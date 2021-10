Memoria histórica e infamia política: reivindicación de la causa saharaui

Por Luis Portillo Pasqual del Riquelme*. LQSomos.

Lo que los gobernantes españoles hicieron mal y lo que pueden hacer hoy bien en el caso del Sáhara Occidental

En lo relativo al Sáhara Occidental, la prensa española es altamente espasmódica. Después de largos tiempos de silencio, como diría Luis Martín-Santos, de cuando en cuando se produce una explosión de noticias sobre ese asunto, prueba de la gran sensibilidad existente –a flor de piel– y el enorme interés subyacente sobre la causa saharaui en nuestro país. Así sucedió con la expulsión y deportación de Aminetou Haidar, la brutal destrucción del Campamento de Gdeim Izik o la hospitalización en España de Brahim Ghali en mayo de 2021.

La persecución y criminalización en España del presidente de la República saharaui (RASD) fue intensa, extensa y despiadada, durante muchos días, y aún continúa, atizada implacablemente por Marruecos y sus acólitos, entre los que destaca los medios de comunicación más reaccionarios y cavernícolas. El objetivo no era (solo) el presidente saharaui, sino –como terminó confesando el propio Gobierno marroquí– la posición de España y Europa sobre el Sáhara Occidental. Era de esperar: ya lo había hecho antes con Suecia (asunto IKEA), Alemania, o Argelia. La persecución alauita aún prosigue, ahora contra la exministra González Laya, funcionarios del Ministerios de Asuntos Exteriores y de otros departamentos de la Administración o contra miembros del Gobierno español. El objetivo no es solo el mencionado dirigente saharaui e intentar desacreditar y hacer descarrilar la lucha del pueblo saharaui, sino también acosar y descabalgar al Gobierno PSOE-UP.[1]

Cada vez que se publica algo que incomoda al Majzén marroquí, éste lanza sus pateras (su flota naval y sus propios súbditos) contra las costas y ciudades españolas (Ceuta, Melilla, Perejil, Andalucía o Canarias), el mismo método empleado en la tristemente célebre Marcha Verde.[2]

De nuevos, ese mismo alboroto periodístico y de cierta clase política se ha vuelto a producir al conocerse, el 29 de septiembre de 2021, las dos últimas sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) sobre los acuerdos UE-Marruecos[3], asunto sobre el cual incluso ciudadanos particulares interpelamos en su momento a la Comisión Europea.[4]

Y es que España sigue siendo la potencia administradora de derecho del Sáhara Occidental[5], nuestra Provincia 53[6], como recordaba, en una interesante entrevista, el jurista y fiscal anticorrupción Felipe Briones, que es además secretario general de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara (IAJUWS), por sus siglas en inglés)[7].

Nuestro país, y en especial sus gobernantes, tiene una enorme deuda pendiente con el pueblo saharaui, pero también con el pueblo español y con la comunidad internacional. Los gobernantes y los políticos españoles tienen mucho que decir y que hacer para saldar esa deuda, reparar parte del daño y el sufrimiento ocasionados y contribuir a solucionar, de una vez por todas, la situación en que dejamos a ese pueblo hermano[8] que habla nuestro idioma y que incluso fue provincia española, con ciudadanos que tenían DNI español, como lo tiene actualmente el propio presidente saharaui, Brahim Ghali. La descolonización del Sáhara Occidental es un grave asunto pendiente de nuestra Transición a la democracia, que no podrá considerarse concluida en tanto no se restituya a los saharauis el primero de sus derechos, su inalienable derecho a la autodeterminación.

La entrega

La entrega de ese pueblo y su territorio a Marruecos (y Mauritania) mediante los Acuerdos Tripartitos de Madrid fue ilegal e ilegítima. Ilegal, porque España no podía transferir la soberanía del Sáhara Occidental ni otorgar a ninguno de los firmantes de los Acuerdos de Madrid, de 1975, el estatus de potencia administradora, estatus que España no podía transferir unilateralmente (y mucho menos una soberanía que España no tenía), como dejó bien claro la Resolución S/2002/161 del Departamento Jurídico de Naciones Unidas.[9] E ilegítima, porque no se consultó, no se preguntó a su población. Los habitantes y genuinos dueños de ese territorio no autónomo jamás participaron ni refrendaron esos acuerdos ilegales, como dejó escrito el catedrático de Derecho Internacional y magistrado del Tribunal Constitucional, Julio González Campos, en su artículo ‘Los acuerdos nulos de Madrid’, publicado en el diario El País en 1977[10]. Y, en cualquier caso, esos acuerdos quedaron invalidados de facto tras la retirada de Mauritania y la subsiguiente extensión de la ocupación marroquí, como señaló el entonces miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PSOE, Emilio Menéndez del Valle en 1979[11].

De manera que ahora que se habla tanto de Memoria Histórica y Memoria Democrática, de reconocer el daño causado y de reparar los crímenes del franquismo, debe quedar bien claro que lo que se hizo con el Sáhara y sus habitantes es un crimen más del último Gobierno de la dictadura y primero de la monarquía. El primer acto oficial que perpetró nuestro rey felón, Juan Carlos I, en connivencia con los intereses de Estados Unidos de América, fue entregar al pueblo saharaui atado de pies y manos a su peor enemigo y humillar y desprestigiar al Ejército español.[12]

Así pues, Memoria histórica y Sáhara Occidental están íntimamente vinculados, son inseparables.[13] La actitud de intentar hacer oídos sordos al clamor del pueblo saharaui y mirar hacia otro lado[14], hoy, en pleno siglo XXI, es incalificable desde cualquier perspectiva.

“(…) responsabilidad con la memoria y con el futuro. Y porque somos conscientes, lo hemos de reflejar a la hora de informar y narrar lo que acontece. No podemos permitir que un silencio informativo arroje más olvido sobre este pueblo”. (Manifiesto: Somos conscientes. Informar del Sáhara Occidental, 25/02/2021).[15]

Han transcurrido ya 46 años de aquellos nefastos acuerdos (más que la dictadura franquista), la propia población española consciente y solidaria está indignada y avergonzada, y el conflicto sigue sin haber sido resuelto como debe serlo, dando la voz a la población autóctona del Territorio y permitiendo que elija su camino, como han hecho todos los pueblos que se han liberado del yugo colonial. Sáhara Occidental es la excepción, la única colonia que aún queda en África. Un caso inédito en la historia de la ONU, como argumentó el profesor estadounidense de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Stephen Zunes, ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas [16]. Ni siquiera la colonia portuguesa de Timor Oriental tuvo un destino peor que el de nuestra ex colonia africana.[17] [Nota, Zunes, Truthout y otros].

Escenificación del engaño y la traición: el amigo americano[18]

Bajo su apariencia pacífica, la Marcha Verde fue una agresión en toda regla, denunciada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo dijo el propio Hassan II, años después, a la prensa francesa: “fue un chantaje horrible”[19]. Una gran escenificación, preparada con meses de antelación con cobertura de Estados Unidos. Se diseñó y preparó en un gabinete de ‘expertos’ en Gran Bretaña, con financiación de Arabia Saudita[20] (ese régimen que en 2018 descuartizó y desapareció a Jamal Khashoggi, el periodista del Washington Post), Kuwait[21] y asesoramiento de Estados Unidos e Israel (que también intervendrían después en la construcción del Muro de la Vergüenza de más de 2.700 kilómetros que divide territorio y habitantes del Sáhara Occidental de norte a sur. Estados Unidos, con la tecnología de detección de Northrop Corporation). De ese horrible chantaje se ha valido el impresentable expresidente estadounidense Donald Trump, en los estertores de su presidencia, para intentar dar apariencia de legalidad a la ilegal anexión criminal del Sáhara Occidental por Marruecos.[22]

El Alto Estado Mayor estaba al corriente. El secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, avisó a Hassan II, con varias semanas de antelación, de que el dispositivo estaba listo, que la marcha podía emprenderse. El 21 de agosto de 1975 Kissinger se hallaba en Jerusalén cuando recibió la confirmación de que todo estaba preparado. O sea, casi dos meses antes de que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya (TIJ) se pronunciara sobre la reivindicación marroquí y mauritana –desestimando ambas–, el secretario de Estado norteamericano cerró la entrega del Sáhara a Marruecos con un telegrama remitido a Rabat desde la embajada de Estados Unidos en Beirut, que decía textualmente: “Laissa podrá andar perfectamente dentro de dos meses. Él la ayudará en todo”. Laissa era el nombre en clave de la Marcha Blanca que se había estado preparando y que dos meses después lanzaría Hassan II con el nombre de Marcha Verde. Él era Estados Unidos. Nunca se ha desmentido ese telegrama, que dio la vuelta al mundo y que ha quedado registrado por doquier, aunque ahora lo estén desapareciendo de internet (un trabajo silencioso y constante de los servicios de inteligencia).[23]

El régimen alauita, por sí mismo, no hubiera podido llevar a cabo esa operación sin el asesoramiento, los apoyos y la financiación de terceros[24]. Hassan II engañó a su pueblo. Apenas dos horas después de hacerse público el dictamen del TIJ –que el propio Marruecos, presionado por los franceses, había pedido, paralizando con ello el referéndum que la ONU exigía y que España preparaba–, Hassan enardeció a sus súbditos diciéndoles que el TIJ les había dado la razón y que ya solo tenían que “recuperar” su Sáhara. Ese dictamen del TIJ afirmaba todo lo contrario: negaba que existiera vínculo alguno de soberanía de Marruecos y/o Mauritania sobre el territorio del Sáhara Occidental. También días antes se había hecho público el informe de la Misión de la ONU que había visitado el Territorio, en mayo de 1975, y que había constatado la abrumadora representatividad del Frente Polisario y el anhelo de libertad e independencia de la población autóctona del Territorio.

El monarca alauita hizo un aprovechamiento abyecto de la situación política en España, con el dictador agonizante y un Gobierno al pairo, que estaba deseando quitarse el problema de encima como fuera. Incluso se sospecha que se pagaron suculentos sobornos a más de una veintena de personalidades españolas, ministros incluidos[25].

“Presionado por dos intentos de golpe de Estado y violentos disturbios sociales, Hassan II distrajo la atención de su pueblo y de su ejército hacia el Sáhara Español. En 1974 diseñó un movimiento ficticio de liberación del territorio. La organización recibió el nombre de Frente de Liberación y Unidad (FLU) y le sirvió para encubrir ataques de sus fuerzas armadas contra puestos militares [españoles] y atentados terroristas en El Aaiún. Entre sus víctimas figuran varios niños”. (Tomás Bárbulo).[26]

A la Marcha, que en los preparativos se llamaba blanca, después se le puso lo de verde’ para camuflarla y llevarla a cabo bajo el color del islam. No olvidemos que en las primeras filas ondeaba una gran bandera de Estados Unidos. Juan Carlos de Borbón, entonces jefe de Estado en funciones, pisó unas horas El Aaiún, la capital, aparentó dar ánimos (¿?) a los militares y dijo que España cumpliría sus obligaciones internacionales y defendería a la población civil (¿?) saharaui. Todos creímos que era cierto. Pero nos engañó, era falso, como quedó demostrado y sigue demostrándose hoy con el comportamiento del rey felón. Si Fernando VII, ¡El Deseado!, vendió al pueblo español, su descendiente, Juan Carlos de Borbón vendió al pueblo saharaui para ceñir la corona. Fue el primer acto indigno que perpetró el nuevo rey felón: ¡Memoria histórica e infamia política!

Los ministros del Gobierno español, débil y pusilánime, iban y venían de Madrid al palacio del monarca alauita, con sus cuitas y mensajes. Sobre algunos de ellos, caso de José Solís Ruiz, ministro y secretario general del Movimiento, recaían algo más que sospechas de ser colaboradores de Hassan II y de llevar la gestión de sus inversiones en España.

El ministro de Presidencia, Antonio Carro Martínez, escribió de su puño y letra lo que el propio Hassan II le iba dictando, un humillante papel de escribiente y comediante de farándula, totalmente al margen de la ONU:

“Carro Martínez (Presidencia) llegó a hacer ante Hassan la más indigna bajada de pantalones que se recuerde en un servidor público: dejarse someter al escribir al dictado de Hassan una carta en la que el gobierno español mendigaba que parase la Marcha Verde aceptando todas las exigencias marroquíes. En aquella carta, que Hassan se dirigió a sí mismo –“… ruego a V. M. tenga a bien considerar la terminación de la Marcha Verde, con el restablecimiento del statu quo anterior, habida cuenta de que de hecho ya ha obtenido sus objetivos”–, el gobierno español claudicaba de manera indigna, saliendo del territorio saharaui sin negociación alguna y de la forma más vergonzosa y humillante que se recuerde”. (Jesús Palacios).[27]

La amenaza de la Marcha sirvió para disfrazar y justificar la negociación de los Acuerdos Tripartitos. Y cuando estos estuvieron amañados las mesnadas de marchantes marroquíes se volvieron a su casa. ¡Misión cumplida! Ahora, a Madrid, a firmar lo dictado por Hassan II.[28]

Pero también se ha ocultado algo muy importante: mientras los marchantes civiles traspasaban la frontera noroeste del Sáhara entonces español por un punto que se llama Tah y se adentraban unos kilómetros en territorio español, con la presencia y atención de la prensa y las cámaras de televisión de todo el mundo puesta en ese punto, ya una semana antes las tropas marroquíes, pertrechadas con tanques y blindados, habían penetrado en el Territorio cientos de kilómetros más al este, allí sin prensa extranjera ni cámaras de televisión, y combatían a sangre y fuego a los guerrilleros del Frente Polisario. España había abandonado esos lugares, dejando solos a los saharauis, a los que debía (y debe, todavía hoy) proteger.

La prensa no dijo nada de esto. Los documentos, hoy, siguen siendo secretos, inaccesibles a la población española. Con la Marcha Verde se representaba así una burda comedia, si no fuera porque significó el inicio de una inenarrable tragedia para el pueblo saharaui –supuestamente protegido por España–, una guerra de 16 años, con miles de víctimas, reavivada e impuesta nuevamente por el ocupante en noviembre de 2020, y de la que tampoco informan la mayoría de los medios de comunicación, ni en España ni en Marruecos.

El denominado Acuerdo de Madrid (firmado el 14 de noviembre de 1975 ¡en el Palacio de La Zarzuela…!) fue un engaño monumental, puro teatro[29]. Todo estaba previsto y planificado de antemano. Los gobernantes estaban al corriente, no así el pueblo español, ya que –aparte de la desinformación y manipulación de la dictadura franquista– el Sáhara era “materia reservada”, hubo una censura total durante años. Y cuando finalmente se abrió la mano a la prensa ya era demasiado tarde. Nos engañaron a todos. Y aún hoy, todos los documentos relativos al Sáhara siguen siendo secreto. Pudimos enteramos más por los medios extranjeros que por los españoles[30], algo impropio hoy de un país avanzado y una sociedad democrática.[31]

Y en esa gran estafa tuvo mucho que ver el Alto Estado Mayor, como han dejado escrito para la Historia autores como José Luis Rodríguez Jiménez, Tomás Bárbulo, Pablo-Ignacio de Dalmases, Joaquín Portillo o el coronel José Ramón Diego Aguirre (Guerra en el Sáhara)[32], uno de los mejores conocedores de los entresijos de aquellos años, desde su privilegiada atalaya, su puesto oficial de jefe de los Servicios de Información del Sáhara.

José Ramón Diego Aguirre dedicó buena parte de su vida a relatar la historia del pueblo saharaui, la invasión marroquí, cómo se cocieron los Acuerdos Tripartitos, la lucha del Frente Polisario, la guerra contra Marruecos y Mauritania…, en fin, varios libros que no tienen desperdicio y que deberían ser traducidos a otros idiomas, ser leídos por nuestros políticos y estudiados en nuestras universidades[33]. Se ha escrito mucho sobre el tema, la bibliografía es simplemente inabarcable[34], aunque traten de ningunearla. Pero las obras de Diego Aguirre[35], por su conocimiento de la materia, creo que son difícilmente superables, al menos mientras sigamos sin tener acceso a los documentos oficiales de la época y, aun así, siempre y cuando los expedientes no hayan sido previa y concienzudamente limpiados. No seamos ingenuos…

Nos hicieron creer todo aquel teatro de la marcha verde y los acuerdos de Madrid, cuando la realidad era que todo estaba amañado de antemano, tanto por parte de Estado Unidos (Henry Kissinger, Gerald Ford)[36] como por Hassan II y los gobernantes españoles. El pueblo español debe conocer, tiene derecho a (como señala la Constitución Española), y obligación de, conocer la verdad de esta terrible y trágica estafa.

En su día, los Acuerdos Tripartitos fueron una infamia y una felonía; hoy, la infamia la perpetran quienes callan y otorgan[37]. Algunos dicen que los españoles tenemos un sentimiento de culpa por aquella atrocidad[38]. Lo que tenemos, creo yo, es una auténtica indignación y un enorme deseo de que se devuelva a los saharauis lo que se les ha robado, su voz y su tierra.[39]

La responsabilidad del abandono del pueblo saharaui

Atribuir presuntas responsabilidades no es función de quien escribe estas líneas, sino de los tribunales de justicia. Pero es evidente que la primera responsabilidad (¡Memoria Histórica!) recae sobre el último gobierno de la dictadura franquista, encabezado por el tenebroso represor Carlos Arias Navarro, presidente del Gobierno y exdirector de la temida Dirección General de Seguridad, la DGS, ubicada en la Puerta del Sol de Madrid y sede de la ominosa Brigada Político-Social, directamente vinculada con el Tribunal de Orden Público, el TOP, y sus consejos de guerra.[40]

Pero dicho esto, también tiene su enorme cuota de responsabilidad el primer Gobierno socialista. Pues es de sobra conocido que el entonces presidente Felipe González, en su condición de dirigente del PSOE, asumió como propia, y también de su partido, la legítima lucha del pueblo saharaui y su vanguardia, el Frente Polisario; y después, no sólo se desvinculó de esa causa justa, sino que la traicionó burdamente[41]. Todavía no ha explicado a los españoles su comportamiento y su giro de 180 grados. Y puede que se lleve la verdad a la tumba. No se le aprecia interés alguno por sincerarse en algún momento. Al contrario, en lo que respecta al Sáhara y la causa saharaui (y no sólo), no ha hecho sino mentir, conscientemente, a sabiendas[42]. No sabemos cómo se puede llevar eso, ni qué imperiosas razones le llevan a mentir con tanta frialdad y cinismo, y a imponer la ley del silencio (“encapsular el tema del Sáhara”)[43]. Desconocemos si trató el tema del Sáhara con François Mitterrand (ambos mandatarios celebraron un encuentro en el palacio de La Granja, en 1983), entonces presidente de la República Francesa (quien afirmaba tratar el conflicto del Sáhara Occidental en todas partes), cuando España tenía problemas para sumarse a la llamada Comunidad Económica Europea (CEE) y demandaba la extradición de etarras por Francia.[44]

Lo que sí se sabe –gracias a Wikileaks y los documentos de la CIA desclasificados en Estados Unidos– es que la causa saharaui fue moneda de cambio para que Washington apoyara la monarquía de Juan Carlos de Borbón y no otras posibles opciones. O sea, moneda de cambio de un territorio protegido, que no nos pertenecía, y de un pueblo al que no se le consultó ni se le ha consultado para nada, pero que sistemáticamente viene reclamando su derecho inalienable a la libertad e independencia.[45]

Como hemos podido constatar durante años y también muy recientemente, las presuntas promesas de Marruecos se han estado olvidando sistemáticamente y hoy el Majzén nos chantajea con la inmigración ilegal, las pateras, la droga y el terrorismo[46].

Marruecos es el mayor exportador de cannabis a Europa, pasando por España; por no hablar del terrorismo, asunto del que podría tener algo que decir el polémico comisario Villarejo, siguiendo la pista de los atentados perpetrados en Madrid, Barcelona, Cambrils…, generalmente por marroquíes.

“La llegada de migrantes a las islas [Canarias], donde desde enero pasado ya han desembarcado más de 11.000 personas [además de otras tantas en la invasión de Ceuta y Melilla], hace meses que ha más que duplicado las cifras del año pasado, pero la actividad se ha intensificado en las últimas semanas. (…) Va en aumento, y los lugares de partida de las embarcaciones (como Marruecos, Mauritania o el Sahara Occidental) continúan recibiendo miles de personas esperando su oportunidad para cruzar el Atlántico”. (El País, 27/09/2021, p. 18).

Y es que, una vez que te sometes al chantaje, estás pillado, y te seguirán chantajeando toda la vida, a los españoles, a Europa y a la opinión mundial, como pudimos verificar en mayo de 2021 con la invasión de Ceuta por más de diez mil súbditos marroquíes, incluidos mujeres, niños y bebés, lo que habla por sí solo del tipo de régimen que gobierna Marruecos, carente de cualquier escrúpulo no solo con los saharauis, sino también con su propia población.

Cuando Felipe González (FG), el joven, todavía no había tocado poder, en la capital de España había manifestaciones multitudinarias de apoyo al pueblo saharaui con cientos de banderas de la República Saharaui (RASD). Todo eso cambió en cuanto consiguió la presidencia del Gobierno. El pueblo saharaui lo sintió horrores, fue una puñalada inconcebible. Mariem Hassan dedicó una cantata a la traición de Felipe González, que tituló Shouka (La espina)[47].

A uno se le hiela la sangre al escuchar esa pieza musical con la voz de FG arengando a los refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf y la dolorida contestación y reproche, párrafo a párrafo, de la mujer saharaui engañada y traicionada, la ira contenida de todo un pueblo vendido, traicionado, abandonado a su peor enemigo… Después, FG se dedicaría a cosas más importantes que la solidaridad con los pueblos subyugados: consejos de administración de empresas multinacionales, cultivo de buenas amistades y cosas así; o a viajar por Latinoamérica asesorando a determinados gobiernos para que no reconozcan la República Árabe Saharaui Democrática[48].

Aunque no disponemos de fuentes verificables, puede intuirse que hay directrices muy claras y concretas para eso, para silenciar y encapsular el Sáhara[49], para dar jabón a “un régimen reaccionario”[50], tal como el propio FG dijo en los campos de refugiados saharauis en Tinduf el 14 de noviembre de 1976 –primer aniversario de la firma de los infaustos Acuerdos Tripartitos– y como rememora Mariem Hassan en la desgarrada cantata antes citada.

“Hacía sólo un mes que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya había rechazado las pretensiones anexionistas de Nuakchot y Rabat y reafirmado que, en virtud de la Resolución 1.514 (XV) de 1960 de las Naciones Unidas, el pueblo saharaui tenía derecho a la autodeterminación. Además, en diciembre de 1965 la Asamblea General de la ONU había aprobado su primera resolución sobre este territorio (la 2.072), que instaba a España a ‘adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para la descolonización del territorio’”. (Mario Amorós).[51]

FG y el resto del lobby promarroquí español hacen seguidismo –aunque edulcorado y disimulado– de los gobernantes de Francia[52], cuna de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Francia, que no quiere ninguna sombra española en su área de influencia [53]. Resulta chocante que nuestro vecino del norte haya tenido que asumir la libertad e independencia de sus colonias africanas –recordemos La batalla de Argel– y niegue lo mismo a España y al pueblo saharaui, la última colonia en África… Convendría recordárselo a los franceses.

No es una mera casualidad que Valery Gisgard d’Estaign, Jacques Chirac y otros altos dirigentes franceses se pasearan por Marruecos como por su casa; o que el corrupto y reiteradamente condenado expresidente Nicolas Sarkozy acuda a actos ilegales organizados por el ocupante en la ciudad ocupada de Dajla (el Foro Crans Montana)[54]… igual que acude a los actos del Partido Popular. El actual presidente francés, Emmanuel Macron, dijo recientemente en Argel que la colonización había sido un crimen contra la Humanidad, pero sin embargo sigue dando cobertura a la anexión marroquí del Sáhara Occidental[55].

El propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, no se mordió la lengua para hablar del Sáhara ocupado, lo que le valió una feroz campaña de desprestigio por parte del ocupante marroquí[56], contra él, contra la MINURSO y contra la ONU, cuyo Consejo de Seguridad sigue dando muestras de incoherencia e ineficacia, y perdiendo credibilidad, ante el pueblo saharaui y ante el mundo.

El conflicto del Sáhara, causa de tensión permanente

La política española está muy condicionada por los consejeros del Majzén, como reconocen los propios funcionarios de Exteriores y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, Jorge Dezcallar, ex embajador en Rabat): inmigración ilegal, pateras, droga y terrorismo. Incluso en el caso de Francia, el gobierno marroquí estuvo un año entero negando colaboración a los franceses en la prevención del terrorismo, hasta que la París cedió a sus deseos y chantajes. Un comportamiento de niño caprichoso y matón, como denunció Frank Ruddy, antiguo embajador estadounidense y vicepresidente de la MINURSO[57].

La cuestión del Sáhara afecta profundamente a las relaciones entre España y Marruecos, como venimos constatando ostensiblemente en los últimos meses. Hasta el punto de que hay quienes denominan despectivamente al Ministerio español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación como Ministerio Español de Asuntos Marroquíes.[58] Y llaman Plaza de la Provincia 53 a la plaza en que está situado el actual ministerio español. O como vimos –con motivo de la visita de Felipe VI a Marruecos o de la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos–, con todos los popes españoles (presidente y expresidentes del Gobierno, ex vicepresidenta, Consejo de Estado, exministra y biconsejera Ana Palacio –en España, miembra del Consejo de Estado; en Marruecos, de la OCPH[59]; en Francia, exvicepresidenta del gigante nuclear Areva…–) … echando bien de jabón en la prensa a Marruecos, más concretamente a Mohamed VI y su régimen, como testimonian los siguientes párrafos:[60]

“El 30 de julio de 2019 medio Gobierno español se había dado cita en los jardines de la residencia de la Embajada de Marruecos en Madrid para celebrar la Fiesta del Trono, la celebración más importante del calendario político marroquí y que en esa ocasión conmemoraba los veinte años de Mohamed VI en el poder.

A la gran fiesta marroquí habían acudido la vicepresidenta Carmen Calvo, el ministro de Exteriores Josep Borrell, el de Interior Fernando Grande-­Marlaska y otros tres ministros más, además de la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega y de políticos del anterior Gobierno del Partido Popular, como Ana Pastor o Isabel García Tejerina. Nadie quería perderse la suntuosa recepción de Marruecos, que pasa por ser una de las más opíparas de las embajadas en Madrid. (…)

La reina de la fiesta fue sin duda la embajadora Karima Benyaich, que vestida con un elegante caftán de color crema se fotografió con todos y cada uno de los invitados hasta llenar varias páginas de la revista ¡HOLA!, que dio buena cuenta de la ceremonia.

(…) Aquel año de la fastuosa Fiesta del Trono Karima Benyaich había desplegado además una imponente operación de seducción de la opinión pública española a través de la prensa: en la semana que precedió a la fiesta, se sucedieron en El País, ABC, La Vanguardia y El Mundo una serie de artículos ditirámbicos escritos no por cualquier pluma, sino por el mismo presidente del Gobierno Pedro Sánchez, sus antecesores José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, o Miguel Ángel Moratinos, quien nunca faltaba en toda cita donde se pudiera halagar a Rabat. Todos los artículos tenían dos ideas comunes: había razones para celebrar las ‘dos décadas de progreso’ en Marruecos (como titulaba Rajoy) y España tenía el mayor interés del mundo en caminar junto a su vecino del sur en un futuro lleno de intereses compartidos.

Era curioso que los firmantes de aquellos artículos desplegasen tanto almíbar ante el vecino cuando los periodistas que trabajábamos en Marruecos nos esforzábamos en dibujar las luces y sombras que rodeaban los veinte años de Mohamed VI en el trono de los alauíes. Por aquellos días, un ministro marroquí tuvo a bien reprenderme por teléfono por haber escrito en mi análisis que Mohamed VI, tras haber llegado al trono con fama de ser el rey de los pobres, se había convertido en esas dos décadas en el mayor empresario del país y en un ávido millonario con puesto en la lista de Forbes. En Marruecos, escribir esas cosas era buscarse problemas, por eso funcionaba tan eficazmente la autocensura: en lo referente al rey, lo único seguro era y sigue siendo escribir alabanzas sin fin.

En el otoño de ese mismo año publiqué mi libro Marruecos, el extraño vecino, en cuyo último capítulo recordaba que las relaciones de España con Marruecos eran sistemáticamente descritas con un cúmulo de superlativos tales como extraordinarias, modélicas, ejemplares y fructíferas. Aquello era entonces rigurosamente cierto: no había nubes que ensombrecieran unos años de innegable luna de miel con el vecino, y el famoso ‘colchón de interese’” interconectados había funcionado muy bien, a la par que el pacto no escrito por el cual España apoyaba discretamente a Marruecos en sus tesis sobre el Sáhara y a cambio Rabat metía bajo la alfombra su reivindicación de Ceuta y Melilla.

Pero todo eso saltó por los aires el 17 y 18 de mayo, cuando una avalancha de unos 10.000 emigrantes invadió literalmente la ciudad de Ceuta sin que el espionaje español, que tiene sus mayores recursos en todo el mundo desplegados en Marruecos, hubiera sido capaz de preverlo”. (Javier Otazu).[61]

“El martes, durante la ceremonia de la beia (o besamanos) en el Palacio Real de Tetuán, cientos de políticos se inclinaron cinco veces ante Mohamed VI para rendirle pleitesía. Un día antes, el Rey de Marruecos cumplía 19 años sentado en el trono [la ‘Fiesta del Trono’]. En Tánger recibió las felicitaciones de personalidades socialistas afines como el ex presidente Rodríguez Zapatero y su ex ministro Miguel Ángel Moratinos, con los que se comprometió a poner más medios para frenar la crisis migratoria, tal y como informó este diario”. (El Mundo, 02/08/2018).[62]

“El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero asistió este lunes en Tánger a la Fiesta del Trono que cada año celebra el rey de Marruecos, Mohamed VI. Zapatero, que mantiene unas excelentes relaciones con el jefe del Estado marroquí, acudió acompañado por el ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos.

Fuentes conocedoras del viaje explicaron a este diario que Zapatero habló con Mohamed VI del viaje oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Rabat, aún pendiente de cerrar. (…) La Fiesta del Trono de Marruecos acontece cada verano en estas fechas desde que Mohamed VI ascendiera al trono el 30 de julio de 1999”. (El Mundo, 31/07/2018).[63]

También nuestros ministros y altos funcionarios gestionan impúdicamente (“se baten el cobre”, en acertadas palabras del prestigioso periodista Ignacio Cembrero) en Bruselas más dinero para Rabat, mientras su rey se gasta cerca de 100 millones de euros en un lujoso superyate o en sus múltiples palacios, o en ostentar sin recato alguno su opulento reloj de 1.075 diamantes valorado en un millón de euros; o en compras astronómicas de sofisticado armamento en previsión de un levantamiento saharaui, en mantener la ocupación y el costosísimo tinglado militar del Muro de la Vergüenza, mientras un tercio de la población marroquí sigue siendo analfabeta y miles de jóvenes tienen que echarse a la mar porque no tienen perspectiva alguna en su propio país, como testimonia ya hasta la mismísima prensa del establishment marroquí. No hay más que ver el revuelo que han armado con la hospitalización de Brahim Ghali (que tiene DNI español) en España en abril de 2021. Con su innoble torpeza, han conseguido hacer mundialmente famoso al dirigente saharaui.[64] A nuestros jabonosos gobernantes, que alaban a Mohamed VI por el crecimiento del PIB marroquí, habría que recordarles aquello de “¡No es el PIB, estúpido!”.[65]

Y la impune beligerancia alauita no solo afecta y condiciona la política española; también, como estamos viendo estos días, a las propias instituciones de la Unión Europea, o a países como Argelia, Alemania o Suecia…

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas[66], miembro del PSOE, exembajador en Rabat (“la embajada española más sensible”) y exeurodiputado, participó activamente en el tinglado del Acuerdo de Pesca UE-Marruecos[67], que el Tribunal General de la UE acaba de anular por ilegal, dando la razón al representante del pueblo saharaui, el Frente Polisario. Tanto los diputados del PP como los del PSOE habían votado al unísono a favor de ese Acuerdo; o sea, a favor de proseguir el expolio colonial de los recursos del Sáhara Occidental, en contra de la legalidad internacional y comunitaria, y en contra también de los legítimos derechos e intereses del pueblo saharaui.

Ellos, que no quieren gobiernos de coalición, si se trata de apuntalar al régimen alauita practican la coalición perfecta contra los saharauis, que son los legítimos dueños de la pesca, los fosfatos, los productos agrícolas, y la energía que les roban.[68] Como también ningunean la jurisprudencia del TJUE, la más alta y suprema instancia judicial de la Unión Europea. Exigen a Polonia o Hungría que acaten la primacía del derecho comunitario, pero ellos mismos se la saltan cuando les place, en contra de los legítimos derechos del pueblo saharaui. Todas las metrópolis coloniales han invertido en sus colonias –para poder extraer de ellas–, pero eso no ha sido nunca óbice para que, llegado el momento, procedieran a su descolonización (ejemplo muy cercano, Argelia).[69]

Y con el nombramiento del español Josep Borrell al frente de la cartera exterior de la Comisión Europea tampoco cabía esperar nada bueno. Es obligado recordar que ya impidió que se debatiera en el Congreso de los Diputados el tema del Sáhara, al igual que ya había hecho antes en el Parlamento Europeo. Y tanto la Comisión UE como el Gobierno español siguen empeñados en mantenella y no enmendalla, con su intención de recurrir las sentencias dictadas por el Tribunal General de la Unión Europea del 29 de septiembre de 2021.[70]

Es evidente que, pese a sus intenciones, no han logrado “encapsular el tema del Sáhara”, sino todo lo contrario, a la vista de la explosión informativa tras la invasión de Ceuta por más de diez mil súbditos marroquíes y las dos sentencias del Tribunal de la UE. La sensibilidad sobre la causa saharaui sigue a flor de piel. Es inútil que lo intenten encapsular.

El monarca alauita y su majzén han puesto de rodillas a los gobernantes y ciertos políticos españoles[71], del PSOE en particular (el Partido Popular ya se arrodilla él solo[72], salvo en el caso del islote Perejil), en una posición indigna, con el consiguiente descrédito internacional de nuestro país, como han explicado tanto el coronel Javier Perote como el también coronel del Ejército, Diego Camacho[73], responsable en su día de los Servicios de Información en la embajada de España en Rabat.

Diego Camacho, militar honesto y solidario con la causa, fue testigo de cómo España, su embajador en Rabat, entregaba a la policía marroquí a tres jóvenes saharauis que habían acudido a nuestra embajada en busca de protección y asilo, para que el amigo marroquí los encarcelase y… demás. España ha vuelto a hacer lo mismo con otro joven saharaui perseguido por el régimen marroquí que había arribado a la isla de Lanzarote en patera…

“Este comportamiento del Gobierno español, de colaboración abierta con el régimen de Marruecos en la persecución de los activistas saharauis, se produce en la misma semana en la que el propio presidente del gobierno defendió en el Parlamento Europeo la ampliación al Sahara de los acuerdos en materia comercial, agrícola y pesquera establecidos entre la UE y Marruecos, en contra de la legalidad internacional y de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. (El Confidencial Saharaui, 26/11/2019).[74]

¡Qué comportamiento tan infame e inhumano, violando una vez más la ley internacional humanitaria! Todo esto lo silencia la prensa del establishment. Las agencias de noticias –de vez en cuando, y a su manera– informan a los medios de comunicación, pero estos ocultan esa información a los lectores, oyentes y televidentes: Una población desinformada deviene más fácilmente sumisa y manipulable.

¿Y qué es lo que se oculta o se silencia hoy por buena parte de la prensa dominante? Pues casi todo, salvo lo que le interesa a Marruecos, como el espectáculo mediático y judicial montado para intentar criminalizar a Brahim Ghali, héroe militar y actualmente presidente de la República Saharaui: la guerra contra el ocupante marroquí, la vida cotidiana en el Sáhara ocupado y en los campamentos de población refugiada, las violaciones de todo tipo perpetradas contra Sultana Jaya[75] y sus familiares y amigos, la permanente violación de los derechos humanos en el territorio ocupado, la situación y maltrato de los presos políticos, sus huelgas de hambre y sus muertos; la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui que recorrió España durante el mes de mayo de este año; el robo de la pesca, los fosfatos, los productos hortofrutícolas y la energía; la forzada dimisión de Host Köhler y el nombramiento de Staffan de Mistura como enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, la nefasta inacción e inutilidad de la MINURSO para el fin que fue creada: el referéndum de autodeterminación; la invasión fotovoltaica y eólica de Siemens Gamesa[76]; la invasión cotidiana de pateras y sus incontables muertos; la invasión de Europa por los tomates marroquíes, la reciente expulsión de dos abogadas y una médica españolas, las resoluciones del Consejo de Seguridad y los testimonios ante el Comité de Descolonización de la ONU sobre el Sáhara Occidental, la destrucción de los asentamientos saharauis y la expulsión de los moradores, siguiendo las prácticas criminales de Israel[77]…

“Las fuerzas de seguridad marroquíes me han amenazado de muerte claramente si continúo expresando mis posiciones políticas y rompiendo el intento de las autoridades de ocupación de imponer un apagón a la causa saharaui en las ciudades ocupadas”. (Sultana Jaya).

Con esta declaración de la activista de Derechos Humanos se inicia el informe Situación de Sultana Sid Brahim Jaya y su familia, 11 meses de asedio y agresiones la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), difundido en los campamentos de refugiados saharauis el 13 de octubre.

El informe relata las constantes agresiones sufridas por la familia Jaya en su casa de Bojador, en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, desde el 19 de noviembre de 2020, cuando Sultana regresó de una estancia en España.

Ese día, Sultana fue detenida a la entrada de Bojador, humillada y amenazada si continuaba con defensa de los derechos humanos; al mismo tiempo, agentes de paisano entraron en la casa familiar y agredieron a su hermana Luaara y a su madre, Minatu Embeirik, de 84 años, que perdió el conocimiento. Las autoridades marroquíes no permitieron la llegada de una ambulancia hasta cuatro horas después, a pesar de las llamadas de auxilio de su hija y familias del barrio.

El informe relata que “unas 20 camionetas y vehículos de la policía, la gendarmería, el ejército y el servicio secreto rodearon la zona y cortaron la calle, impidiendo que nadie se acercara a la casa”. Empezó el confinamiento sin orden judicial de la familia Jaya, que dura hasta hoy. (…)

(…) AFAPREDESA afirma que esta conducta marroquí, tan ilegal como abyecta, es una venganza contra Sultana “por sus posiciones a favor de los derechos humanos y el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia”

La asociación pide a la comunidad internacional que actúe urgentemente para salvar la vida de Sultana y asegurar su integridad física y psíquica, así como las de sus familiares, llamamiento que concreta en Naciones Unidas, Unión Africana, Unión Europea, Comité Internacional de la Cruz Roja y, especialmente, en los gobiernos de España, potencia administradora de iure, Estados Unidos y Francia. (Contramutis, 13/10/2021).

¿Se informa de estos hechos a la opinión pública española? ¿O es que no son de interés monetario para cierta prensa? ¿O se han dado instrucciones para contentar al monarca alauita, como en el caso de RTVE? ¿O es que los propios periodistas y las redacciones se autocensuran, como confiesa Javier Otazu en su último libro? ¿Acaso la Constitución Española no avala las libertades de expresión y de prensa? ¿Entonces, …? Aclarémoslo: ni todos son demócratas-de-toda-la-vida, ni toda la culpa es del dictador Francisco Franco.

La presidenta honorífica de ATTAC Francia, Susan George (a quien dediqué mi tesis doctoral), decía en Madrid que a quien hay que estudiar es a los ricos (¡menudos sustos nos están dando estos días con el precio de la luz y los paraísos offshare!), porque los pobres y la pobreza ya están muy estudiados. Pues eso, a quien hay que investigar es a Marruecos, no a los dirigentes saharauis, como quiere la derecha mediática. Antes de la actual explosión desinformativa (recordemos que RTVE censura a sus propios periodistas), el actual presidente saharaui, Brahim Ghali, estuvo muy próximo a Mohamed VI en la foto de familia de la Unión Africana, de la que la República Saharaui es miembro fundador, a diferencia de Marruecos, que se ha adherido a esta organización tan solo hace un par de años. Y el presidente saharaui también estuvo en el acto de toma de posesión de algún que otro presidente latinoamericano, a la que también acudió el rey Felipe VI sin que pasara nada, por ejemplo. ¿A qué viene, pues, tanto alboroto y rasgarse las vestiduras ahora, si entonces no pasaba nada? La respuesta la ha dado el propio Majzén marroquí: quiere que España y Europa sigan los embates del iluminado Donald Trump y reconozcan la soberanía marroquí sobre Sáhara Occidental. A buen entendedor, …

El citado presidente estadounidense utilizó en su tuit la engañosa propaganda del Majzén alauita, que se jacta de ser el primer país del mundo en reconocer la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo cual es falso, porque tanto Francia (Lafayette) como España (Bernardo de Gálvez, Diego de Gardoqui, Luis de Córdova y Córdova) financiaron la lucha de las Trece Colonias por su independencia, y sus soldados y flotas navales combatieron en ella, siendo decisiva su aportación para que Estados Unidos lograra su independencia de los británicos, como reconoció el propio George Washington, a quien Bernardo de Gálvez salvó de la derrota en alguna ocasión. Gálvez y Gardoqui desfilaron junto a George Washington en la parada de la victoria[78]. Allí no hubo ningún marroquí, ni siquiera Marruecos existía todavía como país. Y los documentos que avalan la financiación española se conservan hoy en los archivos el Banco de España, algunos de cuyos gobernadores también son premiados (y pringados) con las más altas condecoraciones alauitas[79]:

“El origen del banco [de San Carlos, hoy Banco de España] está ligado al préstamo al Estado para financiar la guerra en la que España se alió con Francia y contra Inglaterra por la independencia de las colonias británicas en Norteamérica. (El País, 12/10/2021).

Prensa y partidos políticos: ¿pacto de silencio?

Por lo que respecta a la prensa, no podemos verificar si ha habido o hay un pacto de silencio stricto sensu, pero parece obvio. ¿Qué era, si no, la consigna, directriz u orden de “hay que encapsular el tema del Sáhara”? Hay todo un lobby , un muy poderoso lobby, desde el sector empresarial con intereses en Marruecos y en el Sáhara Occidental ocupado, pasando por el PP, hasta la cúpula del PSOE, actuando en ese sentido, marcando directrices para acallar, para silenciar, para despistar y, en algunos casos, para adoctrinar. De hecho, no se ve en estos momentos a ningún miembro de la cúpula socialista (¿y los demás que no son de la cúpula?) que alce la voz o coja la pluma para defender la causa saharaui; o, lo que es lo mismo, la legalidad internacional. Y es precisamente en los momentos difíciles cuando pueden apreciarse valores como la verdadera amistad. No podemos permitirnos que la legalidad internacional sea una utopía[80], como pretendía hacernos creer el oficialista profesor Bernabé López García –uno de los premiados con el wissam alauita– o la historiadora María Rosa de Madariaga –experta en Marruecos peo no en lo relativo al Sáhara Occidental–, que confiesa compartir las tesis del citado profesor.[81]

Remito al lector, al respecto, a mis artículos ‘Los clamorosos silencios del lobby promarroquí español. Trasfondo y sentido de la visita borbónica a Marruecos’ y ‘Sáhara Occidental: la quinta columna o el enemigo en casa’[82], publicados ya hace años; no sólo siguen teniendo plena vigencia, sino que han sido superados por los hechos. Se nota, se palpa, se respira que el tema del Sáhara Occidental ocupado es objeto de tratamiento y disciplina en los consejos de redacción de la prensa dominante. En vez de informar, han estado desinformando, que es lo mismo que manipular la información: no describir la realidad de forma objetiva, veraz y contextualizada. No se atreven a poner freno a la impunidad, prefieren un trabajo fácil y seguro, sin problemas. Hay excepciones, claro, afortunadamente; y algunas muy, muy relevantes, pero son la excepción que confirma la regla.[83] Y parece que algunos medios de comunicación han tomado nota del comportamiento de Marruecos y las sentencias de la Justicia europea y empiezan a informar más y mejor. Pero Marruecos sigue prohibiendo el acceso al Sáhara Occidental ocupado a periodistas, abogados, etcétera. Por algo será… ¿Qué es lo que trata de ocultar? Simplemente, lo que fácilmente podría constatarse de cuerpo directo y mediante el contacto libre y directo de la población oprimida, además del comportamiento visible de las autoridades e instituciones de ocupación.

En cuanto a los partidos políticos, en lo que respecta a la cuestión del Sáhara Occidental –hay que decirlo alto y claro–, el Partido Comunista de España (PCE), que tuvo un papel primordial y fundamental en la lucha contra la dictadura franquista y en la Transición política de España a la democracia (¡Memoria Histórica!), tiene también una tradición histórica por la liberación de los pueblos en general y del Sáhara Occidental en particular. De hecho, fue la primera organización política española en responder al llamamiento de las autoridades saharauis y traer a España, en 1979, a los primeros 100 niños de la campaña Vacaciones en Paz, un programa de acogida de niños y niñas saharauis durante los veranos, sacándolos por unos meses del contexto de la guerra y de las terribles condiciones de la hammada.[84] Téngase en cuenta, además, que España no proporciona formación universitaria a los refugiados saharauis –¡porca miseria–, que deben recibirla general y gratuitamente en países auténticamente solidarios con los pueblos, como Cuba y Argelia.

“La posición del PCE es bien clara. Reiteramos:

– Nuestra demanda del fin de la ocupación del territorio del Sahara Occidental,

Nuestra defensa de los DDHH del pueblo saharaui contra la represión y el encarcelamiento,

– La denuncia del expolio descarado de los recursos naturales.

Recordamos la obligación de reconocimiento del Frente Polisario como único representante del pueblo saharaui, tal y como estableció NNUU y reconoce la Unión Africana.

– Insistimos en la necesidad de instar a Francia, como miembro de la UE a la que pertenecemos, para que contribuya a la solución del conflicto, abandonando su política colonial en el Magreb y su apoyo a la ocupación por parte de Marruecos.

– Por último, una vez más reiteramos que España debe denunciar los Acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975 por los que Marruecos justifica su ocupación del Sáhara Occidental y proporcionarle la asistencia política y humanitaria necesaria para defender los derechos e intereses del pueblo saharaui”. (Mundo Obrero, 12/11/2020).[85]

Lo mismo cabe decir de Izquierda Unida (IU), cuyos diputados y eurodiputados llevan mucho tiempo realizando un valioso trabajo de apoyo a la causa saharaui y en defensa de la legalidad internacional; o, más recientemente, de Unidas Podemos (UP), que desde sus inicios como partido ha venido mejorando sus conocimientos, propuestas y acciones en este terreno, reivindicando el reconocimiento de la RASD y el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Saharaui. Esa es una de las razones por las que Unidas Podemos (UP) ha sido ferozmente atacado y el Gobierno de Pedro Sánchez denigrado por la derecha mediática.

También hay que destacar el trabajo realizado por Equo, a través del esfuerzo de su único eurodiputado, Florent Marcellesi; o incluso la extinta UPyD, que, hasta el momento de su disolución como partido, tenía un Comité específico para el Sáhara Occidental, a cargo del diputado Fernando Maura…

Así mismo, hay que mencionar aquí al joven partido Más Madrid.[86] De hecho, cuando redactábamos estas líneas, el senador y diputado regional de Más Madrid Pablo Perpinyà viajaba a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (viaje que Radio Televisión Española (RTVE) prohibía a sus periodistas):

“Desde Más Madrid nos sumamos a esta delegación con el fin de fortalecer nuestro compromiso con los derechos del pueblo saharaui”. (Más Madrid, 18/10/21).

Respecto a los dos grandes partidos, PP[87] y PSOE, creo que ya se ha dicho bastante sobre su comportamiento mezquino e insolidario. No hace falta abundar más en ello. El lector interesado dispone de suficiente información complementaria en las notas al final de este artículo.

Para no alargar más este artículo, y no cansar al lector o lectora, recomiendo la lectura (se pueden buscar en internet) de dos artículos periodísticos de última hora, excelentes e interesantísimos, sobre el comportamiento de PP y PSOE, respectivamente, que aclaran muy bien las cosas. De hecho, tendría que transcribirlos aquí prácticamente enteros:

– Miguel Muñoz, ‘De Aznar con Perejil a Casado y el ‘caso Ghali’: el PP cambia su postura sobre Marruecos para atacar al Gobierno’ (Público, 05/10/2021).

– Ignacio Cembrero, ‘El PSOE se suma a Vox en la Eurocámara para que una saharaui no opte al premio Sakharov’ (El Confidencial, 15/10/2021).

Los demás partidos (y partidillos), si quieren, tienen su propia voz y muy bien podrían explicar a la ciudadanía y a sus votantes qué recogen en sus programas y qué hacen por el pueblo saharaui y el Sáhara Occidental, además de entregarles algunas lentejas y un puñado de euros. El pueblo saharaui no necesita caridad. Tiene suficientes riquezas propias, que les roban. Lo que de verdad necesita es un apoyo político digno, merecedor de tal nombre, y que se respete y se cumpla con la legalidad internacional. Y si ésta no se cumple y el Consejo de Seguridad de la ONU es incapaz de hacerla cumplir (aplicando el Capítulo VII de la Carta de la Organización), entonces, recursos militares para combatir al invasor (igual que lo recibe Marruecos de Estados Unidos, Francia, Israel o España). Nada de medias tintas o fariseísmo hipócrita.[88]

Hay mucha información sobre Sáhara Occidental. Internet rebosa de noticias –a pesar de las limpiezas del Majzén y sus acólitos– sobre lo que pasa en el Sáhara Occidental, sobre las expulsiones de juristas, periodistas, observadores internacionales, personas solidarias,…; sobre los juicios-farsa en Marruecos, sobre las continuas manifestaciones reivindicativas de los saharauis, que son casi unos héroes porque, como ha señalado la escritora Conx Moya[89], hay que ser un héroe para vivir, soportar y rebelarse contra aquella situación de represión permanente en una cárcel a cielo abierto, que es en lo que Marruecos ha convertido el Sáhara Occidental ocupado. Basta solo con recordar lo que sucedió con el Campamento de la Dignidad (Gdeim Izik) y las posteriores condenas de ciudadanos saharauis a cadena perpetua…

Los presos políticos saharauis[90] son quienes peor lo están pasando, en ese clima de represión generalizada, inherente a la ocupación colonial, como señalara tan certeramente Frantz Fanon respecto de la violencia de Francia en Argelia. Y de ello, con frecuencia sabemos más, no gracias al trabajo de periodistas profesionales –a los que, por otra parte, Marruecos impide entrar en el Sáhara ocupado- sino gracias a organizaciones civiles y personas voluntarias, solidarias y luchadoras que a veces han arriesgado su vida por poner esos hechos en conocimiento del Mundo, como sucedió cuando las fuerzas ocupantes marroquíes desmantelaron brutalmente el Campamento de Gdeim Izik, cerca de El Aaiún, en noviembre de 2010.

Toda esa información la reciben y conocen (y silencian) los grandes medios de comunicación. Pero los ciudadanos españoles –que tenemos el derecho constitucional a informar y ser informados– nos vemos obligados a informarnos fuera de los grandes medios, en los sitios de Internet que sí informan continuamente del tema. En cambio, la prensa dominante no dice ni mu. Por no hablar ya de cómo infama y difama la derecha mediática.

En mis apuntes de hace un par de años había anotado: “No han informado de la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU relativa al Sáhara Occidental, como si eso no tuviera importancia, o no nos concerniese, o no existiera. No han informado de la dimisión –forzada por Marruecos– de Horst Köhler, el enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental y expresidente de Alemania. No han informado de las manifestaciones reprimidas a disparos en el Sáhara ocupado tras la victoria de Argelia en la Copa África de Fútbol. Tampoco informan de las intervenciones ante el Comité de Descolonización de la ONU… Tienen miedo a informar. Tienen directrices para no informar; y quienes las imparten, permanecen en la sombra, a modo de mano negra. Tienen el poder de desinformar, despistar y distraer a la ciudadanía. Así pueden manejar mejor a una población sumisa, obediente, alienada, desmemoriada y consumista, vaciada de los valores solidarios, humanistas, democráticos y constitucionales.

Pateras y silencio

En agosto de 2019, el diario El Mundo atribuía el descenso de la afluencia de pateras a España, provenientes de Marruecos, al sinfín de favores de nuestros gobernantes al régimen alauita, entre ellos, literalmente, “el silencio sepulcral que España ha mantenido en torno al Sáhara Occidental”[91], algo que ya se denunció en ‘Los clamorosos silencios del lobby promarroquí’.

“Mohamed VI tiene bajo su puño el control de la inmigración irregular hasta el punto de que casi no salen pateras sin su consentimiento. (…) Las gestiones diplomáticas y, sobre todo, las generosas prebendas ofrecidas durante el último año por España y la UE han persuadido al rey alauí (…). La agencia europea de control de fronteras Frontex también advirtió de la magnitud del fenómeno en sus análisis de riesgo, avisando en enero de que la ruta española se había convertido en la más usada y alertando de que el número de salidas desde Marruecos se había quintuplicado. (…) Del 1 de enero al 31 de julio entraron 13.326 inmigrantes a bordo de 465 embarcaciones (…).

Cuatro son los factores que han incentivado a Marruecos para que frene las pateras (…). El primero es la aprobación en febrero del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, que se ratificó el pasado julio. (…) Marruecos no tenía la soberanía de esta región. El tratado finalmente ha incluido aguas del Sáhara Occidental y ha complacido a Mohamed VI.

El segundo pago es (…) el silencio sepulcral que España ha mantenido en torno al Sáhara Occidental, un apagón que se le ha reprochado a Sánchez desde los colectivos y que, de cara a un posible acuerdo de investidura, le distancia de Unidas Podemos, comprometido con la causa saharaui. (…)

La tercera prebenda son los 140 millones de euros que ha puesto la UE sobre la mesa para que Marruecos frene la inmigración irregular. De ellos, España tiene que gestionar 40 millones para compra de equipamiento de vigilancia. El Consejo de Ministros aprobó el 5 de julio un acuerdo por el que se autoriza la contratación de un suministro de 384 vehículos 4×4, ambulancias, camiones cisterna y camiones frigorífico por valor de 24 millones de euros. Por otro lado, España tiene preparado otro paquete de 30 millones para combustible, mantenimiento de las patrullas, dietas y sueldos. (…). Entre unos y otros fondos, suman 54 millones; es decir, casi los 60 millones que pidió Rabat el verano pasado para contener la salida de inmigrantes.

El último factor es la pleitesía que rindieron los Reyes a Mohamed VI el pasado febrero. Era la primera visita de Estado de Felipe VI –tras un desplazamiento de presentación en 2014– y lo hizo con cinco ministros. Ambos países firmaron hasta 11 acuerdos, en los que España regaló el histórico Gran Teatro Cervantes de Tánger, se comprometió a hacer una tercera interconexión eléctrica para responder a la creciente demanda en el país magrebí o eligió al hispanista marroquí Hossain Bouzineb como miembro de la Real Academia Española, entre otras muchas prebendas.

A Mohamed VI le gusta que le agasajen y los gestos de este tipo hacia el país vecino se han disparado este año”. (El Mundo, 12/08/2019).

El silencio (de “apagón informativo” lo califica el diario El Mundo) genera olvido y una sociedad amnésica es irresponsable: todo se olvida rápidamente. Ahora que todos nos hemos reconvertido en demócratas-de-toda-la-vida, parece que algunos han olvidado (¡Memoria Histórica!) lo que es vivir bajo una dictadura. No pueden ni imaginar lo que es sobrevivir bajo el yugo colonial, o en los campamentos de refugiados, en el exilio, en la diáspora, desposeídos de su tierra, apátridas, sin nada…[92], en lo que Manuel Rivas ha llamado “el epicentro de la injusticia”…[93]

Y todavía hay algún afamado periodista[94] que, en sus propias Memorias de aquellos años, y siguiendo la consigna del lobby de silenciar el tema, oculta todo lo sucedido en 1975 con la ex provincia española número 53, hasta el punto de ni siquiera mencionar la palabra tabú, Sáhara, como si nada hubiera sucedido ni existido. Eso le retrata y, al mismo tiempo, le desacredita como profesional de la (des)información.

Igual que sucede con algunos reputados académicos de Historia[95], a quienes les resulta más cómodo –no quieren comprometerse ni mancharse como intelectuales– desconocer u olvidar que el Sáhara es Memoria Histórica –exactamente igual que los restos del dictador Francisco Franco– y con muchas víctimas vivas a las que se les debe una reparación. Vienen al caso las palabras de Amal Clooney –abogada británica especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos– en Barcelona: “El silencio frente al mal es en sí mismo el mal. No hablar es hablar, no actuar es actuar”. (El País, 05/06/2019).[96]

Y así es como siguen actuando hoy (noviembre de 2021) el Gobierno de España y los principales medios de comunicación, con el silencio, mirando hacia otro lado y escurriendo el bulto: al mismo tiempo que el Gobierno de Pedro Sánchez calla y se esconde sin protestar ante el Gobierno marroquí por la expulsión de tres ciudadanas españolas[97], Radio Televisión Española (RTVE) –la pública, la tuya, la de todos los españoles, que pagamos con nuestros impuestos– ¡prohíbe! a sus periodistas viajar a los campamentos de población refugiada saharaui para contar lo que ven con sus propios ojos y, tal vez, entrevistar al presidente Brahim Ghali, alegando que es “un momento delicado” y que se trata de una invitación “de parte” [el Frente Polisario].[98] ¡Vaya! Y las invitaciones de Marruecos, o de otros países, o de los partidos políticos ¿no son “de parte”? ¡Bendita Constitución Española y bendita libertad de prensa! Marruecos expulsa a quienes quieren entrar en el Sáhara Occidental (a sus propios súbditos los expulsa en pateras de muerte a Ceuta, Melilla, Canarias y Península) y España prohíbe salir a sus periodistas… ¿Dónde se ha visto tal grado de connivencia? Han hecho muy bien –y eso les honra– los profesionales de la información que han dimitido de sus cargos, protestando así contra la censura impuesta por los directivos de RTVE. Son un ejemplo para muchos políticos mediocres, por decirlo suavemente. Esos directivos han silenciado los hechos y ocultado la realidad a la ciudadanía. ¿Es eso información y libertad de prensa?

Ya pasó algo similar hace solo año y medio –¡porca memoria! – con “El sospechoso alarmismo terrorista de Exteriores y la credibilidad del Gobierno español”.[99] ¿Para quién es un momento delicado? ¿Para los saharauis? ¿Cuándo es el momento oportuno?… Política de chantaje y tierra quemada por parte de Marruecos. Infame y vergonzosa política del Gobierno español. Desinformación y manipulación para todos los españoles.

El pueblo saharaui lleva ya 46 años de momento delicado. En guerra contra el invasor y ocupante marroquí, como le autoriza, legal y legítimamente, la Carta de la ONU, refrendada por todos sus Estados miembros. ¿En cuantos idiomas puede escribirse la palabra ver-güen-za? En nuestro país han quedado completamente obsoletos todos los Informes sobre la Información.[100] Lo que hace falta ahora es un Tratado sobre la Desinformación.

Guerra cibernética y tecnológica

Y mientras aquí, en nuestro país, se silencia, Marruecos alimenta incansablemente una endiablada maquinaria de intoxicación y propaganda, la MAP (Agence Marocaine de Prese), mediante la cual distorsiona la realidad conforme a los intereses del monarca y su Majzén:

“El pasado 20 de febrero el periodista Ignacio Cembrero denunció en El Mundo que “los servicios secretos marroquíes campan a sus anchas en España”, haciendo pública una realidad contrastada desde hace tiempo por varias embajadas extranjeras acreditadas en Madrid, y desde luego por el CNI, cuya División de Contrainteligencia tiene perfectamente acreditado el fenómeno, pero tolerado con inusitada permisividad. (…). De hecho, la relación de la MAP con los servicios secretos de Marruecos ya fue denunciada por el periodista marroquí Alí Lmrabet en 2008, en un artículo titulado

‘Un ejército de soplones’, según recogió puntualmente Periodista Digital.Com (14/02/2008).

En aquel reportaje, y explicando el funcionamiento de la red de dichos servicios en el exterior del país, Lmrabet afirmaba que se completaba con la constituida “por corresponsales de la agencia oficial marroquí, la MAP, que redactan dos teletipos para la central de Rabat. El primero es público y se difunde entre los abonados. El segundo es reservado y se destina a altas esferas del Estado: cuenta todo lo que llega a su oído” … (…).

La supuesta infiltración de agentes secretos marroquíes en España, con o sin la cobertura de la MAP, canta demasiado y pone en tela de juicio la dignidad nacional y, en particular, la del Servicio de Inteligencia dirigido por Félix Sanz y la del ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que titula José Manuel García-Margallo. (Por Un Sahara Libre, PUSL)”.[101]

Y mientras la MAP campa a sus anchas por España, la prensa se cierra en Marruecos:

“Le Journal hizo un gran servicio a la verdad y la justicia. Y eso es imperdonable para un sistema, como el majzén, articulado sobre la mentira y la injusticia.

Ahora, por fin, el majzén ha conseguido su sueño de liquidar Le Journal, la publicación más crítica dentro de Marruecos. [Enlace desaparecido, como tantos otros…].

Ahora, por fin, el majzén puede volver a calumniar, sin que ninguna voz dentro de Marruecos desmonte la farsa de la “unanimidad” del pueblo marroquí en torno al majzén. (Carlos Ruiz Miguel)”.[102]

La empresa editora de Ajbar al Yaum alega que lleva tres años de calvario, con el director en la cárcel, sin publicidad y excluida de las subvenciones públicas.

Para algunos de sus periodistas, Ajbar al Yaum (Noticias del día) no era solo el medio más crítico, sino “el único crítico” entre los diarios impresos marroquíes escritos en árabe. (Francisco Peregil).[103]

Por si todo ello fuera poco, Marruecos ha creado un organismo, una especie de ministerio en la sombra en el que instruye a miles de especialistas informáticos, hackers y demás, que se meten por todas partes y se dedican a la guerra cibernética y tecnológica para desbaratar en lo posible la lucha del pueblo saharaui. Y no solo esa causa, como ha quedado en evidencia ante el mundo entero con el espionaje de Pegasus, patrocinado por Israel, que ha generado importantes fricciones con su mentora y protectora Francia (y también con otros países) y contribuido a la ruptura de relaciones con Argelia, al atentar contra su integridad territorial y la soberanía de sus comunicaciones, como han denunciado las autoridades argelinas.[104]

El Campus 1337 ofrece entrenamiento al estilo Silicon Valley, con servicio de comedor y salas de juegos. Historias de una revolución tecnológica en el país que acordó la paz con Israel.

Con redes de computadoras sofisticadas y métodos de enseñanza bastante modernos, el Campus 1337 es un sueño hecho realidad para los jóvenes frikis de Marruecos, que en los últimos años requiere una gran demanda de expertos en seguridad informática en este sector del planeta.

Considerado un paraíso para los amantes de los códigos, el campus destaca por sus cursos de programación y construcción de sistemas informáticos. La matriculación es gratuita, funciona las 24 horas del día y su metodología se asemeja a la que montan empresas de alta tecnología en Silicon Valley, como un comedor, grafitis en las paredes y salas de juego equipadas con hamacas y futbolín. (…) Los primeros cursos del campus comenzaron en 2018. (…) El Mekhfi se define a sí mismo como un “hacker con moral”, lo que en el lenguaje de los frikis se llama “de sombrero blanco”. (…) El Campus 1337 fue creado por el gigante de fosfatos marroquí OCP. (…) Cada año se gradúan unos 8.000 ingenieros informáticos. (…)

El Campus 1337 trabaja en estrecha colaboración con “42”, una escuela de programación francesa fundada en 2013 y muy prestigiosa en el mundo de la tecnología. Larbi El Hilali, director de la 1337, afirma que el objetivo es atraer a jóvenes invisibilizados, frikis incomprendidos que aparentemente no se adaptan al sistema, pero que desarrollaron sus propias habilidades. Las mujeres representan solo el 10% del alumnado. (…)

Los alumnos admitidos en el Campus 1337 son seleccionados según las habilidades que exhiben en las pruebas de lógica y memoria, así como en función de la motivación que demuestran. “La idea es encontrar a las personas con mayor potencial”, afirma un asesor estratégico de OCP que pidió permanecer en el anonimato. (YNetespañol, AFP, 11/12/2020).

Esto también lo saben los grandes media y todos los servicios de inteligencia, que trabajan al unísono, de forma coordinada, espiando correspondencia y teléfonos móviles, inutilizando links y sitios de internet, incrustando cookies y malware, facilitando claves, asesorando…

A mediados de 2019, la sección española de Reporteros Sin Fronteras presentó en la sede de la Asociación de la Prensa, en Madrid, un amplio informe sobre la información en y sobre el Sáhara Occidental, en español e inglés, disponible en internet (Sáhara Occidental: un desierto para el periodismo)[105]. Fue una pequeña bocanada informativa. Pero poco después, se volvería, as usual, a un nuevo largo tiempo de silencio sobre el Sáhara Occidental ocupado. ¿Acaso no pasa nada allí, acaso no es noticia?

El papel de España y sus gobernantes

Hay que exigir a nuestros gobernantes que corrijan su deriva, su sordera y su ceguera; esa es nuestra tarea, o parte ella. Deben demostrar su voluntad ética y política, y su intención de reparar en lo posible la enorme injusticia perpetrada, de corregir los muchos errores cometidos. Hay que exigirles que no sigan empecinados en la huida hacia adelante, en el corto plazo y en lo más fácil, en lugar de enarbolar la bandera de la justicia y la legalidad internacional, cumplir con nuestras obligaciones internacionales como potencia administradora de derecho del Sáhara Occidental. Entre ellas, proteger, como prometieron (también Juan Carlos de Borbón), a los inermes, maltratados, desposeídos y abandonados ciudadanos saharauis (presos políticos y periodistas saharauis, Sultana Jaya y familia destrucción de los asentamientos o grayer’, etcétera).

Dicen que cumplen con el mandato y las resoluciones de la ONU, pero lo cierto es que no hacen sino someterse y asumir las exigencias de Marruecos, las directrices de Francia, del amigo americano y el conchabamiento con el monarca alauita.

En su momento, los dirigentes del PSOE insinuaron que anularían los Acuerdos Tripartitos. Conviene recordar de nuevo (¡Memoria Histórica!) la arenga de Felipe González en los Campamentos de refugiados saharauis en Tinduf en 1976 y los documentos firmados con el Frente Polisario entonces, con la promesa de reconocer la República Saharaui;[106] el ya citado artículo de Julio González Campos sobre ‘Los acuerdos nulos de Madrid’; o los de Emilio Menéndez del Valle, de la Secretaría de Relaciones Exteriores del PSOE, en el diario El País y en la revista Triunfo.

Pero eran otros tiempos… Hoy, en lugar de anular legalmente esos acuerdos (incumplidos por Marruecos, en cualquier caso), cada vez se ocupan con más denuedo de tapar y blanquear el robo del Sáhara (ilustrativo título de un largo artículo del prestigioso jurista estadounidense Thomas M. Franck), de darle gusto al monarca alauita.

Nuestro actual presidente, Pedro Sánchez, también está demostrando dedicarse a eso (véase la web contramutis.com), como si el crecimiento del PIB marroquí fuera una prueba de justicia y descolonización. Ya el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero acudió a los eventos propagandísticos que el Majzén promueve en los territorios ilegalmente invadidos y ocupados; e incluso, fue fotografiado ante un mapa de Marruecos con el Sáhara Occidental anexionado, lo que le valió la descalificación del entonces ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo (PP): Celebrar reuniones internacionales en territorios ocupados es “ilegal conforme al derecho internacional”.[107]

España puede y debe tener un gran papel en la descolonización del Sáhara, que ya debería haber llevado a cabo, como era y es nuestra obligación. Aunque cada vez lo difuminen más, la ONU, a pesar de su manifiesta ineficacia[108] y la permanente amenaza del veto de Francia en el Consejo de Seguridad, sigue manteniendo el objetivo de la autodeterminación (MI-UN-R-SO) para el pueblo saharaui, como ha sido el caso, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, para todos los países y pueblos sometidos al yugo colonial (Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU).

La monarquía alauita se obstina en querer someter a ese pueblo a una presunta autonomía bajo soberanía marroquí. Y esa imposición nunca la van a aceptar los saharauis, que no son marroquíes, como determinó el TIJ a petición del propio Marruecos, como ha reiterado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y como ha vuelto a sentenciar el Tribunal General de la UE el 29 de septiembre de 2021.[109] El Sáhara Occidental jamás ha formado parte de Marruecos, a pesar de que el dictador Francisco Franco regaló al sultán alauita un buen trozo del norte del Territorio (Tarfaya) como premio y regalo por su colaboración en la guerra contra los saharauis (1957-1958), en lo que se llamó la guerra de Ifni-Sáhara, en la que España siguió las instrucciones de Francia (Operaciones Ouragan, Teide y Ecouvillon), una sumisión histórica a los intereses galos desde la entrada de España en el territorio saharaui.[110]

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, saca pecho denunciando la violación de los derechos humanos en todas partes…, menos en el Sáhara Occidental ocupado[111] que tenemos tan cerquita y que es nuestro problema. Un problema que ha creado España y que –por consiguiente, señor expresidente Felipe González– tenemos la obligación de resolver o, al menos, contribuir a ello, con el liderazgo que nos corresponde. No dejándolo al albur de “la comunidad internacional” (léase, manejos de Marruecos, sus lobbies y sus sobornos), como si la cosa no fuera con nosotros.

¿Hay que volver a recordarlo?: “¡Marruecos culpable, España responsable!”, como se grita en Madrid en la manifestación estatal que se celebra cada 14 de noviembre, fecha de la firma de los nefastos Acuerdos Tripartitos. España es responsable de la guerra que generaron los Acuerdos Tripartitos de Madrid, que duró desde 1975 hasta 1991, con miles de víctimas (¡Memoria Histórica!). Guerra que prosigue actualmente, desde noviembre de 2020, por las pretensiones expansionistas de Marruecos, su cínico desprecio de la legalidad internacional y la hipócrita pasividad, ineficiencia y descrédito de la Organización de las Naciones Unidas.

España, que pertenece al Grupo de Amigos (¿?) del Sáhara Occidental de la ONU, no puede seguir sometiéndose y arrastrándose ante las exigencias y pretensiones alauitas. Muy al contrario, como potencia administradora de derecho y antigua metrópoli de un pueblo al que ilegal e ilegítimamente abandonó, debe situarse en primera línea y por propia iniciativa, no a remolque de otros países o de otros burócratas acomodaticios y simplones, en muchos casos sobornados mediante la política marroquí del talonario de cheques, invitaciones a eventos, condecoraciones, viajes y estancias pagadas, y demás…

Esta es la tarea que nos compete a los ciudadanos españoles: presionar insistentemente a nuestros gobernantes en apoyo de la justa causa saharaui. En un Estado de derecho como el nuestro, la política infame no debería doblegar a la Justicia. Portugal lo consiguió con su excolonia de Timor Oriental, en una situación coetánea y muy similar a la de Sáhara Occidental. España debería hacer lo propio con su excolonia, la última colonia de África, como denunciara sistemáticamente Frank Ruddy.

Y aquí, en este punto, y para concluir, quiero hacer un llamamiento a los jóvenes y a las organizaciones cristianas de base, que desempeñaron un papel decisivo en la consecución de la libertad e independencia del pueblo de Timor Oriental. Los jóvenes y las organizaciones españolas, de muy diverso tipo, deben tomar nota de ese ejemplo portugués y timorense, comprometerse con nuestra causa saharaui y actuar en consecuencia, asumiendo su propio compromiso, individual y/o colectivo[112], con la lucha de un pueblo humillado y traicionado. Aunque se tenga todo el derecho del mundo, por supuesto, no todo va a ser ir de copas, tomar cañitas, ver la tele, ponerse un piercing, tatuarse el cuerpo, sacar a pasear al perrito o hacer botellón. Hay cosas más urgentes e importantes a las que dedicar nuestro tiempo y esfuerzo, al menos, las personas conscientes y solidarias con las causas justas: contribuir a saldar la enorme deuda que España tiene con el pueblo saharaui.[113]

Bibliografía adicional

Moisés Ponce de León, Karin Arts y Pedro Pinto Leite (eds.), El Derecho Internacional y la Cuestión del Sáhara Occidental, International Platform of Jurists for Western Sahara (IPJET), Leide, Países Bajos, 2012. (Hay ediciones en inglés y francés).

Pedro Martínez Lillo, Juan Carlos Gimeno Martín y otros (coords.), Memoria y tiempo presente del Sahara Occidental. Política, cooperación y cultura, Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, Universidad Autónoma de Madrid, 2012.

Pedro Martínez Lillo, Silvia Arias Careaga y otros (coords.), Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, Universidad Autónoma de Madrid, 2009.

AA, Sahara, Sahara, Ed. CLA, Bilbao, 1976.

Jean-Pierre Tuqoi, El último rey. Crepúsculo de una dinastía, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, Barcelona, 2002.

Julián Delgado, Morir por el Sahara, Ed. SEPHA, Málaga, 2009.

Anthony G. Pazzanita, Historical Dictionary of Western Sahara, Scarecrow Press Inc, 2006.

Ignacio Cembrero, Vecinos alejados. Los secretos de la crisis entre España y Marruecos, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, Barcelona, 2006.

Stephen Zunes & Jacob Mundy, Wetern Sahara. War, Nationalism and Conflict Irresolution, Syracuse University Press, 1st ed., 2010.

AA, El Sáhara Occidental: un pueblo en el exilio, Comisiones Obreras (CCOO), Cuadernos de Información Sindical núm. 52, Madrid, 2016.

Erk Hagen & Mario Pfeifer, Profito ver Peace in Western Sahara. How comercial interests undermine self-determination in the last colony in Africa, Sternberg Press, 2020.

Juan Maestre Alfonso, El Sahara en la crisis de Marruecos y España, Akal, Madrid, 1975.

Alejandro García, Historia del Sáhara y su conflicto, Ed. Catarata, Madrid, 2010.

Franz Fanon, Por la revolución africana, Fondo de Cultura Económica, 1ª ed. en español, México, 1965.

Carlos Ruiz Miguel, La ‘Constitución’ marroquí de 2011, Ed. Dykinson, Madrid, 2012.

Jorge Molinero Huguet, Toda la muerte para dormir, Ed. Carena, Barcelona, 2018.

Joan E. Garcés, $oberano$ e intervenido$. E$trategia$ globale$, americano$ y e$pañole$, Ed. Siglo XXI, 3ª ed., marzo de 2008.

Referencias

[1] Ignacio Cembrero, ‘¿Quiénes mueven los hilos de la imputación de González Laya?’, El Confidencial, 23/09/2021,

https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-09-23/exministra-exteriores-laya-imputada-marruecos_3294202/

[2] EFE, ‘Querella contra Le Monde’, El País, 19/12/1989,

https://elpais.com/diario/1989/12/19/internacional/630025216_850215.html ,

– “Marruecos consigue que el periodista Ignacio Cembrero declare en la Audiencia Nacional”, El Plural, 15/12/2014,

https://www.elplural.com/politica/espana/marruecos-consigue-que-el-periodista-ignacio-cembrero-declare-en-la-audiencia-nacional_34712102

– Ignacio Cembrero, ‘Veinte años de la muerte del rey Hassan II, el compadre de don Juan Carlos’, El Confidencial, 23/07/219,

https://www.vanitatis.elconfidencial.com/casas-reales/2019-07-23/hassan-ii-aniversario-20-muerte-juan-carlos-rey_2138847/

– ‘¿Cuál es el origen del conflicto entre el Sáhara Occidental y Marruecos?’, El Correo, 06/06/2021,

https://www.elcorreo.com/internacional/cual-origen-conflicto-entre-6257648287001-20210606164513-vi.html

– ‘Llanto por la muerte del coronel Javier Perote’, CEAS-Sahara, 25/09/2021, Aquí Madrid, 26/09/2021,

SPS RASD.Info, 26/09/2021, Rebelión, 27/09/2021,

https://ceas-sahara.es/llanto-por-muerte-coronel-javier-perote/

https://aqui.madrid/llanto-por-la-muerte-del-coronel-javier-perote/

https://www.spsrasd.info/news/fr/node/35416

https://rebelion.org/llanto-por-la-muerte-del-coronel-javier-perote/

[3] Francisco Peregil, ‘La justicia europea da la razón al Polisario’, El País, 29/09/2021,

https://elpais.com/internacional/2021-09-29/la-justicia-europea-da-la-razon-al-polisario-y-ordena-anular-los-acuerdos-de-comercio-y-pesca-entre-marruecos-y-la-ue.html

– Europa Press, ‘El TUE anula los acuerdos entre la UE y Marruecos que incluyen el Sáhara Occidental’, 29/09/2021,

https://www.europapress.es/internacional/noticia-tue-anula-acuerdos-ue-marruecos-incluyen-sahara-occidental-20210929111956.html

– WSRW, ‘ÚLTIMA HORA: el Tribunal anula los acuerdos de la UE en el Sáhara Occidental ocupado’, Western Sahara Resource Watch, 29/09/2021,

https://wsrw.org/es/noticias/el-tribunal-suspende-los-acuerdos-de-la-ue-en-el-sahara-occidental-ocupado

[4] Luis Portillo Pasqual del Riquelme, ‘Cuando la Unión Europea ningunea la jurisprudencia del TJUE sobre el Sáhara Occidental’, AraInfo, 27/11/2020,

https://arainfo.org/cuando-la-union-europea-ningunea-la-jurisprudencia-del-tjue-sobre-el-sahara-occidental/

– Ibid., ‘Denuncia ante la Comisión Europea y petición de aplicación del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE’, Rebelión, 12/10/2020,

https://rebelion.org/wp-content/uploads/2020/09/PETICI%C3%93N_sin.pdf

– Ibid., Ampliación de la denuncia contra España ante la Comisión de la Unión Europea relativa al Acuerdo de Pesca UE-Marruecos, Rebelión, 03/02/2021,

https://rebelion.org/wp-content/uploads/2021/02/AMPLIACION_DE_LA_DENUNCIA_CONTRA_ESPANA2.pdf

[5] ‘España: Potencia administradora del Sahara Occidental. Auto de la Audiencia Nacional – Sala de lo Penal. Auto Nº40 / 2014’. Consejo General del Poder Judicial: (“España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas”),

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7197131&links=sahara%20occidental&optimize=20141028&publicinterface=true

[6] ‘La memoria silenciada de la provincia 53 de España’, Público, 20/09/2019,

https://www.publico.es/culturas/documental-provincia-53-memoria-silenciada-provincia-53-espana.html

– Documental Provincia 53, https://www.provincia53.com/#/intro

– ‘Provincia 53: memoria histórica sobre el Sáhara Occidental’, elDiario.es, 20/09/2019,

https://www.eldiario.es/desalambre/provincia-memoria-historica-sahara-occidental_1_1475302.html

– “El Sahara Occidental fue la provincia nº 53 de España, hasta su abandono en 1976”, Saharaoccidental.es, 11/08”021,

https://saharaoccidental.es/sabias-que/sahara-occidental-provincia-53/

[7] “El caso del Sáhara es único en el mundo, abandonado ilegalmente por España e invadido y oprimido por Marruecos” (Entrevista realizada a Felipe Briones por Emilio J. Salazar), elDiario.es, 6 julio 2019,

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/alicante/sahara-abandonado-ilegalmente-espana-marruecos_128_1452560.html

– Puede verse también el excelente libro de Felipe Briones, SAHARA: cien años sin libertad (Ed. Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, Alicante, 1993).

– “Testimonio de Felipe Briones”, CEAS-Sáhara, 10 mayo 2021,

https://ceas-sahara.es/testimonio-de-felipe-briones/

– Testimonio de Felipe Briones, en nombre de la Asociación Internacional de Juristas para el Sáhara Occidental (IAJUWS), ante la IV Comisión de la ONU, octubre de 2010,

http://iajuws.org/actividades/2010-10-06_FelipeBriones.pdf?OpenElement

– Felipe Briones y Mahayub Salek, Luali: ahora o nunca, la libertad, Universitat d´Alacant / Universidad de Alicante, 1997

[8] Las relaciones fraternales entre españoles y saharauis se remontan incluso a los primeros años de la colonización española, cuando, presuntamente, España les proveía de armas para defenderse de los franceses. Puede verse al respecto:

– Joaquín Portillo, ‘Siempre al lado de los saharauis’, en Ricos y pobres. La saga del coronel Torrón, cap. 46, pp.17-27, Ed. Universo de Letras, 1ª ed., 2020,

https://www.universodeletras.com/autores/Joaquin__Portillo.htm , www.joaquinportillo.com ,

– Según el mismo autor, desde el primer día de la colonización, se dio una fuerte rivalidad entre Madrid y París. En concreto, la citada rivalidad permitió, en varias ocasiones, que París se impusiera, desde la destitución de dos cónsules españoles en Marruecos acusados de connivencia con Ma-el-Ainin, hasta la manipulación de fronteras para quedarse los franceses con el hierro de Zuerat (Mauritania); o la Operación Ecouvillon (Ouragan y Teide), que les vino de perlas a los galos. Puede verse al respecto:

– Joaquín Portillo, Los saharauis y el Sáhara Occidental, pp. 253 a 286 y 317 y ss., Ed. Círculo Rojo, 1ª ed., diciembre 2019, www.popader.com , www.joaquinportillo.com .

[9] ‘Opinión consultiva del secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico de Naciones Unidas, solicitada por el presidente del Consejo de Seguridad, de 29 de enero de 2002’, Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental (CESO), Universidad de Santiago de Compostela,

https://www.usc.gal/es/institutos/ceso/advisory_opinion_corell.html

https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/S_2002_161_es.pdf

[10] Julio González Campos, ‘Los acuerdos nulos de Madrid”’ El País, 18/09/1977,

https://elpais.com/diario/1977/09/18/internacional/243381616_850215.html

[11] ‘El PSOE pide la denuncia de los acuerdos de Madrid sobre el Sahara’, El País, 18 agosto 1979,

https://elpais.com/diario/1979/08/18/portada/303775201_850215.html

– Emilio Menéndez del Valle, ‘El interés de España y la nueva situación en el Sahara occidental’, El País, 22/08/1979, https://elpais.com/diario/1979/08/22/internacional/304120802_850215.html

– Ibid, ‘Sahara español: una descolonización tardía’, Ed. Cuadernos para el Diálogo S.A (EDICUSA), Madrid, 1974,

https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Biblio_Menendez_descolonizacion-tardia_1975.pdf

– ‘Emilio Menéndez del Valle, coordinador de la comisión internacional del PSOE’, El País, 09/01/1980,

https://elpais.com/diario/1980/01/09/espana/316220417_850215.html

[12] Ramón Criado, Sahara. Pasión y muerte de un sueño colonial, Ed. Ruedo Ibérico, Francia, 1977.

– Carlos Ruiz Miguel, El Sahara Occidental y España: Historia, Política y Derecho. Análisis crítico de la Política Exterior Española, Ed. Dykinson, Madrid, 1995.

– AFAPREDESA, Sáhara Occidental. ¿Hasta cuándo?, Tercera Prensa, San Sebastián, 2005.

– Jesús Palacios, 23-F, El Rey y su secreto, Ed. Libros Libres, Madrid 2010.

– Yolanda Sobero, Sáhara. Memoria y olvido, Ed. Ariel, Barcelona, 2010.

– Pablo Ignacio de Dalmases, Huracán sobre el Sáhara, Ed. Base, Barcelona, 2010.

– Tomás Bárbulo, La historia prohibida del Sáhara Español, 7ª ed., Ed. Destino, Barcelona 2011.

– José Luis Rodríguez Jiménez, Agonía, traición, huida. El final del Sahara español, Ed. Crítica, Barcelona, 1ª ed., 2015

– Iasaías Barreñeda y Raquel Ojeda (eds.), Sáhara Occidental. 40 años después, Ed. Catarata, Madrid,2016

– Pablo Ignacio de Dalmases, Sáhara español: el gran fraude. Los papeles del coronel Rodríguez de Viguri, Ed. Sial / Casa África, Madrid, 2016.

– Joaquín Portillo, Los saharauis y el Sahara Occidental, Ed. Círculo Rojo, Madrid, noviembre 2019,

https://editorialcirculorojo.com/historia-de-los-saharauis-y-cronica-de-la-agresion-colonial-en-el-sahara-occidental/

– Carlos Ruiz Miguel, “En la muerte de Javier Perote, una reflexión sobre el Sahara Occidental y la transición española”, Periodista Digital, 26/09/2021,

https://www.periodistadigital.com/desdeelatlantico/20210926/en-la-muerte-de-javier-perote-una-reflexion-sobre-el-sahara-occidental-y-la-transicion-espanola-689404513431/

[13] “El Proyecto de Ley de Memoria Democrática y el Sáhara Occidental”, InfoLibre, 31/10/2020,

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/10/27/el_proyecto_ley_memoria_democratica_sahara_occidental_112553_2003.html

– ‘’Provincia 53′: memoria histórica sobre el Sáhara Occidental’, elDiario.es, 20/09/2019,

https://www.eldiario.es/desalambre/provincia-memoria-historica-sahara-occidental_1_1475302.html

– ‘Leyes de memoria selectiva con respecto al Sáhara occidental’, El Periódico, 10/09/2021,

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/leyes-memoria-selectiva-sahara-occidental-11956538

– Carlos Martin Beristain y Eloísa González Hidalgo, El Oasis de la Memoria: Memoria Histórica y Violaciones de Derechos en el Sáhara Occidental, Ed. Hegoa, Bilbao, 2012,

https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/publications/281 , http://www.cje.org/descargas/cje4692.pdf

– Jesús Garay, ‘Sáhara Occidental en la memoria y en las elecciones’, El Salto, 05/05/2019,

https://www.elsaltodiario.com/tribuna/sahara-occidental-memoria-elecciones

– Luis Portillo Pasqual del Riquelme, ‘Ya es hora de descolonizar el Sáhara Occidental’, AraInfo, 02/04/2020, https://arainfo.org/ya-es-hora-de-descolonizar-el-sahara-occidental/

[14] ‘La Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui significó un clamor del pueblo español para que España asuma su responsabilidad con el pueblo saharaui’, Rebelión, 25/06/2021,

https://rebelion.org/la-marcha-por-la-libertad-del-pueblo-saharaui-significo-un-clamor-del-pueblo-espanol-para-que-espana-asuma-su-responsabilidad-con-el-pueblo-saharaui/

– “La Marcha por la Libertad Saharaui clama al Gobierno que se implique para poner fin a la ocupación del Sáhara Occidental”, Contrainformación, 19/05/2021,

https://contrainformacion.es/la-marcha-por-la-libertad-saharaui-clama-al-gobierno-que-se-implique-para-poner-fin-a-la-ocupacion-del-sahara-occidental/

[15] ‘MANIFIESTO ‘Somos Conscientes. Informar sobre el Sáhara Occidental’’, Mundo Obrero, 25/02/2021, https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=10502

https://www.mundoobrero.es/media/pdf/20210225_manifiesto_somos_conscientes_informar_sahara.pdf

[16] Stephen Zunes, ‘Testimony before the conference on decolonization’, Sahara Press Service (SPS), 23/06/2016,

https://www.spsrasd.info/news/en/dossier/stephen-zunes-testimony-conference-decolonization

– Ibid., “El Sáhara Occidental y el futuro del orden jurídico internacional”, Pensamiento Crítico, 10/05/2018, http://www.pensamientocritico.org/wp-content/uploads/2018/06/ZUNES-jun-2018.pdf

– Ibid., “Es peor el remedio que la enfermedad”, ARSO, 18/07/2007,

https://www.arso.org/Zunes180707s.htm

[17] Stephen Zunes, “El modelo de Timor Oriental podría ofrecer una solución al conflicto del Sáhara Occidental con Marruecos”, La casa de mi tía / Tlaxcala, 11/04/2021,

http://www.lacasademitia.es/articulo/politica/modelo-timor-oriental-podria-ofrecer-solucion-conflicto-sahara-occidental-marruecos-stephen-zunes-tlaxcala/20210411094253111066.html

– Ibid, “España debe aplicar en el Sáhara Occidental el “Modelo de Solución” que se hizo en Timor Oriental para descolonizar el territorio”, El Confidencial Saharaui, 26/09/2021,

https://www.ecsaharaui.com/2021/09/espana-debe-aplicar-en-el-sahara.html

-Ibid, “El Sáhara Occidental y el futuro del orden jurídico internacional (Testimonio ante la Conferencia de la ONU sobre Descolonización, 23/06/2016), Pensamiento Crítico,

http://www.pensamientocritico.org/wp-content/uploads/2018/06/ZUNES-jun-2018.pdf

– Ibid, “The East Timor Model Offers a Way out for Western Sahara and Morocco”, Foeign Policy, 09/12/2020, https://foreignpolicy.com/2020/12/09/east-timor-western-sahara-morocco/

[18] José Luis Rodríguez Jiménez, Agonía, traición, huida. El final del Sahara español, Ed. Crítica, Barcelona, 1ª ed., 2015.

[19] Tomás Bárbulo, “Un chantaje horrible, pero lícito”, según Hasán II, El País, 06/11/2005,

“Un chantaje horrible, pero lícito”, según Hasán II | Internacional | EL PAÍS (elpais.com)

– Enrique Clemente, “Historia de un chantaje y una traición”, La Voz de Galicia, 05/11/2005,

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2005/11/05/historia-chantaje-traicion/0003_4226438.htm

– Carlos Ruiz Miguel, “La Marcha Verde continúa treinta años después”, Libertad Digital, 07/11/2005,

https://www.libertaddigital.com/opinion/exteriores/la-marcha-verde-continua-treinta-anos-despues-1276230892.html

– Sebastián Basco, “La Marcha Verde, orgullo y vergüenza de Hasan II”, ABC, 12/07/2002,

https://www.abc.es/espana/abci-marcha-verde-orgullo-y-verguenza-hasan-200207120300-113087_noticia.html

[20] ‘’Papeles de Pandora’: Corinna Larsen planeó legar a Juan Carlos I el 30% de los ingresos provenientes de un fondo hispano-saudí’, El País, 04/10/2021,

https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/corinna-larsen-planeo-legar-a-juan-carlos-i-el-30-de-los-ingresos-provenientes-de-un-fondo-hispano-saudi.html

[21] Tomás Bárbulo señala la financiación de Kuwait. Cfr. La historia prohibida del Sáhara Español, Ed. Península, (nueva edición actualizada, 2021), pp. 200 y 225,

https://www.planetadelibros.com/libro-la-historia-prohibida-del-sahara-espanol/329522

[22] Luis Portillo Pasqual del Riquelme, “Profanación de la darráa saharaui. Trumpistas supremacistas en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos”, Pensamiento Crítico, marzo 2021,

http://www.pensamientocritico.org/wp-content/uploads/2021/03/Portillo-mar-2021.pdf ,

ALAInet, 11/02/2021, https://www.alainet.org/es/articulo/210936

– “Four Days in Occupied Western Sahara — A Rare Look Inside Africa’s Last Colony as Ceasefire Ends”, Democracy Now, 27/09/2020,

https://www.democracynow.org/2020/11/27/four_days_in_occupied_western_sahara

– La legalidad y legitimidad de la justa causa saharaui está perfectamente documentada en Carlos Ruiz Miguel, Moisés Ponce de León Iglesias y Yolanda Blanco Souto, El Sáhara Occidental. Prontuario jurídico. 15 enunciados básicos sobre el conflicto, Ed. Andavira, 2ª edición, Santiago de Compostela, enero de 2019 (Hay traducción en inglés y francés),

https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/CESO-libro-Sahara-es-2.pdf

[23] Tomás Bárbulo, La historia prohibida del Sáhara Español, op. cit.

– Jacob Mundy, “Cómo los EE. UU. y Marruecos se apoderaron del Sáhara Español”, Rebelión, 03/08/2010 (original en inglés: Le Monde Diplomatique, 12/01/2006),

https://rebelion.org/como-los-ee-uu-y-marruecos-se-apoderaron-del-sahara-espanol/

[24] Guadalupe Pérez García, “El diario Le Monde y la intervención francesa en el Sahara Occidental”, op. cit., https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16801523

[25] José Ramón Diego Aguirre, Guerra en el Sahara, op cit.

[26] Tomás Bárbulo, La historia prohibida del Sáhara Español, op. cit., p. 197.

[27] Jesús Palacios, 23-F, El Rey y su secreto, op. cit., pp. 131-132.

[28] Jesús Garay, varios artículos, El Salto, https://www.elsaltodiario.com/autor/jesus-garay

– Tomás Barbulo, “La historia prohibida del Sáhara Español”, op. cit.

– “¿Cuál es el origen del conflicto entre el Sáhara Occidental y Marruecos?”, El Norte de Castilla, 06/06/2021,

https://www.elnortedecastilla.es/internacional/cual-origen-conflicto-entre-6257648209001-20210606164513-vi.html

– “Los militares explican la cesión del Sahara – Archivo Linz de la Transición española | Fundación Juan March”, Archivo Linz de la Transición española, Fundación Juan March, 14/03/1978, https://www.march.es/es/coleccion/archivo-linz-transicion-espanola/ficha/–linz%3AR-10262

– Pedro Fernández Barbadillo, “Las mentiras españolas sobre el Sáhara”, Libertad Digital, 13/12/2020,

https://www.libertaddigital.com/cultura/historia/2020-12-13/pedro-fernandez-barbadillo-las-mentiras-espanolas-sobre-el-sahara-6689735/

– Sergio León Talavera, “Sáhara: La Marcha Verde: historia del pacto secreto entre España y Marruecos”, Público, 18/05/2021,

https://www.publico.es/internacional/marcha-verde-historia-pacto-secreto-espana-marrueco-sahara.html/amp

– Xavier Batalla, “Un conflicto en el desierto”, La Vanguardia,

https://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20100130/54058925052/un-conflicto-en-el-desierto.html

– Diego Carcedo, “La última herencia de Franco”, La Verdad, 17/11/2015,

https://www.laverdad.es/40-aniversario-muerte-franco/201511/16/ultima-herencia-franco-20151116172250-rc.html

– Javier Tusell, “El día que España entregó el Sáhara”, El País, 16/12/2001,

https://elpais.com/diario/2001/12/16/domingo/1008478359_850215.html

[29] Ana Sánchez Borroy, <<Ana Camacho, “Los acuerdos con los que España entregó el Sáhara a Marruecos son una estafa”>>, elDiario.es, 09/07/2016,

https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/acuerdos-espana-entrego-sahara-marruecos_128_3909919.html

– Carlos Ruiz Miguel, “Los Acuerdos de Madrid, inmorales, ilegales y políticamente suicidas”, La Ilustración Liberal, nº 26,

https://www.clublibertaddigital.com/ilustracion-liberal/26/los-acuerdos-de-madrid-inmorales-ilegales-y-politicamente-suicidas-carlos-ruiz-miguel.html

[30] Guadalupe Pérez García, “El diario Le Monde y la intervención francesa en el Sahara Occidental”, Ámbitos, núm. 15, pp. 435-448, Universidad de Sevilla, 2006,

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16801523

– “Entretien de M. François Mitterrand, Président de la République, avec des journalistes à l’aéroport de Nouakchott, mardi 25 mai 1982”,

https://www.vie-publique.fr/discours/136382-entretien-de-m-francois-mitterrand-president-de-la-republique-avec-de

– “Conférence de presse de M. François Mitterrand, Président de la République, à l’hôtel de ville de Marrakech, notamment sur le conflit du Sahara occidental, les productions méditerranéennes, les plans de paix au Proche-Orient, le problème de l’immigration, les libertés, samedi 29 janvier 1983”,

https://www.vie-publique.fr/discours/134926-conference-de-presse-de-m-francois-mitterrand-president-de-la-republiq

– “Interview de M. François Mitterrand, Président de la République, accordée à la télévision marocaine, notamment sur les relations de la France avec le Maghreb, l’immigration, les conflits du Sahara occidental et du Proche-Orient, Paris, Palais de l’Élysée, mardi 26 novembre 1985”,

https://www.elysee.fr/francois-mitterrand/1985/11/26/interview-de-m-francois-mitterrand-president-de-la-republique-accordee-a-la-television-marocaine-notamment-sur-les-relations-de-la-france-avec-le-maghreb-limmigration-les-conflits-du-sahara-occidental-et-du-proche-orient-paris-palais-de-lelysee

[31] “Marcha por la libertad del pueblo saharaui: el diario El País hizo mutis”, Rebelión, 23/06/2021,

https://rebelion.org/marcha-por-la-libertad-del-pueblo-saharaui-el-diario-el-pais-hizo-mutis/

[32] José Ramón Diego Aguirre, Guerra en el Sáhara, Ed. Istmo, 1991

[33] Creo que solo la Universidad de Santiago de Compostela tiene un Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental (CESO), que es una excelente fuente de documentación permanentemente actualizada:

https://www.usc.es/es/institutos/ceso/

[34] Pablo-Ignacio de Dalmases, El Sáhara Occidental en la bibliografía española y el discurso colonial, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 2013.

– Tomás Barbulo, “De Dalmases desentraña la historia del Sáhara español”, El País, 10/05/2016,

https://elpais.com/cultura/2016/05/10/actualidad/1462901465_566044.html

[35] Javier Perote, “José Ramón Diego Aguirre (1927-2005)”, Rebelión, 01/10/2021,

https://rebelion.org/jose-ramon-diego-aguirre-1927-2005/

– La bibliografía del coronel José Ramón Diego Aguirre puede consultarse en la web DIALNET, de la Universidad de La Rioja: https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=206356

– “Javier Perote mantuvo una estrecha relación con el coronel José Ramón Diego Aguirre, militar destinado en la década de 1960 al entonces Sahara Español, donde ocupó varios puestos en el Gobierno General del Sáhara, concretamente en el Servicio de Información y Seguridad. Diego Aguirre se convirtió con el tiempo en uno de los principales investigadores de la historia saharaui, publicando varios libros. Precisamente, Javier Perote estaba trabajando con él en una nueva publicación cuando el coronel Diego Aguirre falleció en enero de 2005. En mayo de ese año se esparcieron sus cenizas en Tifariti, ciudad liberada del Sahara Occidental. Durante la ceremonia, en la que Javier Perote participó activamente, también se inauguró la “Escuela Don J. R. Diego Aguirre”, en la localidad saharaui liberada de Birlehlu”, en: ‘En el adiós del Coronel Francisco Javier Perote Pellón, incansable defensor de la causa saharaui’, Diario La Realidad Saharaui (DLRS), 26/09/2021,

http://larealidadsaharaui.blogspot.com/2021/09/en-el-adios-del-coronel-francisco.html?m=1

– “…La aportación del coronel Perote es importante porque fue la mano derecha de una figura que constituye, a mi entender, la referencia más importante para el estudio del Sahara Español, el coronel José Ramón Diego Aguirre (1927-2005) cuya obra Historia del Sáhara Español (1988) no ha sido superada después, a mi entender. El coronel Perote, de hecho, fue el albacea intelectual de la obra del coronel Diego Aguirre tras el fallecimiento de éste. Tras morir el coronel Diego Aguirre, el coronel Perote escribió un importante artículo sobre la obra y la vida del finado”, en:

– Carlos Ruiz Miguel, “En la muerte de Javier Perote, una reflexión sobre el Sahara Occidental y la transición española”, Periodista Digital, Desde el Atlántico, 26/09/2021,

https://www.periodistadigital.com/desdeelatlantico/20210926/en-la-muerte-de-javier-perote-una-reflexion-sobre-el-sahara-occidental-y-la-transicion-espanola-689404513431/

– “José Ramón Diego Aguirre”, Casa África, s/f.,

https://www.casafrica.es/es/persona/jose-ramon-diego-aguirre

– Javier Perote, “José Ramón Diego Aguirre (1927-2005)”, ARSO, 22/01/2005,

https://www.arso.org/opinions/JPerote4.htm

[36] José Luis Rodríguez Jiménez, Agonía, traición, huida. El final del Sáhara español, op.cit.

– Jacob Mundy, “How the US and Morocco seized the Spanish Sahara”, Le Monde Diplomatique, January 2006, https://mondediplo.com/2006/01/12asahara ,

Hay traducción española: “Cómo los EE. UU. y Marruecos se apoderaron del Sáhara Español”, Rebelión, 03/08/2010, https://rebelion.org/como-los-ee-uu-y-marruecos-se-apoderaron-del-sahara-espanol/

– Ya el general Eisenhower, presidente de los Estados Unidos de América, en su visita a la España de Franco (1959) tras la firma del acuerdo sobre las bases militares estadounidenses en España (1953), había propuesto a Franco que entregase todo el Sáhara Occidental (entonces Sáhara Español) a Marruecos. (Cfr. Joaquín Portillo, “El pueblo saharaui: determinación por la libertad”, Voz Saharaui nº 3, mayo 2021, pág. 6, citando a Ramón Salas Larrazábal, “El protectorado de España en Marruecos”, Ed. Mapfre, Madrid1992), https://vozsaharaui.com/

[37] Luis Portillo Pasqual del Riquelme, “¡Hipócritas!”, Pensamiento Crítico, s/f,

http://www.azperiodistas.com/hipocritas-la-verdad-sobre-el-pueblo-saharaui/4080

http://www.pensamientocritico.org/luipor0708.html

http://www.lacasademitia.es/articulo/firmas/hipocritas-defensa-pueblo-saharaui-luis-portillo-pascual-riquelme-2008/20181002074522085220.html

– Ibid., “El silencio cómplice sobre el Sáhara Occidental y la Moral Pública Ciudadana. José Vidal-Beneyto y la ‘Provincia 53’ “, AraInfo, 12/10/2019,

https://arainfo.org/el-silencio-complice-sobre-el-sahara-occidental-y-la-moral-publica-ciudadana-jose-vidal-beneyto-y-la-provincia-53/

– Ibid, “Felipe VI en Marruecos: los clamorosos silencios del lobby promarroquí”, AraInfo, 05/03/2019,

https://arainfo.org/felipe-vi-en-marruecos-los-clamorosos-silencios-del-lobby-promarroqui/

[38] Pablo-Ignacio de Dalmases, «España tiene sentimiento de culpa por lo que pasó en el Sáhara Occidental», ABC, 24/06/2019

https://www.abc.es/internacional/abci-espana-tiene-sentimiento-culpa-paso-sahara-occidental-201906212155_noticia.html

[39] Bahia Mahmud Awah, El sueño de volver, Ed. CantArabia, 1ª ed., mayo de 2012.

http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/mahmud-awah-bahia-1960-37790

[40] Juan José del Águila, El TOP, Ed. Planeta, 1ª ed., Barcelona, 2001.

[41] Caterina García i Segura, “La política exterior del PSOE durant la transició política española”, Afers Internacionals n.” 7, Tardor-Hivern 1985, pp. 47-66,

La política exterior del PSOE durant la transició … – RACO

https://raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/view/27707

[42] Carlos Ruiz Miguel, “¿Por qué miente Felipe González sobre Marruecos y el Sahara Occidental?”, Desde el Atlántico, 15/10/2009; Rebelión, 17/10/2009,

https://www.periodistadigital.com/desdeelatlantico/20091015/felipe-gonzalez-miente-sobre-el-sahara-o-689403920411/

https://rebelion.org/por-que-miente-felipe-gonzalez-sobre-marruecos-y-el-sahara-occidental/

– “Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero: el idilio de la izquierda con Marruecos”, El Mundo, 10/03/2018, http://www.elmundo.es/loc/famosos/2018/03/10/5aa2cc7a268e3ec75d8b46e2.html

– “El verano blindado del rey Salman en el palacete del expresidente Felipe González”, El Mundo, 05/08/2017, http://www.elmundo.es/loc/2017/08/05/59835bc9ca47419a118b4586.html

– “Felipe Gonzalez-14 de noviembre de 1976-Campamento de Refugiados de Tinduf” [Vídeo],

https://www.youtube.com/watch?v=QiDaJvK_ZNM , https://www.youtube.com/watch?v=X6MBEJNNrm0

– “El documento firmado en 1976 por Felipe González y el Frente Polisario apoya la creación de la RASD”, El País, 11/03/1983,

https://elpais.com/diario/1983/03/11/internacional/416185201_850215.html ,

– Promesas incumplidas de Felipe González con el Pueblo Saharaui [Vídeo],

https://www.youtube.com/watch?v=BFtrNAgIHtI

– ”Pedro Fernández Barbadillo: «¡Cómo le gusta Marruecos al PSOE!»“, Periodista Digital, 15/10/2009,

http://blogs.periodistadigital.com/bokabulario.php/2009/10/15/felipe-gonzalez-paladin-de-la-dictadura-

– “Vapuleo a Jiménez en el Congreso por su complacencia con Rabat”, Libertad Digital, 18/11/2010,

http://www.libertaddigital.com/mundo/vapuleo-a-trinidad-jimenez-en-el-congreso-por-su-complacencia-ante-marruecos-1276407428/

– “PP y Ciudadanos evitan un viaje al Sáhara y un encuentro con el presidente saharaui”, Contramutis, 10/03/2018, https://contramutis.wordpress.com/2018/03/10/pp-y-ciudadanos-se-descuelgan-de-un-encuentro-con-el-presidente-sahara

– “Felipe González alaba en Marruecos la «integridad territorial» con el Sáhara”, Público, 09/03/2018, elDiario.es, 08/03/2018, El Confidencial, 08/03/2018

https://www.publico.es/politica/felipe-gonzalez-alaba-marruecos-integridad-territorial-sahara.html

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-03-08/felipe-gonzalez-alaba-en-marruecos-la-integridad-territorial-con-el-sahara_1462001/

https://www.eldiario.es/politica/Felipe-Gonzalez-Marruecos-territorial-Sahara_0_747876079.html

– «La política del Gobierno español está secuestrada por un ‘lobby’ promarroquí del PSOE», Diagonal, 26/06/06/,

https://www.diagonalperiodico.net/global/la-politica-del-gobierno-espanol-esta-secuestrada-por-lobby-promarroqui-del-psoe.html

– Carlos Ruiz Miguel, “Los pobres argumentos del lobby pro-marroquí para afrontar la sentencia sobre el acuerdo de pesca con la UE”, Desde el Atlántico, 25/062018, SPSRASD.Info, 26/02/2018,

https://www.periodistadigital.com/desdeelatlantico/20180225/los-pobres-argumentos-del-lobby-pro-marr-689403919909/

https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2018/02/26/13804.html

[43] ‘Felipe González invita a “encapsular” el conflicto del Sáhara en el debate de integración del Magreb’, Soitu, 25/01/2008, http://www.soitu.es/soitu/2008/01/25/info/1201279237_446498.html

[44] “La ‘cumbre’ de La Granja puede permitir un dinamismo mayor en las relaciones hispano-francesas”, El País, 04/07/1983,

https://elpais.com/diario/1983/07/04/espana/426117610_850215.html

– “La adhesión española a la CEE, tema principal del seminario ministerial de La Granja”, El País, 03/07/1983, https://elpais.com/diario/1983/07/03/portada/426031202_850215.html

– “Felipe González ofrece a François Mitterrand el apoyo de España a la reforma agrícola que propone Francia en la CEE”, El País, 22/12/1983,

https://elpais.com/diario/1983/12/22/espana/440895601_850215.html

[45] Miguel Urbán, “El Sáhara, moneda de cambio para la restauración borbónica”, Viento Sur, 14/04/2020, https://vientosur.info/el-sahara-moneda-de-cambio-para-la-restauracion-borbonica/

[46] “300 migrantes más llegan a Canarias en un solo día”, El País, 27/09/2021, p. 18.

– Ignacio Cembrero, “España exige a Rabat que frene el tráfico de droga y de inmigrantes”, El País, 28/04/01, https://elpais.com/diario/2001/04/28/espana/988408801_850215.html

. “La ONU denuncia que el tráfico mundial de resina de cannabis proviene principalmente de Marruecos”, El Confidencial Saharaui, 26/06/2021,

https://www.ecsaharaui.com/2021/06/la-onu-denuncia-que-el-trafico-mundial.html

– “La ONU señala a España como el país que más toneladas de droga marroquí decomisa al año”, id.

https://www.ecsaharaui.com/2021/06/la-onu-senala-espana-como-el-pais-que.html

– “El mayor productor de droga en el mundo anuncia la incautación, en el Mediterráneo, de una tonelada de resina de cannabis”, El Confidencial Saharaui, 18/09/2020,

https://www.ecsaharaui.com/2020/09/el-mayor-productor-de-droga-en-el-mundo.html

“El mayor productor mundial de hachís (Marruecos) desarticula una red de narcotráfico y emigración ilegal”, El Confidencial Saharaui, 26/09/2021,

https://www.ecsaharaui.com/2021/09/el-mayor-productor-mundial-de-hachis.html

– “Marruecos legalizará el cultivo, la exportación y la venta nacional de marihuana”, El Confidencial, 26/02/2021,

https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-02-26/marruecos-legalizara-marihuana-cannabis_2969359/

– “Marruecos, el primer exportador de cannabis del mundo”, El Mundo, 05/03/2015,

https://www.elmundo.es/internacional/2015/03/05/54f88593ca47411e0f8b4575.html

– “Grupo Islámico Combatiente Marroquí”, Wikipedia, 01/06/2021,

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Isl%C3%A1mico_Combatiente_Marroqu%C3%AD

– “Una operación conjunta entre la Policía Nacional y DGST marroquí acaba con la detención de un yihadista que pretendía atentar contra lugares turísticos en Marruecos”, Ministerio del Interior. Gobierno de España, 07/09/2021,

http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/13809312

– “La detención de un yihadista confirma la estrecha relación entre España y Marruecos”, Atalayar, 08/09/2021,

https://atalayar.com/content/la-detenci%C3%B3n-de-un-yihadista-confirma-la-estrecha-relaci%C3%B3n-entre-espa%C3%B1a-y-marruecos

[47] ‘Felipe González-14 de noviembre de 1976-Campamento de refugiados en Tinduf’, [Vídeo],

https://www.youtube.com/watch?v=QiDaJvK_ZNM , https://www.youtube.com/watch?v=X6MBEJNNrm0 , https://www.youtube.com/watch?v=QiDaJvK_ZNM

– Promesas incumplidas de Felipe González con el Pueblo Saharaui [Vídeo],

https://www.youtube.com/watch?v=BFtrNAgIHtI

[48] Esteban Silva, “Felipe González contra los saharauis”, diario Uchile, 23/08/2017,

https://radio.uchile.cl/2017/08/23/felipe-gonzalez-contra-los-saharauis/

– “Las maniobras de Felipe González contra el Sáhara”, La Marea, 28/10/2016,

https://www.lamarea.com/2016/10/28/felipe-gonzalez-contra-el-sahara/

– “Manuel Ostos, “El documento firmado en 1976 por Felipe González y el Frente Polisario apoya la creación de la RASD”, El País, 11/03/1983,

https://elpais.com/diario/1983/03/11/internacional/416185201_850215.html

– “Así es como Felipe González ingresa más de dos millones de euros al año”, jotapv, 13/10/2019,

https://jotapov.com/2019/10/13/asi-es-como-felipe-gonzalez-ingresa-mas-de-dos-millones-de-euros-al-ano/

– “Diez políticos resisten en los consejos del IBEX”, Economía Digital, 02/01/2018,

https://www.economiadigital.es/empresas/politicos-ligados-cotizadas-ibex_528728_102.html

– ‘Bescansa: “Felipe González es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural”’, La Sexta, 12/11/2017,

https://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/prueba-verificacion/bescansa-felipe-gonzalez-es-miembro-del-consejo-de-administracion-de-gas-natural_201610265810896d0cf24962cc06b97f.html

– “Felipe González deja el consejo de Gas Natural”, El Periódico, 06/04/2015;

https://www.elperiodico.com/es/economia/20150327/felipe-gonzalez-deja-el-consejo-de-gas-natural-4058080

– “El naviero Vicente Boluda ficha a Felipe González como consejero independiente para su división de remolcadores”, elDiario.es, 04/07/2019,

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/vicente-boluda-felipe-gonzalez-independiente_1_1452386.html

– “Lista de políticos y familiares en consejos de administración”, 15Mpedia,

https://15mpedia.org/wiki/Lista_de_pol%C3%ADticos_y_familiares_en_consejos_de_administraci%C3%B3n

“Felipe González será el primer expresidente en acumular dos millones de euros en sueldo vitalicio”, Público, 27/01/2020,

https://www.publico.es/politica/felipe-gonzalez-sera-primer-expresidente-cobrar-millones-euros-sueldo-vitalicio.html

– “Eléctricas: el retiro dorado de la política”, El Salto, 16/01/2021,

https://www.elsaltodiario.com/multinacionales/puertas-giratorias-ministros-secretarios-estado-energia-enagas-red-electrica-iberdrola-endesa-abengoa-retiro-dorado-de-la-politica

– “Puertas giratorias: más de 50 políticos enchufados a la energía”, DirigentesDigital, 21/11/2014,

https://dirigentesdigital.com/hemeroteca/puertas_giratorias_mas_de_50_politicos_enchufados_a_la_energia-AVDD12013

– “Slim y Felipe González: las claves de la amistad del millonario y el político”, El Mundo, 21/02/2017,

https://www.elmundo.es/loc/2017/02/21/58ac322922601d0f3b8b458e.html

– “La doble vida de Felipe González”, Forotransportistas,

https://www.forotransportistas.es/discussion/6163/la-doble-vida-de-felipe-gonzalez-

– “Felipe González y Carlos Slim: así fue su fiestón mexicano”, El Economista, 14/02/2017,

https://informalia.eleconomista.es/informalia/actualidad/noticias/8153671/02/17/Felipe-Gonzalez-y-Carlos-Slim-asi-fue-su-fieston-mexicano.html

– “Felipe González y las élites: Quien tiene un amigo tiene un tesoro”, La Marea, 04/01/2017,

https://www.lamarea.com/2017/01/04/quien-tiene-un-amigo-tiene-un-tesoro-felipe-gonzalez-y-la-elite-mundial/

– Joaquín Abad, “Felipe González, embajador del mexicano Carlos Slim en la corrupta España”, mil21, 15/03/2016,

https://www.mil21.es/noticia/476/claves/felipe-gonzalez-embajador-del-mexicano-carlos-slim-en-la-corrupta-espana.html

– “Gustavo Cisneros, el magnate amigo de Felipe González, ha encargado a Alcalá de Henares que estudie si desciende del cardenal Cisneros”, El Confidencial Digital, 17/09/2009,

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/Gustavo-Cisneros-Felipe-Gonzalez-Henares/20090917020000056310.html

– Sebastián Basco, “Carlos Andrés Pérez el gran amigo de Felipe González”, ABC, 26/12/2010,

https://www.abc.es/internacional/amigo-felipe-201012260000_noticia.html

– “Gustavo Cisneros, una amistad que nació en Galerías Preciados”, ABC, 20/07/2009/

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-gustavo-cisneros-amistad-nacio-galerias-preciados-200907200300-922670410650_noticia.html

– “Felipe González se construye una casa de 2,5 millones en Tanger”, Luxury News,

https://www.luxurynews.es/casas-de-famosos/item/3276-felipe-gonz%C3%A1lez-se-construye-una-casa-de-25-millones-en-tanger

– “El verano blindado del rey Salman en el palacete del ex presidente Felipe González”, El Mundo, 05/08/2017, https://www.elmundo.es/loc/2017/08/05/59835bc9ca47419a118b4586.html

– “Felipe González vende su ‘casa’ de Tánger a la familia real de Arabia Saudí”, El Confidencial, 21/08/2014,

https://www.elconfidencial.com/espana/2014-08-21/felipe-gonzalez-vende-su-casa-de-tanger-a-la-familia-real-de-arabia-saudi_178899/

– Joel Calero, “El cuantioso patrimonio del líder socialista Felipe González señalado por las grabaciones del excomisario Villarejo”, El Cierre Digital, 13/11/2018,

https://elcierredigital.com/investigacion/438129412/felipe-gonzalez-patrimonio-villarejo.html

– “Ignacio Cembrero, Pía Díaz, “La FIFA elige por vez primera un país africano para el Mundial de 2010”, El País, 15/05/2004, https://elpais.com/diario/2004/05/15/deportes/1084572007_850215.html

– Ana Alonso, ‘Bachir Mohamed Lahsen: “Los españoles quieren a los saharauis, pero sus gobiernos nos hacen daño”’, El Independiente, 21/11/20,

https://www.elindependiente.com/internacional/2020/11/21/los-espanoles-quieren-a-los-saharauis-pero-sus-gobiernos-nos-hacen-dano/

– ‘Felipe González alaba en Marruecos la “integridad territorial” con el Sáhara’, Público, 09/03/2018,

https://www.publico.es/politica/felipe-gonzalez-alaba-marruecos-integridad-territorial-sahara.html

[49] ‘Felipe González invita a “encapsular” el conflicto del Sáhara en el debate de integración del Magreb’, Soitu, op. cit. [La noticia original, publicada en prensa generalista, ha desaparecido de Internet].

[50] “Los clamorosos silencios del lobby promarroquí”, op. cit.

— “La quinta columna o el enemigo en casa”, op.cit.

[51] Mario Amorós, “La admirable lucha del pueblo saharaui”, Rebelión, 04/01/2010,

https://rebelion.org/la-admirable-lucha-del-pueblo-saharaui/

[52] Joaquín Portillo, Los saharauis y el Sahara Occidental, Ed. Círculo Rojo, diciembre de 2019,

https://editorialcirculorojo.com/historia-de-los-saharauis-y-cronica-de-la-agresion-colonial-en-el-sahara-occidental/

– “Francia lleva cuatro décadas bloqueando el proceso de descolonización en el Sáhara Occidental”, El Confidencial Saharaui, 04/10/2021,

https://www.ecsaharaui.com/2021/10/francia-lleva-cuatro-decadas-bloqueando.html?m=1

“Francia expresa su confianza en el Gobierno español respecto a la crisis con Marruecos”, El Confidencial, 19/05/2021,

https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2021-05-19/francia-expresa-su-confianza-en-el-gobierno-espanol-respecto-a-la-crisis-con-marruecos_3089020/

– Europa Press, ‘Francia insiste en que el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental es “serio y creíble”’, El Mundo, 11/12/2020,

https://www.elmundo.es/internacional/2020/12/11/5fd3bba0fc6c8396518b4629.html

– Enric Bonet, “Francia, el eslabón débil del pulso entre Marruecos y España”, El Confidencial, 18/06/2021,

https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-06-18/francia-el-eslabon-debil-del-pulso-entre-marruecos-y-espana_3137855/

– Carlos Ruiz Miguel, El Sahara Occidental y España: Historia, Política y Derecho. Análisis crítico de la Política Exterior española, Ed. Dykinson, Madrid 1995,

https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Biblio_Ruiz-Sahara.pdf

– Jesús M. Martínez Milán, “España y Francia en el sur de Marruecos: intereses, delimitación de fronteras y contencioso territorial, 1900-1912”, Estudios de Asia y África, vol.50, no.1, Ciudad de México, ene./abr. 2015,

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-654X2015000100117

– Laia Mestres i Camps, “Veinte años de cooperación entre España y Francia: ¿amigos, socios o aliados?”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, num. 75, oct.-nov. 2006, pp 151-172,

https://www.jstor.org/stable/40586263

[53] Joaquín Portillo, Los saharauis y el Sahara Occidental, op. cit.

[54] Luis Portillo Pasqual del Riquelme, “Después de Crans Montana, Dajla sigue ilegalmente ocupada”, Pensamiento Crítico, abril 2018,

http://www.pensamientocritico.org/despues-de-crans-montana-dajla-sigue-ilegalmente-ocupada/

[55] “Carta abierta de académicos e investigadores internacionales a Emmanuel Macron, Presidente de la República Francesa: Francia tiene una gran responsabilidad en la no descolonización del Sáhara Occidental”, CEAS-Sahara, 25/04/2018,

https://ceas-sahara.es/carta-abierta-a-macron-sobre-la-responsabilidad-de-francia-en-el-sahara-occidental/

– “La France a une lourde responsabilité dans la non-décolonisation du Sahara Occidental”, L’Humanité, 18/04/2018,

https://www.humanite.fr/la-france-une-lourde-responsabilite-dans-la-non-decolonisation-du-sahara-occidental-654034

– ‘Académicos internacionales reclaman a Macron que no “traicione” al pueblo saharaui’, Nueva Tribuna, 28/04/2018,

https://www.nuevatribuna.es/articulo/europa1/francia-macron-saharaoccidental-sahara-pueblosaharaui-referendumdeterminacion-presospoliticos-nacionesunidas-derechoshumanos/20180428161605151335.html

[56] Francisco Peregil, ‘Marruecos ataca a Ban Ki-moon por hablar del Sáhara “ocupado”’, El País, 09/03/2016, https://elpais.com/internacional/2016/03/09/actualidad/1457520362_272284.html

– “Ban Ki-moon suspende su viaje a Marruecos tras las medidas contra la misión de la ONU en el Sáhara Occidental”, RTVE, 16/03/2016,

https://www.rtve.es/noticias/20160316/marruecos-acusa-ban-ki-moon-ultraje-toma-medidas-contra-mision-onu-sahara-occidental/1319480.shtml

– “Ban Ki Mun no perdona a Mohamed VI por el Sáhara Occidental”, La Vanguardia, 17/06/2021,

https://www.lavanguardia.com/internacional/20210617/7538523/ban-ki-mun-no-perdona-mohamed-vi-sahara-occidental-ocupacion.html

[57] Luis Portillo Pasqual del Riquelme, “Estado policial, matonismo y terror en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Memoria y testimonio de Frank Ruddy”; Pensamiento Crítico, mayo de 2019,

http://www.pensamientocritico.org/estado-policial-matonismo-y-terror-en-el-sahara-occidental-ocupado-por-marruecos-memoria-y-testimonio-de-frank-ruddy/

[58] Alfonso Lafarga, “El Ministerio de Asuntos Exteriores calla”, Contramutis, 05/10/2021,

https://contramutis.wordpress.com/2021/10/05/septiembre-saharaui-el-ministerio-de-asuntos-exteriores-calla/

[59] Office Chérifien des Phosphates, actualmente Grupo OCP, propiedad del Estado Marroquí en un 95 por ciento. Propietaria ocupante de los yacimientos de Bu Craa, en el Sáhara Occidental ocupado

[60] Luis Portillo Pasqual del Riquelme, “Los clamorosos silencios del lobby promarroquí español. Trasfondo y sentido de la visita borbónica a Marruecos”, Pensamiento Crítico, abril de 2019,

http://www.pensamientocritico.org/los-clamorosos-silencios-del-lobby-promarroqui-espanol-trasfondo-y-sentido-de-la-visita-borbonica-a-marruecos/

http://www.pensamientocritico.org/wp-content/uploads/2019/03/Portillo-Marzo-V4-19.pdf

[61] Javier Otazu, “Brahim Ghali, González Laya y Mohamed VI: del aplauso al régimen a la crisis diplomática”, InfoLibre, 09/10/2021,

https://www.infolibre.es/noticias/cultura/2021/09/28/los_tres_jaques_del_rey_marruecos_124934_1026.html

[62] Luis de la Cal, “Rabat ve insuficiente la ayuda de la UE contra la inmigración”, El Mundo, 02/08/2018,

https://www.elmundo.es/espana/2018/08/02/5b620982ca47412f4c8b4660.html

[63] “Zapatero habla con Mohamed VI para ultimar la visita oficial de Pedro Sánchez a Marruecos”, El Mundo, 31/07/2018, https://www.elmundo.es/espana/2018/07/31/5b5f6690e2704e8c508b4710.html

[64] Embeirik Ahmed Abdalahe, El Nacionalismo Saharaui. De Zemla a la Organización de la Unidad Africana, Tesis doctoral, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, oct. 2015 (publicada como libro),

https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/21618/4/0733650_00000_0000.pdf

[65] Andrea Rizzi, “No es la economía, estúpido: es la política”, El País, 02/06/2018,

https://elpais.com/internacional/2018/06/01/actualidad/1527869721_446102.html

– “Por qué muchos economistas, incluido su creador, piensan que el PIB es una medida absurda”, BBC, 11/08/2018, https://www.bbc.com/mundo/noticias-45122151

– Aurelio Jiménez, “Siete razones por las que el PIB no es útil para medir el bienestar”, El Blog Salmón, 14/09/2021,

https://www.elblogsalmon.com/economia/siete-razones-por-las-que-el-pib-no-es-util-para-medir-el-bienestar

– “¿Mide el PIB el progreso social?”, El Financiero, 22/07/2017,

https://www.elfinancierocr.com/opinion/mide-el-pib-el-progreso-social/ENFQEYAFYBEJLBHYCNILYNSBWM/story/

– Teresa Romero, “Los fallos del PIB y sus alternativas”, El Orden Mundial, 21/06/2020, https://elordenmundial.com/pib-alternativas-producto-interior-bruto/

[66] Luis Planas, diputado por Córdoba (1982-1987), su carrera política se ha forjado entre Bruselas y Rabat. Desde 1996 al 2004 fue director del gabinete del vicepresidente de la Comisión Europea, Manuel Marín (1996-1999) y del comisario de la Comisión Europea, Pedro Solbes; y en 2004 fue nombrado embajador de España en Marruecos. Entre 2010 y 2011 fue embajador ante la UE. Entre otras distinciones, posee la Gran Cruz del Mérito Civil de la República de Austria (1995) y el Gran Cordón de la Orden Wissam al Alaoui de Marruecos (2011).

– “Luis Planas, veteranía política para hacer frente a la guerra comercial”, Las Provincias, 10/01/2020,

https://www.lasprovincias.es/politica/luis-planas-ministro-agricultura-20200110134100-ntrc.html

[67] Luis Portillo Pasqual del Riquelme, “Cuando la Unión Europea ningunea la jurisprudencia del TJUE sobre el Sáhara Occidental”, AraInfo, 27/11/2020,

https://arainfo.org/cuando-la-union-europea-ningunea-la-jurisprudencia-del-tjue-sobre-el-sahara-occidental/

– Ibid., “Denuncia ante la Comisión Europea y petición de aplicación del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE”, Rebelión, 12/10/2020,

https://rebelion.org/wp-content/uploads/2020/09/PETICI%C3%93N_sin.pdf

– Ibid., Ampliación de la denuncia contra España ante la Comisión de la Unión Europea relativa al Acuerdo de Pesca UE-Marruecos, Rebelión, 03/02/2021,

https://rebelion.org/wp-content/uploads/2021/02/AMPLIACION_DE_LA_DENUNCIA_CONTRA_ESPANA2.pdf

[68] “Una ONG denuncia que Marruecos usa las renovables para mantener la ocupación del Sáhara”, El Español, 06/10/2021,

https://www.elespanol.com/mundo/20211006/ong-denuncia-marruecos-renovables-mantener-ocupacion-sahara/617438385_0.html

– “Informe: Marruecos utiliza energías verdes para adornar la ocupación”, Western Sahara Resource Watch, 06/10/2021,

https://wsrw.org/es/noticias/informe-marruecos-utiliza-energias-verdes-para-adornar-la-ocupacion

[69] Luis Portillo Pasqual del Riquelme, “Cuando la Unión Europea ningunea la jurisprudencia del TJUE sobre el Sáhara Occidental”, AraInfo / Mientras Tanto, 27/11/2020,

https://arainfo.org/cuando-la-union-europea-ningunea-la-jurisprudencia-del-tjue-sobre-el-sahara-occidental/ , http://mientrastanto.org/sites/default/files/pdfs/4448.pdf

[70] Ibid., Luis Portillo Pasqual del Riquelme, “Cuando la Unión Europea ningunea …”, op.cit.

[71] “Al parecer Marruecos manda en la política de exteriores española. Prohíben a parlamentarios europeos reunirse en el Congreso para debatir sobre el Sáhara”, piensaChile, 31/05/2018,

https://piensachile.com/2018/10/31/al-parecer-marruecos-manda-en-la-politica-de-exteriores-espanola-prohiben-a-parlamentarios-europeos-reunirse-en-el-congreso-para-debatir-sobre-el-sahara/

– ‘El “cambio progresista”: Borrell frena un debate en el Congreso sobre el Sáhara y niega en el Senado la responsabilidad española’, La Otra Andalucía,

https://laotraandalucia.org/el-cambio-progresista-borrell-frena-un-debate-en-el-congreso-sobre-el-sahara-y-niega-en-el-senado-responsabilidad-espanola-sobre-el-pais/

– Lidia Falcón, “Marruecos manda y España obedece”, Público, 14/02/2020,

https://blogs.publico.es/lidia-falcon/2020/02/14/marruecos-manda-y-espana-obedece/

[72] “Pablo Casado complace la propaganda marroquí basada en la deslegitimación de la causa saharaui”, El Confidencial Saharaui, 12/10/2021,

https://www.ecsaharaui.com/2021/10/pablo-casado-complace-la-propaganda.html

– “Rotundo rechazo y condena a las palabras oportunistas de Pablo Casado contra el pueblo saharaui”, El Confidencial Saharaui, 12/10/2021,

https://www.ecsaharaui.com/2021/10/rotundo-rechazo-y-condena-las-palabras.html

[73] Conx Moya, “En el adiós del Coronel Francisco Javier Perote Pellón, incansable defensor de la causa saharaui, Haz lo que debas / Poemario por un Sáhara Libre,

https://hazloquedebas.blogspot.com/2021/09/en-el-adios-del-coronel-francisco.html

– Diego Camacho, “El Sáhara, la última colonia (1). El Abandono”, Espacios Europeos, 28/12/2012,

https://espacioseuropeos.com/2012/12/el-sahara-la-ultima-colonia-1-el-abandono/

[74] “Joven saharaui deportado por España a Marruecos fue condenado hoy a 12 años de cárcel”, El Confidencial Saharaui, 26/11/2019,

https://www.ecsaharaui.com/2019/11/joven-saharaui-deportado-por-espana.html

– “El Gobierno de Pedro Sánchez expulsa a un activista saharaui y lo entrega a Marruecos donde ha sido encarcelado”, Espacios Europeos, 27/01/2019,

https://espacioseuropeos.com/2019/01/el-gobierno-de-pedro-sanchez-expulsa-a-un-activista-saharaui-y-lo-entrega-a-marruecos-donde-ha-sido-encarcelado/

– “Condenado a 12 años de prisión el activista saharaui Hussein Bachir Amadour”, AraInfo, 26/11/19,

https://arainfo.org/condenado-a-12-anos-de-prision-el-activista-saharaui-husein-bachir/

– “En relación con la vergonzosa deportación de un ciudadano saharaui a Marruecos”, Espacios Europeos, 30/01/2019,

https://espacioseuropeos.com/2019/01/en-relacion-con-la-vergonzosa-deportacion-de-un-ciudadano-saharaui-a-marruecos/

[75] “Informe AFAPREDESA sobre Sultana Jaya: 11 meses de asedio y agresiones”, Contramutis, 13/10/2021,

https://contramutis.wordpress.com/2021/10/13/informe-afapredesa-sobre-sultana-jaya-11-meses-de-asedio-y-agresiones/

[76] “Nuevo informe: Marruecos utiliza energías verdes para adornar la ocupación”, Western Sahara Resource Watch (WSRW), 07/10/2021, https://wsrw.org/es ,

https://wsrw.org/es/noticias/informe-marruecos-utiliza-energias-verdes-para-adornar-la-ocupacion

– “Gamesa insiste en que el Sáhara Occidental ocupado es Marruecos”, Western Sahara Resource Watch (WSRW), 07/10/2021,

https://wsrw.org/es/noticias/gamesa-insiste-en-que-el-sahara-occidental-ocupado-es-marruecos

– Para la cuestión de los Recursos Naturales en Sáhara Occidental ocupado, puede consultarse la web de WSRW: https://wsrw.org/es

– Luis Portillo Pasqual del Riquelme y Pilar Jiménez-Landi Usunáriz, “¿Una nueva ‘desamortización agraria’ a favor de las promotoras fotovoltaicas?”, FronteraD, 21/05/2021,

https://www.fronterad.com/una-nueva-desamortizacion-agraria-a-favor-de-las-promotoras-fotovoltaicas/

[77] <<Confiscación y acaparamiento de “grayer” en el Sáhara Occidental ocupado>>, AraInfo, 02/10/2021,

https://arainfo.org/confiscacion-y-acaparamiento-de-grayer-en-el-sahara-occidental-ocupado/

“Marcha por la libertad del pueblo saharaui: el diario El País hizo mutis”, Rebelión, 23/06/2021,

https://rebelion.org/marcha-por-la-libertad-del-pueblo-saharaui-el-diario-el-pais-hizo-mutis/

– “El País, un diario que no ve lo que no le gusta: la solidaridad con el pueblo saharaui”, piensaChile,

https://piensachile.com/2021/06/22/el-pais-un-diario-que-no-ve-lo-que-no-le-gusta-la-solidaridad-con-el-pueblo-saharaui/

[78] Ramón Tamames, La mitad del Mundo que fue de España, 1ª ed. Ed Planeta, Barcelona, 2021, pp. 371-396.

– Pablo Victoria, España contraataca. De la deuda de Estados Unidos con Bernardo de Gálvez, 1ª ed., Ed. Edaf, julio de 2017.

– José Antonio Crespo-Francés, Españoles olvidados del Pacífico, 1ª ed., Ed. ACTAS, Madrid, octubre de 2020.

[79] Manuel Morales, “Lo que esconden las entrañas del Banco de España”, El País, 12/10/2021, p. 27.

– “Linde recibe en Marruecos una condecoración real”, Finanzas.com, 30/10/2017,

https://www.finanzas.com/mercados/linde-recibe-en-marruecos-una-condecoracion-real_13715625_102.html

“El Gobernador del Banco Central marroquí: la soberanía no tiene precio en la crisis con España”, EFE, 23/06/2021,

https://www.efe.com/efe/espana/economia/el-gobernador-del-banco-central-marroqui-la-soberania-no-tiene-precio-en-crisis-con-espana/10003-4569068

– “Galardonado el alcalde de Alcorcón con la orden Wissam Al-Alaoui de Marruecos”, Diario Crítico, s/.,

https://www.diariocritico.com/noticia/105686/noticias/galordonado-el-alcalde-de-alcorcon-con-la-orden-wissam-al-alaoui-de-marruecos.html

– “Marruecos condecora a Gustavo de Arístegui por promover las relaciones bilaterales”, El Mundo, 25/09/2008, https://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/24/espana/1222293581.html

– La entrada de Wikipedia relativa al wissam alauita, que recogía el nombre de las personas a las que se ha otorgado esta condecoración, ha desaparecido de Internet (s.e.u.o. Observación del autor. Internet remite, por lo general, a fuentes marroquíes, principalmente la propia agencia marroquí MAP).

[80] Luis Portillo Pasqual del Riquelme, “La legalidad internacional no es una utopía”, Rebelión, 20/06/2007, https://rebelion.org/la-legalidad-internacional-no-es-una-utopia/

[81] Mi opinión sobre las tesis aducidas por ambos autores puede verse en los comentarios que figuran al pie del artículo de la historiadora María Rosa de Madariaga: “Algunas claves para entender la cuestión del Sahara occidental”, Crónica Popular, 22/06/2019,

https://www.cronicapopular.es/2019/06/algunas-claves-para-entender-la-cuestion-del-sahara-occidental/

[82] “Sáhara Occidental: la ‘quinta columna’ o el enemigo en casa”, Espacios Europeos, 15/03/2018, Rebelión, 26/03/2018,

https://espacioseuropeos.com/2018/03/sahara-occidental-la-quinta-columna-enemigo-casa-1/

https://rebelion.org/sahara-occidental-la-quinta-columna-o-el-enemigo-en-casa/

– “Los clamorosos silencios del lobby promarroquí español. Trasfondo y sentido de la visita borbónica a Marruecos”, Pensamiento Crítico, febrero de 2019,

http://www.pensamientocritico.org/los-clamorosos-silencios-del-lobby-promarroqui-espanol-trasfondo-y-sentido-de-la-visita-borbonica-a-marruecos/

http://www.pensamientocritico.org/wp-content/uploads/2019/03/Portillo-Marzo-V4-19.pdf

– José María Olmo, “Moratinos monta su propio lobby para dar ‘pelotazos’ en el tercer mundo”, El Confidencial, 16/03/2015

https://www.elconfidencial.com/espana/2015-03-16/moratinos-monta-su-propio-lobby-para-dar-pelotazos-en-el-tercer-mundo_727926/

[83] ‘Manifiesto ‘Somos Conscientes. Informar sobre el Sáhara Occidental’’, Mundo Obrero, 25/02/2021, https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=10502

https://www.mundoobrero.es/media/pdf/20210225_manifiesto_somos_conscientes_informar_sahara.pdf

[84] “Vacaciones en Paz, el proyecto”, Sahara Occidental.es, 28/08/2021,

https://saharaoccidental.es/quizas-te-interese/vacaciones-en-paz-el-proyecto/

– “Historia Vacaciones en Paz”, CEAS-Sáhara, https://ceas-sahara.es/historia-vacaciones-paz/

– Nieves Martínez, “La marcha por la libertad del pueblo saharaui”, Mundo Obrero, 15/06/2021,

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=11304

– ‘Mesa redonda: ‘La situación actual del Sáhara Occidental’ en el Ateneo de Madrid’, Mundo Obrero, 28/09/2021, https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=11930

– ‘Abdulah Arabi: “La MINURSO ya no tiene ningún papel en el Sáhara Occidental”’, Mundo Obrero, 03/01/2021, https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=10237

– “Que acabe la complicidad tácita con Marruecos”, Mundo Obrero, 29/09/2021,

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=11945

– Felipe Alcaraz Masats, “Sahara”, Mundo Obrero, 16/02/2015,

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=4557

– “Unos 3.000 manifestantes piden que España se comprometa con la libertad del Sáhara”, El Confidencial, 19/06/2021,

https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-06-19/manifestantes-espana-comprometa-libertad-sahara_3141504/

– Mario Amorós, “La admirable lucha del pueblo saharaui”, Rebelión, 04/01/2010,

https://rebelion.org/la-admirable-lucha-del-pueblo-saharaui/

[85] “El PCE denuncia la complicidad de la MINURSO en las imposiciones de Marruecos sobre el Sahara Occidental”, Mundo Obrero, 12/11/2020, https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=9952

[86] “Pablo Perpinyà viaja a los campamentos de Tinduf para fortalecer el compromiso de Más Madrid con el pueblo saharaui”, Más Madrid, 08/10/2021,

https://masmadrid.org/pablo-perpinya-viaja-a-los-campamentos-de-tinduf-para-fortalecer-el-compromiso-de-mas-madrid-con-el-pueblo-saharaui/

[87] “De Aznar con Perejil a Casado y el ‘caso Ghali’: el PP cambia su postura sobre Marruecos para atacar al Gobierno”, Público, 05/10/2021,

https://www.publico.es/politica/sahara-occidental-aznar-perejil-casado-caso-ghali-pp-cambia-postura-marruecos-atacar-gobierno.html

[88] Luis Portillo Pasqual del Riquelme, “¡Hipócritas!”, Rebelión, 02/07/2008, Pensamiento Crítico,

https://rebelion.org/hipocritas-2/ , http://www.pensamientocritico.org/luipor0708.html

[89] ‘Todos los saharauis son héroes’, elDiario.es, 03/05/2019,

https://www.eldiario.es/murcia/cultura/saharauis-heroes_128_1572369.html

[90] Luis Portillo Pasqual del Riquelme, “Libertad para los presos políticos saharauis encarcelados en Marruecos”, Rebelión, 04/06/2021,

https://rebelion.org/libertad-para-los-presos-politicos-saharauis-encarcelados-en-marruecos-todos-los-lunes-damos-testimonio/

– Equipe Media, “Walid El Batal: el aislamiento por la pandemia propicia más violencia sobre los presos saharauis”, Contramutis, 20/08/2021,

https://contramutis.wordpress.com/2021/08/20/walid-el-batal-el-aislamiento-por-la-pandemia-propicia-mas-violencia-sobre-los-presos-saharauis/

– Cristina Martínez Benítez de Lugo, “Haddi, incomunicado e indefenso”, Contramutis, 17/06/2021,

https://contramutis.wordpress.com/2021/06/17/haddi-incomunicado-e-indefenso/

– Alfonso Lafarga, “Junio saharaui: cuatro meses de silencio de la ministra de Asuntos Exteriores”, Contramutis, 04/07/2021,

https://contramutis.wordpress.com/2021/07/04/junio-saharaui-cuatro-meses-de-silencio-de-la-ministra-de-asuntos-exteriores/

[91] Olga R. Sanmartín, “Marruecos controla las pateras tras un sinfín de favores de España”, El Mundo, 12/08/2019, https://www.elmundo.es/espana/2019/08/12/5d5059cffdddff22768b4640.html

– Luis de la Cal, “Rabat ve insuficiente la ayuda de la UE contra la inmigración”, El Mundo, 02/08/2018,

https://www.elmundo.es/espana/2018/08/02/5b620982ca47412f4c8b4660.html

– Luis Ángel Sanz, “La histórica visita de los Reyes a Marruecos impulsa la firma de 11 acuerdos bilaterales”, El Mundo, 13/02/2019,

https://www.elmundo.es/espana/2019/02/13/5c645e54fc6c8306758b461d.html

[92] Néstor Prieto Amador, “Represión franquista en el Sáhara Occidental y justicia postransicional: una deuda pendiente”, Trabajo de Fin de Grado. Grado en Ciencia Política y Administración Pública. Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, 2021,

http://www.pensamientocritico.org/wp-content/uploads/2021/10/Prieto-Amador-oct-2021.pdf

http://www.pensamientocritico.org/represion-franquista-en-el-sahara-occidental-y-justicia-postransicional-una-deuda-pendiente/

[93] Manuel Rivas, “El epicentro de la injusticia”, El País Semanal, 21/07/2019,

https://elpais.com/elpais/2019/07/16/eps/1563270818_289038.html

[94] Me refiero a las ‘Memorias’ de Juan Luis Cebrián.

[95] Me refiero a una conversación privada con el catedrático Julián Casanova.

[96] Grego Casanova, “Amal Clooney ejerce de activista en Barcelona”, El País, 05/06/2019,

https://elpais.com/elpais/2019/06/04/gente/1559660359_767133.html

[97] “Expulsadas con violencia de El Aaiún una médica y dos abogadas españolas”, Contramutis, 02/11/2021,

https://contramutis.wordpress.com/2021/10/02/expulsadas-con-violencia-de-el-aaiun-una-medica-y-dos-abogadas-espanolas/

– “Septiembre saharaui: El Ministerio de Asuntos Exteriores calla”, Contramutis, 04/11/2021,

https://contramutis.wordpress.com/2021/10/05/septiembre-saharaui-el-ministerio-de-asuntos-exteriores-calla/

[98] “RTVE veta que sus periodistas viajen al Sáhara Occidental para entrevistar a Ghali”, Público, 08/10/2021,

https://www.publico.es/politica/rtve-veta-periodistas-viajen-sahara-occidental-entrevistar-ghali.html

– ‘“TVE prohíbe que sus periodistas vayan al Sáhara Occidental a entrevistar a Ghali: “Es un momento delicado”’, COPE, 08/10/2021,

https://www.cope.es/actualidad/television/noticias/tve-prohibe-que-sus-periodistas-vayan-sahara-occidental-entrevistar-ghali-momento-delicado-20211008_1548903

[99] Luis Portillo Pasqual del Riquelme, “Campamentos de refugiados saharauis. El sospechoso alarmismo terrorista de Exteriores y la credibilidad del Gobierno español”, Pensamiento Crítico, febrero de 2020,

http://www.pensamientocritico.org/campamentos-de-refugiados-saharauis-el-sospechoso-alarmismo-terrorista-de-exteriores-y-la-credibilidad-del-gobierno-espanol/

http://www.pensamientocritico.org/wp-content/uploads/2020/02/Portillo-dSO_Campamentos-30_1_2020.pdf

[100] Manuel Vázquez Montalbán, Informe sobre la Información, Ed Fontanella, Barcelona, 1ª ed., 1963.

– Pascual Serrano, Traficantes de Información, Ed Foca, 1ª ed., noviembre de 2010.

– Andrés Villena Oliver, Las Redes de Poder en España, Ed. Roca de Libros, 1ª ed., mayo de 2019.

[101] “De cómo la agencia oficial de prensa marroquí manipula las palabras del rey de España Felipe VI”, Desde-el-Atlántico @desdeelAtlantico, 31/01/2021,

https://twitter.com/DesdelAtlantico/status/1355908436110807044

[102] Carlos Ruiz Miguel, “Terrorismo y manipulaciones del majzén: del cierre de «Le Journal» al secuestro de españoles en Mauritania”, Desde el Atlántico, Periodista Digital, 03/02/2010,

https://www.periodistadigital.com/desdeelatlantico/20100203/terrorismo-y-manipulaciones-de-majzen-de-689403919082/

– “Marruecos: El influyente semanario ‘Le Journal’, cerrado por el gobierno”, Espacios Europeos, 31/01/2010,

https://espacioseuropeos.com/2010/01/marruecos-el-influyente-semanario-le-journal-cerrado-por-el-gobierno/

– “Malos tiempos para la libertad de prensa en Marruecos”, El Mundo, 01/08/2009,

https://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/01/comunicacion/1249154649.html

[103] Francisco Peregil, “El diario más crítico con el poder en Marruecos echa el cierre”, El País, 15/03/2021,

https://elpais.com/internacional/2021-03-15/el-diario-mas-critico-con-el-poder-en-marruecos-echa-el-cierre.html

[104] Esa información sobre una especie de ‘ministerio en la sombra’ la difundieron las propias fuentes marroquíes. La información original marroquí se publicó en francés. Creo que en ‘Aujourd’hui le Maroc’ que durante unos años fue el órgano oficioso del régimen…; de hecho, su director de entonces es el actual director de la MAP.

– “Un artículo sobre Marruecos puede ser la causa de un ataque informático a Periodistas-es.com”, El Plural, 05/08/2016,

https://www.elplural.com/comunicacion/prensa/un-articulo-sobre-marruecos-puede-ser-la-causa-de-un-ataque-informatico-a-periodistas-es-com_84978102

– “La guerra silenciosa del Sahara Occidental en el campo de batalla de la red”, GARA, 27/12/2020,

https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2020-12-27/hemeroteca_articles/la-guerra-silenciosa-del-sahara-occidental-en-el-campo-de-batalla-de-la-red

– Carlos Ruiz Miguel, “Hackers del majzén: Marruecos quiere silenciar a los saharauis”, Espacios Europeos, 16/01/2010,

https://espacioseuropeos.com/2010/01/hackers-del-majzen-marruecos-quiere-silenciar-a-los-saharauis/

– “Un hacker ataca el facebook de la Coordinadora de ayuda al Sáhara”, Información, 30/11/2010,

https://www.informacion.es/alicante/2010/11/30/hacker-ataca-facebook-coordinadora-ayuda-7081408.html

– “«Hackers» marroquíes piratean treinta webs de la Universidade de Vigo”, La Voz de Galicia, 21/04/2013,

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/04/21/hackers-marroquies-piratean-treinta-webs-universidade-vigo/0003_201304G21P16992.htm

– “’Hackers’ marroquíes atacan una decena de webs de empresas extremeñas”, Hoy, 07/12/2012,

https://www.hoy.es/v/20121207/regional/hackers-marroquies-atacan-decena-20121207.html

– ‘“Hackers marroquíes declaran la ‘ciberguerra’ a España: Ya llevan 150 ataques. “Seremos vuestra pesadilla, vamos a terminar con vuestra débil economía”’, El Confidencial Digital, 27/04/2013,

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/seguridad/Hackers-marroquies-ciberguerra-Espana-pesadilla/20130427030000068717.html

– “El paraíso de los hackers en Marruecos”, YNetespañol, AFP, 11/12/2020,

https://www.ynetespanol.com/tendencias/ciencia-y-tecnologia/article/rJuiZRyhw

[105] Reporteros Sin Fronteras, Sáhara Occidental: Un desierto para el periodismo, Pensamiento Crítico, julio de 2019, http://www.pensamientocritico.org/sahara-occidental-un-desierto-para-el-periodismo/

[106] Manuel Ostos, “El documento firmado en 1976 por Felipe González y el Frente Polisario apoya la creación de la RASD”, El País, 11/03/1983,

https://elpais.com/diario/1983/03/11/internacional/416185201_850215.html

[107] Alfonso Lafarga, “Zapatero, el amigo de Marruecos, intermediario de Sánchez con Mohamed VI”, Contramutis, 31/07/2018,

https://contramutis.wordpress.com/2018/07/31/zapatero-el-amigo-de-marruecos-intermediario-de-sanchez-con-mohamed-vi/

– Luis Portillo Pasqual del Riquelme, “Después de Crans Montana, Dajla sigue ilegalmente ocupada”, Pensamiento Crítico, abril de 2018,

http://www.pensamientocritico.org/despues-de-crans-montana-dajla-sigue-ilegalmente-ocupada/

– “La inexplicable presencia de Zapatero en Dajla, una debacle diplomática para Marruecos”, Por Un Sahara Libre (PUSL), 16/03/2015,

https://porunsaharalibre.org/2015/03/16/la-inexplicable-presencia-de-zapatero-en-dajla-una-debacle-diplomatica-para-marruecos/

– “García Margallo sobre viaje Zapatero a Dajla: Celebrar reuniones internacionales en territorios ocupados es «ilegal conforme al derecho internacional»”, Por Un Sahara Libre (PUSL), 13/03/2015,

https://porunsaharalibre.org/2015/03/13/garcia-margallo-sobre-viaje-zapatero-a-dajla-celebrar-reuniones-internacionales-en-territorios-ocupados-es-ilegal-conforme-al-derecho-internacional/

– “La RASD protesta por la presencia de Zapatero en el Sáhara Occidental”, Por Un Sahara Libre (PUSL), 12/03/2015,

https://porunsaharalibre.org/2015/03/13/la-rasd-protesta-por-la-presencia-de-zapatero-en-el-sahara-occidental/

– “Zapatero volverá a asistir a un festival saharaui en Marruecos este fin de semana”, El Mundo, 21/05/2015, https://www.elmundo.es/espana/2015/05/21/555db6e722601d4b7b8b4589.html

– Jesús Cabaleiro Larrán, “El foro Crans Montana, Dajla y Zapatero”, Periodistas-es, 13/03/2015,

https://periodistas-es.com/el-foro-crans-montana-dajla-y-zapatero-49048

[108] Luis Portillo Pasqual del Riquelme, “La ineficacia de la MINURSO y la complicidad de Estados Unidos y Francia”, Pensamiento Crítico, 02/11/2019, Rebelión, 14/09/2019,

http://www.pensamientocritico.org/la-ineficacia-de-la-minurso-y-la-complicidad-de-estados-unidos-y-francia/ , http://www.pensamientocritico.org/wp-content/uploads/2019/12/Portillo-dic-2019.pdf

https://rebelion.org/la-ineficacia-de-la-minurso-y-la-complicidad-de-estados-unidos-y-francia/

Ibid., “Sáhara Occidental: La responsabilidad del Consejo de Seguridad”, web.ua.es, Nueva Tribuna, 27/04/2015, https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/sahara-portillo.pdf ,

https://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/sahara-occidental-responsabilidad-consejo-seguridad/20150427123935115191.html

Ibid., “The Ineffectiveness of MINURSO and the Complicity of the United States and France”, Modern Ghana, 27/11/2019,

https://www.modernghana.com/news/970220/the-ineffectiveness-of-minurso-and-the-complicity.html

-Ibid., “Hay que descolonizar ya el Sáhara Occidental”, SPS RASD, 05/04/2020,

https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2020/04/05/25427.html

– Ibid., “Ya es hora de descolonizar el Sáhara Occidental”, Rebelión, 01/04/2020, AraInfo, 02/04/2020,

https://rebelion.org/ya-es-hora-de-descolonizar-el-sahara-occidental/

https://arainfo.org/ya-es-hora-de-descolonizar-el-sahara-occidental/

– Ibid., “Western Sahara Must Be Decolonized Now”, Modern Ghana, 09/04/2020, ALAInet, 12/04/2020, Pravda, 09/07/2’020,

https://www.alainet.org/en/articulo/205842

https://www.modernghana.com/news/994560/western-sahara-must-be-decolonized.html

https://english.pravda.ru/opinion/144748-western_sahara/

– ‘International community must “decolonize Western Sahara to “ensure stability” in región’, SPS RASD, 30/10/2020, https://www.spsrasd.info/news/es/node/29134

[109] Juan Soroeta Liceras, “Los recursos naturales saharauis y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, Público, 05/10/2021,

https://blogs.publico.es/otrasmiradas/52454/los-recursos-naturales-saharauis-y-el-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea/

[110] Joaquín Portillo, Los saharauis y el Sáhara Occidental”, op. cit., Ed. Círculo Rojo, 1ª ed., diciembre 2019, pp. 253 a 286, y 317 y ss.

[111] “Diciembre saharaui: al Gobierno de Sánchez se le llena la boca al hablar de Derechos Humanos”, Contramutis, 04/01/2021, (OBS: la concentración es de 13 a 14 horas; de 10 a 11 h. en verano),

https://contramutis.wordpress.com/2021/01/04/diciembre-saharaui-al-gobierno-de-sanchez-se-le-llena-la-boca-al-hablar-de-derechos-humanos/

– “Pedro Sánchez dice que no se desentiende de la suerte del pueblo saharaui”, Contramutis, 16/12/2020,

https://contramutis.wordpress.com/2020/12/16/pedro-sanchez-dice-que-no-se-desentiende-de-la-suerte-del-pueblo-saharaui/

– “Pedro Sánchez cierra filas con Marruecos”, Contramutis, 22/11/2020,

https://contramutis.wordpress.com/2020/11/22/pedro-sanchez-cierra-filas-con-marruecos/

– “Denuncian la insensibilidad del ministro de Exteriores ante la gravedad de Sultana Jaya, enferma de COVID-19”, Contramutis, 13/09/2021,

https://contramutis.wordpress.com/2021/09/13/denuncian-la-insensibilidad-del-ministro-de-exteriores-ante-la-gravedad-de-sultana-jaya-activista-saharaui-enferma-de-covid-19/

[112] En muchas ciudades y pueblos de España (y de otros países) hay una Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en las que poder integrarse o con las que trabajar puntual o esporádicamente. Todas esas Asociaciones están integradas en CEAS-Sáhara, la Coordinadora estatal, que lidera diversos proyectos, entre ellos el programa Vacaciones en Paz. En el tema de los recursos naturales, la organización de referencia (internacional) es Western Sahara Resource Watch (WSRW). En el trabajo por los presos políticos saharauis, AFRAPREDESA. En documentación, CESO, Centro de Estudios del Sáhara Occidental, de la Universidad de Santiago de Compostela. Y hay otras muchas organizaciones y sitios web que trabajan por la causa saharaui y difunden información.

[113] “Todos los lunes damos testimonio. Libertad para los presos políticos saharauis encarcelados en Marruecos”, Rebelión, 04/06/2021,

https://rebelion.org/libertad-para-los-presos-politicos-saharauis-encarcelados-en-marruecos-todos-los-lunes-damos-testimonio/

* Luis Portillo Pasqual del Riquelme (Cartagena, España, 1945) es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios de posgrado en las universidades de Colonia (Alemania) y Uppsala (Suecia). Ha sido redactor de la revista Economía Industrial (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), jefe de Redacción del Boletín Económico de ICE, responsable de Estudios Económicos e Investigación en Información Comercial Española. Revista de Economía (Ministerio de Economía) y profesor de Estructura Económica Internacional en la Universidad Autónoma de Madrid. Además de numerosos artículos sobre temas socioeconómicos, es autor de ¿Alimentos para la PAZ? La ayuda de Estados Unidos (Ed. IEPALA, 1987). Desde hace años se dedica a defender y difundir la causa saharaui. Muchos de sus trabajos y traducciones están disponibles en internet.

