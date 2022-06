Los kazajos votan cambiar la Constitución…

Por Domingo Sanz. LQSomos.

…en el primer referéndum en 27 años.

Estoy haciendo una cosa con el ojo derecho y, de repente, con el izquierdo leo la noticia de EFE. Mi primera impresión es que se trata de otra componenda entre diplomacias y, para descartarlo, me dirijo veloz como Internet a la prensa de Kazajistán, pero no encuentro una noticia equivalente que diga que los españoles votan cambiar la Constitución en el primer referéndum en 44 años. Por tanto, la información de EFE es cierta.

Voting 🗳 begins in nationwide #referendum on adoption of amendments to #Constitution of #Kazakhstan. 🇰🇿 11 million are eligible to vote at 10,012 polling stations that open across all regions of the world’s ninth largest country.#ReferendumKz2022 More 👉 https://t.co/E5SXBQQJaS pic.twitter.com/4UILsc18sn

— MFA Kazakhstan 🇰🇿 (@MFA_KZ) June 5, 2022