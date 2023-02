Libre descarga: Cordillera Ibérica. Recuerdos y olvidos de un guerrillero

Por Redacción. LQSomos.

Dedico estos recuerdos a todos los enlaces y puntos de

apoyo de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón;

a los guerrilleros mismos y a todos sus familiares.

También los dedico a mi amiga y compañera Trinidad

Sardina Merino por su paciencia y por las horas que le

he robado para poderlos mal escribir.

Con todo cariño y respeto.

José Manuel Montorio Gonzalvo “Chaval”

Cordillera Ibérica no es un libro más sobre la guerrilla. Es el libro que no se había escrito sobre la guerrilla; es un reconocimiento a todos aquellos guerrilleros, mujeres y hombres, y puntos de apoyo supervivientes, a los que Franco calificó de bandoleros y que no eran sino luchado¬res antifranquistas y por la libertad de los españoles.

Desde que la guerrilla iniciara sus primeros movimientos en la península, el discurso franquista mantuvo siempre el paralelismo entre la figura del guerrillero y la del delincuente tradicional, atribuyendo de este modo al primero características propias y exclusivas del segundo. Se buscaba, con esto, crear confusión en la sociedad en detrimento del verdadero valor y significado de la lucha guerrillera, negando el carácter político y militar de los enfrentamientos.

Las sucesivas investigaciones de los historiadores y las aportaciones de los testimonios vivos de los protagonistas de aquellos años de lucha antifascista, han contribuido a superar la identificación del guerrillero como atracador y bandido reconociendo a los componentes de las diferentes agrupaciones guerrilleras, repartidas por la geografía española, como continuadores de la lucha que se inició como consecuencia de la sublevación militar de julio de 1936.

Un libro contado en primera persona por su autor José Manuel Montorio Gonzalvo “Chaval”, al que tuvimos muchos miembros de LQSomos la oportunidad de conocer, compartir y debatir muchos temas de nuestra reciente historia, siempre al calor de las Jornadas del Maquis de Santa Cruz de Moya.

Imprescindible en tu biblioteca.

⇒⇒Descárgate el libro ‘Cordillera Ibérica. Recuerdos y olvidos de un guerrillero’, clic aquí⇐⇐



Notas relacionadas:

– Amor guerrillero imposible

– Ha fallecido “Chaval” guerrillero antifranquista

– Libre descarga: Libros liberados en LoQueSomos

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos