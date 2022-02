Pie de foto: Felipe VI, Naturgy y Cañada Real

Por Iñaki Alrui. LQSomos.

La imagen corresponde a la entrega de premios de la Fundación CODESPA. Hasta ahí todo bien, ¿o no? Las fundaciones hacen lo que quieren y como quieren. La Fundación que otorga los premios tiene como presidente de honor a Felipe VI, dentro de un excelso plantel de patronato. Si tengo dudas es porque en este mundo de las fundaciones, el nombre de pila siempre lo ponen grandes marcas, multinacionales, bancos. Si tengo dudas es porque el apellido siempre corresponde a personajes poderosos, gobernantes o miembros de la familia real, que suelen ser presidentes de honor, padrinos, siempre cargos honoríficos… Si tengo dudas es por las ventajas financieras de estas fundaciones en ese agujero negro de la ingeniería fiscal en el que se perdería doblemente la Alicia de Lewis Carroll.

Pero disculpen, yo solo quería comentar la foto, tan correcta, tan cortesana, tan benéfica como las fiestas de la marquesa o el mecenazgo de la duquesa, solo que estamos en pleno siglo XXI.

Pero de acuerdo, una vez superado y asumido que las fundaciones cumplen ese doble servicio (blanquear fondos de multinacionales o grandes fortunas y canalizar la beneficiencia de las élites para su relumbrón público), nos encontramos con un tercer fin: dar lustre a los «coleguitas».

Resulta que uno de los premios fue para la Fundación Naturgy, la empresa que pone el apellido es la responsable en colaboración con el Gobierno de la Comunidad de Madrid de que cortaran la luz a 4.000 personas, 1 de octubre 2020, entre ellas 1.800 niños y niñas que viven desde entonces en la oscuridad en la Cañada Real madrileña. Y lo que chirría es que el premio que le han dado a la Fundación Naturgy se titula: “Empresa Solidaria 2021”.

“Fundación Naturgy siempre ha tenido una clara implicación social y que nuestros programas sociales para paliar la vulnerabilidad energética tienen una especial relevancia en el momento actual, porque es una situación que afecta a muchas familias”. Rafael Villaseca, presidente de la Fundación Naturgy

En la foto podían haber puesto a 4.000 figurantes de fondo, para rellenar, y como mudos testigos de la entrega del premio efectuado por su majestad. Tan mudos testigos como quieren hacerlos vivir desde hace 16 meses sin electricidad.

¡Feliz invierno!

Nota: No lo puedo evitar, pero esto de las Fundaciones me llena de muchas dudas, un dato más en esta entrega de premios tan “solidaria” es que han colaborado también la Fundación Mahou San Miguel, la Fundación Prosegur, o la Fundación ‘La Caixa’, puro corporativismo fundacional: Hoy por ti, mañana por mí.

Pueden ampliar su información visitando la agenda de la casa Real

