Por Agencia Mp3. LQSomos.

El ejercicio de gobernar no puede ser entendido como la oportunidad de robar, sino de servir. La lucha política no puede ser confundida con la práctica recurrente del exterminio de los luchadores sociales y políticos…

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) decreta un alto el fuego para permitir votar en paz, en las elecciones presidenciales del 29 de mayo, y hace propuesta de negociaciones al nuevo presidente

PARA QUE CAMBIE COLOMBIA

El Ejército de Liberación Nacional está dispuesto a reanudar los diálogos con el gobierno del Presidente que resulte electo en las próximas jornadas electorales.

Para trabajar por la paz, debemos hablar sin rodeos de la existencia de un conflicto armado de naturaleza política que supera ya más de siete décadas.

La guerra entre los partidos conservador y liberal y las instituciones del Estado que apoyaron a cada bando, a mediados del siglo XX, que llamaron La Violencia, fue extremadamente sanguinaria, bárbara y despiadada, donde el pueblo y los desposeídos llevaron la peor parte; conflicto que logró pararse cuando los dos partidos excluyendo a los otros, se repartieron el poder turnándose el gobierno cada cuatro años y dándole a cada partido la mitad de los cargos burocráticos.

Ahora la paz, no se trata de esas componendas entre la oligarquía, sino buscar alternativas para todos los colombianos. Que se abra un diálogo donde se permita que las mayorías sean escuchadas; se atiendan las reivindicaciones negadas; se analicen las necesarias transformaciones que pueden hacer de Colombia un país verdaderamente democrático. La solución política es hacer de Colombia una sociedad dialogante e incluyente; se trata de escucharnos y construir entre todos las soluciones.

Un proceso de paz con el ELN, es la mejor oportunidad de abordar asuntos prioritarios para el país como son: la corrupción, los asesinatos de dirigentes sociales y el narcotráfico.

El ejercicio de gobernar no puede ser entendido como la oportunidad de robar, sino de servir. La lucha política no puede ser confundida con la práctica recurrente del exterminio de los luchadores sociales y políticos. El asunto del narcotráfico no puede seguirse esquivando como hasta ahora o continuar repitiendo los fracasos de usar glifosato y la represión contra los cultivadores de coca, mientras los grandes capos siguen enriqueciéndose; hemos formulado una propuesta integral y empecemos por establecer quiénes son los narcotraficantes y los que están implicados, se conforme la Comisión Internacional para que realice dicha verificación, empezando con el ELN, para que constate si estamos involucrados o no; y en dicho proceso formulemos salidas de fondo; soluciones, no pretextos para seguir encubriendo este negocio tan lucrativo, como necesario para el Estado.

Antes de conocer quién pueda ser el candidato ganador, nos atrevemos a crear un nuevo momento político, generando un mejor ambiente para la próxima jornada electoral del 29 de mayo. Para tal fin decretamos un cese el fuego unilateral a partir de las 0:00 horas del 25 de mayo, hasta las 24:00 horas del 3 de junio; para quienes deseen votar, lo hagan en tranquilidad. Dicho cese el fuego sólo cubre a las Fuerzas Militares y de Policía del gobierno; nos reservamos el derecho de defendernos en caso de ser atacados.

El balón queda del lado del nuevo Presidente.

¡COLOMBIA PARA LOS TRABAJADORES!

¡NI UN PASO ATRÁS… LIBERACIÓN O MUERTE!

DIRECCIÓN NACIONAL

EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL

Montañas de Colombia

Mayo 15 de 2022

Colombia – LoQueSomos

