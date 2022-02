Pantallazos en movimiento: 14 – 20 febrero

Redacción. LQSomos.

– Concentració antifeixista a Pego

Aquí tenéis un video de la concentración antifascista de este pasado viernes 18 de febrero, en Pego. Todo un ejemplo de la juventud y de todo un pueblo en lucha contra el fascismo, la arbitrariedad prevaricadora de la «justicia» y por las Libertades Democráticas. La mayor parte de los comercios y bares de Pego cerraron ayer en protesta y solidaridad. Solidaridad con los jóvenes antifascistas de Pego

– Desahucio de José Manuel y María, de 80 años, en Carabanchel

Desahucio de dos ancianos de 80 años que vivían durante más de 50 años en esta casa de Carabanchel, Madrid. La pareja, que ha pagado toda la vida su alquiler de renta antigua, fue demandada por uno de los herederos de los propietarios del edificio por impagos a la comunidad. Decenas de vecinos han resistido toda la noche para tratar de evitarlo, pero el final fue a la ¡puta calle! Mucha vergüenza, mucha rabia y mucho asco hacia la Administración local y estatal, un país miserable lleno de perros serviles.

– Mireia Vehí, tremendamente brillante

No somos muy fans del Parlamento español, pero es imposible ignorar algunos discursos de políticas que vuelven a recuperar el arte de la oratoria, llenando sus platicas de coherencia y dignidad. En esta ocasión es Mireia Vehí, diputada de las CUP, responde a la propuesta de ley de VOX para restringir el acceso a la nacionalidad española.

– Denuncian en Iruñea el papel Bardenas en los conflictos actuales

Bardenas Libres se ha concentrado esta tarde en Iruñea frente a la Delegación del Gobierno reclamando el fin, y su desmantelamiento, del polígono de tiro de Bardenas, denunciando que “aquí es donde se preparan las guerras” y exigiendo “el fin de la fabricación, exportación y venta de armas”.

– Madrid en defensa de la Sanidad Pública

Más de 90.000 firmas se entregan en la Asamblea para reclamar la apertura de Servicios de Urgencias de Atención Primaria y en defensa de la Sanidad Pública… Firmas y movilización por la Sanidad Pública

– ¡Exclusiva OCTUVRE!

Les dades ocultes dels Jocs als Pirineus. El Govern ha de donar explicacions urgents sobre aquests documents…

– ¡60 años de guerra!

El 7 de febrero se cumplieron 60 años de la instauración del bloqueo estadounidense a Cuba. El más largo y nocivo de la historia humana… “Ellos le llaman eufemísticamente embargo, nosotros le llamamos bloqueo. Y no es embargo ni bloqueo, es una guerra” Fidel Castro. ¡Viva Cuba, carajo!

– Los ángeles caídos. El fanatismo de los psiquiatras de Franco

¡La perversidad de los regímenes democráticos favorecedores del resentimiento promociona a los fracasados sociales”… buscando el gen rojo, Pseudo ciencia, Eugenesia de la hispanidad, limpieza ideológica.

– As Punkiereteiras

“O que empezou sendo un obradoiro de pandeireta e canto tradicional que se levaba a cabo no CSA O Fresco ( Ponteareas), converteuse nun arma de loita e reivindicación coa cal expresamos as inxustizas e as nosas raivas con toques de humor…”

