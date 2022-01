Perú: Repsol miente y busca evadir responsabilidades

Agencia Mp3. LQSomos.

Causa el peor desastre ecológico ocurrido en Lima

La empresa Repsol miente de forma reiterada sobre el desastre ecológico que ha provocado en Perú. Primero, a través de un comunicado informaban que se había “logrado contener el incidente”, y que solamente se habían derramado 7 galones de petróleo, pero las labores de limpieza y las imágenes mismas demuestran completamente lo contrario.

Las inspecciones de las autoridades evidencian que el incidente del sábado 15, no fue limitado ni controlado, tal como afirmó la compañía del grupo Repsol. Casi 24 horas después del incidente, y tras la difusión de fotos y videos del impacto negativo del combustible en el mar, Repsol hizo público el hecho (falseando los datos) en un comunicado donde habló de un derrame limitado.

No es la primera vez que la refinería La Pampilla derrama petróleo en el mar y lo califica como incidente menor. Un hecho similar acaeció el 2013, brindando información inexacta y actuando ineficientemente.

De acuerdo con el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez Mateo, el desastre que viene afectando las costas de Ventanilla y que amenaza con extenderse por el fuerte oleaje.

En declaraciones a la prensa, el ministro del Ambiente sostuvo que la versión de Repsol es que el incidente se produjo cuando un buque internacional que llevaba un millón de barriles de petróleo, descargaba combustible para ser refinado en la planta ubicada en Ventanilla.

Ministros, congresistas y alcaldes coinciden en que este desastre natural no quede impune, mientras que especialistas señalan que daño ambiental perdurará por años, porque las consecuencias son casi irreparables. Pero eso no es todo, diversas especies han muerto por la terrible contaminación y otras aún sobreviven con graves secuelas. Urge que se atienda el caso de inmediato, y que se tomen las medidas necesarias para sancionar al responsable.

Este sábado 22 se cumplirá una semana desde que la empresa Repsol derramó los 6.000 barriles de petróleo en el terminal Multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla, en Ventanilla, y la catástrofe se continúa extendiendo. La marea de combustible ya llegó hasta Chancay, en Huaral, luego de pasar por los distritos de Santa Rosa y Ancón. Al cierre, ya había un millón 739 mil 509 metros cuadrados (m²) de área dañada.

Los 6.000 barriles de petróleo derramados en el mar equivalen al tanque lleno de 25.000 automóviles o el equivalente a dos canchas de fútbol profesional. Toda esa cantidad de combustible ha sido esparcida por las playas de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa e incluso parte de Huaral y Huacho, al norte chico.

El presidente Pedro Castillo comprobó el desastre ecológico al sobrevolar la zona en helicóptero.

Repsol, propietaria de la refinería La Pampilla, quiere evadir sus responsabilidades: “Nosotros no ocasionamos el desastre ecológico. Yo no puedo decirte quién es el responsable”, señaló Tine Van Den Wall Bake, gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales.

Negó además que Repsol haya informado que se trataba de 7 galones de petróleo y no 6.000 barriles, tal como lo afirmara el ministro del Ambiente. “Lo que hizo el oleaje anómalo fue verterlo 18 metros bajo el mar y luego transportarlo lejísimos”, precisó.

Se espera que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Sernanp den cuenta de la real situación de este impacto ambiental. De momento ya se sabe que Repsol no contaba con plan de contingencia.

