hasta agosto de ese año. Con nuevas entrevistas a la vocalista de The Mamas & The Papas, Michelle Phillips, el veterano guitarrista de Paul McCartney y Etta James, Brian Ray, así como con los testimonios de mucha de la gente que presenció aquel show, se muestra en esta cinta la repercusión que tuvo a todos los niveles.

Michelle Phillips, la única miembro superviviente de The Mamas & The Papas, vio actuar por primera vez a Jimi Hendrix en el Monterey Pop Festival. “Nunca habíamos oído hablar de él”, recuerda Phillips. “cuando le vi actuar enloquecí. Nunca había visto algo así, nunca había visto a nadie tratar así a sus instrumentos. Estaba vertiendo bencina para mecheros sobre su guitarra y luego le prendía fuego… realmente me sorprendió. No había visto a nadie hacer algo así en un concierto de rock, y me dejó impresionada”. Semanas después, entre bastidores en el Hollywood Bowl, Jimi Hendrix se ganó definitivamente a Phillips. “Lo amaba absolutamente”, recuerda Phillips en las notas del libreto interior del disco, escritas por Jeff Slate. “Era un caballero, un tipo encantador, divertido y seductor”. La estrella de la Experience no dejó de ascender; regresarían al Bowl al año siguiente como cabezas de cartel.

Como se puede escuchar en el disco, a pesar de que su producción sea mejorable – imagino que la remasterización se habrá hecho a partir de cintas en no demasiado buen estado- la banda brilló con luz propia tanto tocando temas originales como “Purple Haze”, “The Wind Cries Mary”, “Foxey Lady” y “Fire”, así como sus versiones de The Beatles (“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”), Howlin’ Wolf (“Killing Floor”), Bob Dylan (“Like a Rolling Stone”), The Troggs (“Wild Thing”) y Muddy Waters (“Catfish Blues ”). El álbum refleja esa fuerza, esas ganas de demostrar que eran lo más brutal que podía verse encima de un escenario, sobre todo después de la lamentable experiencia de la gira con The Monkees.

Y no solamente por la destreza y la potencia de Jimi Hendrix como guitarrista, sino por la formidable base de ritmo de Noel Redding y Mitch Mitchell. Una semana más tarde regresaron a Inglaterra y durante todo el mes de septiembre estuvieron de gira por Inglaterra antes de volver en octubre a los Olympic Studios de Londres para continuar con la grabación lo que sería su segundo álbum, ‘Axis:Bold As Love’, que apareció en el mercado el 1 de diciembre de 1967.

‘Jimi Hendrix Experience: Live At The Hollywood Bowl, August 18, 1967’ es un documento sonoro de gran valor, que indudablemente hará las delicias de los seguidores del gran guitarrista en todo el mundo y que recomiendo sinceramente. Un viaje musical a una época irrepetible de la mano de un genio como ningún otro ha habido en el mundo de la guitarra en el rock.

