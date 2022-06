Madrid. Orgullo Crítico 2022

Orgullo Crítico 2022

Por Agencia Mp3. LQSomos.

“¡En este 2022, nos encontramos para poner en el centro las vidas migras y racializadas y para señalar al Estado racista que persigue, tortura, detiene, deporta y mata! Exigimos, unides a les compañeres de Regularización Ya, papeles para todes. ¡Porque sin papeles no hay Orgullo! No hay justicia en una sociedad en la que aquelles que no gozan del privilegio blanco se ven sometides a un sistema de control capaz de decidir sobre sus vidas y cuerpos. ¡Reclamamos el fin de la violencia, las devoluciones en caliente, los campos de refugiados, las cárceles, los CIEs, las fronteras y las redadas!»