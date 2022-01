Solidaridad con las trabajadoras de limpieza en Córdoba

Por Selodi Gasan Adie. LQSomos.

Las limpiadoras de los hospitales de Córdoba están en huelga por un convenio que afecta a 4500 personas. Su caja de resistencia está bajo mínimos y en estas condiciones es difícil durar. No les falta voluntad, les falta dinero. ¿Las ayudamos?

Se acabaron los aplausos y ellas también eran parte de esos equipos que hicieron piña entre limpiadoras, auxiliares o médicos, fueron la primera línea contra la pandemia. Ahora ni agradecimientos, y tampoco pagadas.

Estas trabajadoras y trabajadores del sector de la limpieza de la provincia de Córdoba están en huelga indefinida, se plantaron el 22 de diciembre, para conseguir un convenio digno, donde el salario base sea el SMI sin necesidad de perder sus pluses como quiere la patronal. Llevan 15 meses negociando un convenio, y están luchando a pie de calle para exigir un convenio «digno» con un salario mínimo y unos pluses adaptados a su trabajo. Exigen sus derechos, lo que les pertenece.

El nuevo convenio se tenía que haber firmado hace más de un año y la patronal no quiere hacer la subida del salario base al SMI como dice la ley. Después de varias protestas y parones, al ver la inmovilidad de la patronal, las trabajadoras y trabajadores decidieron ponerse en huelga indefinida hasta conseguir que está situación se solucione sin que las trabajadoras pierdan sus derechos.

El sector ocupa a unas 4.500 trabajadoras y trabajadores, no solo de hospitales, también de colegios, institutos, centros comerciales o comunidades de vecinos. Pero son las trabajadoras de hospitales las que están liderando la lucha, gracias a que son más y tienen representación sindical en un sector estigmatizado y precarizado.

Se han plantado y han dicho basta ya, no pararan hasta conseguir lo que les corresponde y han ganado con el esfuerzo de su trabajo. La patronal está dispuesta a mantener el pulso buscando el cansancio y el desistimiento de la trabajadoras, pero esta vez quieren decirle que no se rinden, esta vez no conseguirán doblegarlas…

¿Las ayudamos? No les falta voluntad, les falta dinero.

En este enlace puedes hacer tu aportación:

https://www.leetchi.com/en/Contribution/MediumSelection/l9MJNpvl

¡Vamos!

