Muere el periodista Gonzalo Lira, preso en Ucrania

Por Cecilia Remis

Lira, quien vivía en Járkov, fue detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en mayo de 2023. El Departamento de Estado de EEUU confirmó la muerte del periodista Gonzalo Lira, quien estaba detenido en una cárcel de Ucrania. Estados Unidos podría haberlo sacado de Ucrania en cualquier momento durante los últimos ocho meses. No lo hicieron porque lo querían muerto…



Gonzalo Lira, periodista crítico de Biden y Zelenski, ha muerto en prisión de Ucrania

“No puedo aceptar la forma en que mi hijo murió. Fue torturado, extorsionado, incomunicado durante ocho meses y 11 días, y la Embajada de EEUU no hizo nada para ayudar a mi hijo. El responsable de esta tragedia es el dictador Zelenski, con la concurrencia de un senil presidente norteamericano, Joe Biden”, escribió el padre del periodista en una misiva que fue difundida en redes sociales.

Gonzalo Lira, Sr. says his son has died at 55 in a Ukrainian prison, where he was being held for the crime of criticizing the Zelensky and Biden governments. Gonzalo Lira was an American citizen, but the Biden administration clearly supported his imprisonment and torture. Several… https://t.co/F0nOG9qGvv — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 12, 2024



De acuerdo a una nota escrita a mano por Lira, difundida por el periodista Alex Rubinstein, padecía una doble neumonía, neumotórax y un caso muy severo de edema desde octubre pasado, lo que de acuerdo al escrito habría sido ignorado por el personal de la prisión donde estaba recluido.

“Solo admitieron que tenía neumonía en una audiencia el 22 de diciembre. Estoy a punto de someterme a un procedimiento para reducir la presión del edema en mis pulmones, lo que me está causando una falta extrema de aire, al punto de desmayarse después de una actividad mínima, o incluso simplemente hablar durante dos minutos”, consigna el escrito, que Rubinstein afirma haber recibido el 4 de enero.

BREAKING: It is with great sadness I must announce that Gonzalo Lira @GonzaloLira1968, passed away in a hospital according to his father, who has been fighting to get his son much-needed medical attention for the past weeks. Here is a hand-written note from Gonzalo which I… pic.twitter.com/jY8Mh0xQV3 — Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) January 12, 2024



El 5 de mayo de 2023, Lira fue detenido por el Servicio de Seguridad ucraniano tras ser acusado de supuestamente apoyar y justificar la operación militar rusa, difundir noticias falsas sobre el conflicto, filmar videos donde intentaba capturar los rostros de los militares ucranianos e insultarlos, escribía en su blog bajo el seudónimo ‘CoachRedPill’.

Lira, quien es originario de Estados Unidos y tiene ciudadanía chilena, previamente criticó en sus videos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Administración de Biden y al propio Zelenski.

El propio SBU confirmó su arresto por medio de su canal de Telegram, donde detalló que el periodista era señalado de apoyar la operación especial rusa y de grabar vídeos en los que “intentaba capturar los rostros de los militares ucranianos y los insultaba”.

“El Servicio de Seguridad recopiló pruebas contra un bloguero extranjero que públicamente justificó la agresión armada de la Federación de Rusia (…) La persona tiene la ciudadanía de uno de los países de América Latina, pero ha estado viviendo en Járkov durante varios años”, publicaron las autoridades ucranianas.

Poco después de su primera detención en mayo, diversos medios reportaron la desaparición de Lira, luego de que comenzaron a surgir los rumores de su muerte en Ucrania. Sin embargo, el periodista reapareció en abril de 2023 durante una entrevista con el youtuber Alex Christoforou para el canal The Duran.

Ahí Lira contó que fue detenido el servicio secreto ucraniano y que no podía dejar la ciudad por orden de las autoridades locales, además de que ya no tenía acceso a su celular y correo electrónico.

Su última publicación en su cuenta de X data del 31 de julio de 2023, donde advirtió que intentaría salir de Ucrania y buscar asilo político en Hungría: “O cruzaré la frontera y llegaré a un lugar seguro, o el régimen de Kiev me hará desaparecer.”, escribió.

Right now, I’m about to try to get out of Ukraine, and seek political asylum in Hungary. Either I’ll cross the border and make it to safety, or I’ll be disappeared by the Kiev regime. This is what’s happened to me over the past three months. 1/25 — Gonzalo Lira (@GonzaloLira1968) July 31, 2023

A lo largo del hilo, el periodista dijo haber sido torturado por sus propios compañeros de celda, pero por orden de los guardias.

“Una vez dentro de la prisión de Sizo, los otros prisioneros me torturaron en dos de las cuatro celdas en las que estuve. Los guardias nunca golpean a los prisioneros: subcontratan la tortura a los demás prisioneros. De hecho, un prisionero se disculpó conmigo y me dijo que no tenía otra opción. No estaba mintiendo. Entendí”.

#JusticiaParaLira #ZelenskyAsesino #UcraniaEstadoCriminal #JournalismIsNotACrime!

Comparte este artículo, tus amig@s lo leerán gratis… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos