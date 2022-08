King’s College: escuela de espías

Escuela de espías

Por Alan Macleod*. LQSomos.

La “escuela de espías” de Londres capacita a los administradores de Facebook, TikTok, Twitter, Google

Integrado por oficiales militares de la OTAN y exministros del gobierno y conocido por entrenar a los mejores espías de Occidente, el Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres también proporciona la fuerza laboral para muchas de las compañías de redes sociales más grandes del mundo. Esto incluye Facebook, TikTok, Google y Twitter.

Un estudio de MintPress de las bases de datos profesionales y de los sitios web de empleo revela la existencia de una amplia red de ex alumnos del Departamento de Estudios de Guerra. Estos alumnos ahora ocupan muchos de los trabajos más influyentes en los medios, lo que constituye un ejército silencioso de personas que influyen en lo que el mundo ve (y no ve) en las redes sociales.

Escuela de espías

Ubicado en un imponente edificio cerca de las orillas del río Támesis en el centro de Londres, el Departamento de Estudios de Guerra se encuentra en el corazón del establishment británico. El personal actual incluye al exsecretario general de la OTAN , al exministro de Defensa del Reino Unido y a una gran cantidad de oficiales militares de la OTAN y de países aliados de esta organización.

También es el campo de entrenamiento favorito para los servicios secretos. Un informe de 2009 publicado por la CIA describió lo beneficioso que es «usar las universidades como un medio de entrenamiento de inteligencia en un entorno académico (como el Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres) puede agregar elementos que pueden ser más difíciles de proporcionar dentro del aparato de gobierno”. El departamento del King College, agrega la CIA, “tiene una amplia y completa experiencia en inteligencia”.

En 2013, el entonces secretario de Defensa y exdirector de la CIA, Leon Panetta, pronunció un discurso la Universidad Londinense. “Aprecio profundamente el trabajo que hacen para capacitar y educar a nuestros futuros líderes de seguridad nacional, muchos de los cuales están en esta audiencia”, y a continuación subrayó: “el crecimiento en el área de la tecnología, la vigilancia y la guerra cibernética es de vital importancia para nosotros”.

De acuerdo a nuestra pesquisa el King College de Londres ha admitido haber celebrado una serie de acuerdos de financiación secretos con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Sin embargo, se ha negado a dar más detalles sobre estos contratos y ha notificado a los medios que “investigar sobre este asunto podría socavar la seguridad nacional”.

En realidad el Departamento de Estudios de Guerra no solo desempeña un papel clave en la producción de agentes de inteligencia para Occidente, también capacita a muchos de los mejores periodistas del mundo, así como a administradores de las redes sociales. Como tal, es una pieza fundamental en la nueva guerra de información de alta tecnología que se libra entre Rusia y Occidente, en la que el estado de seguridad nacional toma cada vez más el control de los medios de comunicación con el pretexto de protegernos del Kremlin.

Facebook

El departamento educa a alrededor de 1.000 estudiantes anuales, muchos de los cuales se han convertido en altos comandantes militares, jefes de inteligencia y funcionarios gubernamentales, tanto en Occidente como en países tan dispares como Jordania, Nigeria y Singapur. Pero cada vez más, un gran número de graduados en Estudios de Guerra se están ubicando en los medios de comunicación más influyentes en ambos lados del Atlántico y en Silicon Valley.

La principal de las empresas de redes sociales donde los graduados de Estudios de Guerra tienen una influencia considerable es Facebook (ahora rebautizada como Meta). Por ejemplo, mientras trabajaba en el gobierno del Reino Unido, Mark Smith obtuvo una maestría en el departamento y la completó en 2009. Entre 2007 y 2017, trabajó para el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad Nacional. Según su propio perfil de LinkedIn, estuvo destinado en el extranjero tres veces como asesor político de los principales comandantes militares de la OTAN y fue una figura clave en la elaboración de estrategias contra el ISIS y otros grupos terroristas, además de trabajar en la respuesta del Ministerio de Defensa a los escoceses en la “cuestión de la independencia”.

En 2017, Smith pasó directamente a la gerencia de Meta ( Facebook), donde ahora es el Director Global de Gestión de Contenido Global, lo que le otorga un poder considerable para dictar lo que está permitido y lo que debe ser censurado en las plataformas de noticias y en medios más grande del mundo.

La Directora Global de Respuesta Estratégica de Facebook también es un antigua estudiante de Estudios de Guerra. Después de graduarse, Caitlin Baker trabajó en la política antiterrorista de Oriente Medio en la Oficina del Secretario de Defensa en Washington y como directora para Jordania y Líbano en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Entre 2015 y 2017, también fue asesora de política de Medio Oriente del entonces, vicepresidente Biden. Durante este período de tiempo, la administración expandió rápidamente su programa de drones, llegando a bombardear siete países simultáneamente.

En octubre de 2017, Baker pasó sin problemas de la oficina del Secretario de Defensa a trabajar para el equipo de respuesta estratégica de Facebook, llegando a convertirse en directora global. El equipo de respuesta estratégica decide cómo reaccionará Facebook ante eventos globales como elecciones, guerras y golpes, y determina qué contenido se permitirá y cuales se prohibirán o suprimirán.Hay muchos más graduados de Estudios de Guerra en roles influyentes en Facebook, Aquí damos solo algunos nombres:

-Louis Babington-Reynolds, Gerente de Políticas Públicas para Organizaciones Peligrosas;

-Monica Thurmond Allen, Directora de Políticas Públicas de Campañas y Programas;

-Claire Akkaoui, responsable de inteligencia para Europa, Oriente Medio y África;

-Olivia Minor, Analista de Inteligencia para Europa, Medio Oriente y África;

-Évia Orlando, Gerente de Proyectos de Riesgo Inminente;

-Fiona Moodie, asesora principal de litigios regulatorios;

-Dane Roth, Gerente del Programa de Diseño;

-Kettianne Cadet, Gerente de Programa, Experiencia de Personas.

Si bien esto ciertamente no quiere decir que todos los mencionados sean espías del gobierno, esta conexión llega en un momento en que Facebook ha comenzado a entrelazarse rápidamente con el estado de seguridad nacional.

En 2018, Facebook anunció que, en un intento por combatir las noticias falsas, se asoció con el grupo de expertos de la OTAN, el Atlantic Council, en un acuerdo que le dio a este último una influencia significativa en el contenido de la plataforma. Hoy, el jefe de inteligencia de Facebook es el ex oficial de prensa de la OTAN. Y un estudio de MintPress publicado el mes pasado detalló cómo la empresa ha contratado a decenas de exfuncionarios de la CIA, muchos de los cuales ahora ocupan los puestos políticamente más sensibles de la empresa y están a cargo de decretar lo que miles de millones de usuarios ven a diario.

Tik Tok

Los ex alumnos del Departamento de Estudios de Guerra también ocupan u ocuparon varios puestos influyentes en la plataforma de video TikTok. Estos incluyen a Haniyyah Rahman-Shepherd , una analista de inteligencia que trabaja en la detección de amenazas e identifica el discurso de odio, el extremismo y la información errónea y desinformación; Michelle Caley, líder de estrategia de contenido; Manish Gohil, ex analista de riesgos de TikTok; Alexandra Dinca, jefa de investigaciones; Jeanne Sun, gerente del programa de seguridad; y Tom Dudley, jefe de seguridad física.

Scott O’Brien, por su parte, trabajó tanto para Facebook como para TikTok, primero como analista de inteligencia para Facebook, donde se especializó en «investigaciones de derechos humanos» en «países en riesgo». Ahora es analista de inteligencia de operaciones de influencia en TikTok. Antes de eso, trabajó para la infame agencia de inteligencia Pinkerton.

En los últimos tiempos, TikTok ha recibido una gran cantidad de atención del gobierno. Desde la amenaza de Trump de prohibir la plataforma hasta la noticia que el presidente Biden estaba informando a las estrellas de TikTok sobre cómo deberían cubrir la guerra en Ucrania. Al parecer el gobierno de EEUU realizó un giro de 180 grados en su relación con esta red social. Esto ocurrió al mismo tiempo que la empresa comenzó a emplear a un gran número de funcionarios estatales en puestos clave, incluidos ex funcionarios de la OTAN, la Casa Blanca y la CIA. La investigación de MintPress lo ha descrito como una «puerta giratoria de la OTAN a TikTok».

Twitter Y Google

Twitter tiene comparativamente menos alumnos de Estudios de Guerra. Pero algunos están en posiciones importantes. Por ejemplo, el gerente global, Sean Ryan, describe su función como «dirigir un equipo que informa la toma de decisiones del liderazgo estratégico de occidente al tiempo que respalda las políticas clave».

El director de investigaciones y riesgo de información privilegiada de Twitter, Bruce A. después de 23 años en el FBI, se convirtió en agente especial supervisor y dejó su oficina en 2020 para trasladarse directamente a Twitter.

Bruce es uno de las docenas de agentes y analistas del FBI que Twitter ha contratado en los últimos años, la mayoría de los cuales son analistas en campos muy sensibles, como la seguridad, la moderación de contenido, la confianza y la seguridad, lo que le da a la oficina una influencia considerable sobre el contenido y la perspectiva de la plataforma.

Google también emplea a un importante número de graduados en Estudios de Guerra, entre los más relevantes están; Jean-Jacques Sahel, líder de política de información de Asia-Pacífico, Grant Hurst, y la analista de amenazas globales Jessica O.

Periodistas

Para ser solo un departamento en una facultad de una universidad, es notable el impacto que el Departamento de Estudios de Guerra ha tenido también en el campo del periodismo. El departamento tiene a ex alumnos ubicados en la mayoría de los principales medios de comunicación, como CNN, NBC News, The New York Times, Reuters y The Wall Street Journal, así como una gran cantidad de personas en las filas de la BBC.

De hecho, parece que si el objetivo es incursionar en el campo del periodismo, un título del Departamento de Estudios de Guerra es mucho más útil que uno del la Escuela de Periodismo del King’s College de Londres (Departamento de Cultura, Medios e Industrias Creativas).

Algunos de estos periodistas se iniciaron en Bellingcat y Graphika, ambos medios financiados por el gobierno de los EEUU y ambos publicaron informes cuestionables que satanizaban a las naciones que el Pentágono considera “enemigas oficiales”. Al menos seis empleados o colaboradores de Bellingcat, incluidos Cameron Colquhoun, Jacob Beeders, Lincoln Pigman, Aliaume Leroy, Christiaan Triebert y el investigador principal Nick Waters, realizaron estudios de posgrado dentro del King Collage. De hecho, el fundador de Bellingcat, Eliot Higgins, se unió al Departamento de Estudios de Guerra en 2018 como investigador asociado visitante.

Mientras tanto, Graphika también cuenta con una gran cantidad de graduados de Estudios de Guerra de KCL. Juntos, estos dos medios de “investigación” emiten informes de «inteligencia» muy publicitados que advierten sobre las “nefastas” acciones cometidas por Rusia en Ucrania. Ambos medios, como esta demostrado, son financiados silenciosamente por el propio estado de seguridad nacional de EEUU.

Un nexo respaldado por el estado

El Departamento de Estudios de Guerra publica trabajos de “investigación similares a Graphika. Sus “informes” fueron cruciales para propagar la idea de la supuesta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses y de muchas de las afirmaciones sobre “la influencia de Moscú en la sociedad estadounidense”.

Los informes publicados por el departamento del King College acusan a Rusia de llevar a cabo una campaña de «guerra psicológica» y aconsejan que se aumente el gasto militar y que la OTAN debe renovar su compromiso para contrarrestar a Rusia. El profesor Thomas Rid incluso testificó ante el Comité Secreto de Inteligencia del Senado sobre el “arte oscuro” de la intromisión rusa y condenó a WikiLeaks y a los periodistas de medios alternativos, afirmando que son agentes de desinformación.

Todas las redes sociales mencionadas y los medios de comunicación han sido propuestos para participar en la organización denominada “EXPOSE Network”. EXPOSE es una iniciativa “supuestamente” secreta financiada por el gobierno del Reino Unido que reúne a periodistas y agentes estatales cuyo objetivo es dar forma favorable al discurso público de los gobiernos occidentales en el momento de un conflicto como el de Ucrania .

El Dr. Neville Bolt del Departamento de Estudios de Guerra estuvo en el panel asesor preliminar de la organización, junto con Graham Brookie del Consejo Atlántico (grupo de expertos de la OTAN) y Ben Nimmo, ex oficial de prensa de la OTAN y ex director de investigaciones de Graphika y Facebook y actual jefe de inteligencia de esta red social. Mientras tanto, la capacitación wa proporcionado por personal de Bellingcat.

Desde MintPress hemos estado detallando como desde Facebook, Twitter TikTok o Google, los antiguos espías y los expertos en verificación de datos, comparten sus informaciones con la CIA y los servicios de inteligencia de el occidente colectivo.

El Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres es una parte importante de este nexo respaldado por el estado. Es una ventanilla única para capacitar a muchos de los espías, analistas de think tanks, periodistas e investigadores de inteligencia, supuestamente independientes, que ahora están al frente de la nueva guerra de la información.

En pocas palabras, un departamento que cuenta con oficiales militares de inteligencia está capacitando a las personas que producen las noticias (periodistas), a las que las manipulan (funcionarios de inteligencia) y los que están a cargo de separar los hechos de la ficción (redes sociales). Es todo un sistema. Mientras tanto, este mismo equipo se dedica a advertir sobre supuestas amenazas de operaciones de influencia respaldadas por “estados extranjeros”.

Para ser claros, la propaganda del Kremlin puede ser real, pero su alcance es decididamente menor en comparación con las campañas masivas de desinformación lanzadas por los estados de seguridad nacional occidentales. Y el Departamento de Estudios de Guerra es una parte clave de esta guerra de des-información.

* Editor de MintPress News. Traducción de Observatorio de la crisis

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos