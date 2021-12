V Entrega. Sol@s ante el peligro: pederastia y escuelas católicas

Redacción. LQSomos.

«Hay menores que desean el abuso e incluso te provocan»

Bernando Álvarez, Obispo de Tenerife

I Entrega: Católicos, risas y cintas de vídeo

II Entrega. El bueno, el feo y el católico

III Entrega: Ese oscuro objeto de la religión

IV Entrega: Mujeres al borde de la apostasía

Dos plagas ¿bíblicas? pesan sobre la infancia y la juventud: la educación religiosa y la pederastia católica. Pero lo cierto es que pesan sobre todas nosotras, como conjunto de sociedad.

La pederastia es una realidad innegable donde hay iglesia católica. Algunos países (poquísimos) han abierto investigaciones, lo han tratado desde la justicia y están indemnizando a quienes la sufrieron; y lo más importante, han desarrollado medidas para que no se vuelva a repetir. En esta web es un tema del que hemos informado bastante – Pederastia-

En el estado español, en cambio, la omnipotente Iglesia S.A. sigue sin la voluntad de admitir la verdad, algo que resulta vergonzoso y perpetúa una herida que ha destrozado las vidas de quienes la padecieron, y todo ello a pesar de la supuesta postura oficial del Vaticano y del Papa Francisco… España es un agujero negro del catolicismo, negro como las sotanas de los pederastas. Es un asunto muy, muy grave que no podemos zanjar con una simple condena. Estamos hablando de abusos sexuales y violaciones a niños y niñas perpetradas por aquellos que supuestamente estaban ahí para cuidarlos y educarlos. Niños y niñas que los han padecido a veces durante años, sin atreverse a negarse ni a denunciarlo, y que por lo general les ha supuesto un trauma para toda su vida. Algunas de estas personas no han sido capaces ni tan siquiera de hablar de ello hasta cuarenta años después. Infancias destrozadas, vidas traumatizadas. Nos faltan palabras para describir la repulsión que nos produce que la Iglesia católica, en nuestro caso la española, persista a estas alturas en encubrir y proteger a los criminales pederastas que pueblan sus filas. ¡Vergüenza!

De la educación, qué decir a estas alturas… Ya en el siglo XVIII fue una de las banderas que enarboló la Ilustración burguesa frente al papel retrógrado y oscurantista que desempeñaba la iglesia católica como parte del ordenamiento feudal de la sociedad. La laicidad busca la independencia del estado frente a la religión. Gracias a la educación laica, hemos podido avanzar en el desarrollo científico-técnico contemporáneo; ciencia y razón son dos pilares que nos iluminan frente a la fe y los dogmas, que representan la oscuridad total. En la España actual, tenemos toda una legión de docentes de religión pagada por el estado (100 millones de euros al año en pagar sueldos), y 2.586 centros educativos católicos, donde se modula el cerebro de más de un millón y medio de alumnas y alumnos por año escolar (Datos 2020) y que cuentan con una financiación directa del estado de unos 3600 millones.

No nos puede seguir educando con dinero público esta secta de hechiceros pederastas, misóginos, ávidos de dinero y poder…

Y dejando los apuntes anteriores para vuestra reflexión, seguimos con nuestras entregas cinematográficas. Vamos ya por la quinta serie bajo la temática de la religión católica: pederastia y educación. No buscamos pretensiones metafísicas, pero sí reflexivas o críticas, y de paso disfrutar viendo esta selección de documentales y películas sobre la religión. Para ello hemos realizado una recopilación de títulos cinematográficos de forma colectiva entre todo el equipo que va y viene en LoQueSomos.

Líbranos del mal (Documental)

Año: 2006

Título original: Deliver Us from Evil

Duración: 1 hora 41 minutos

País: Estados Unidos

Dirección: Amy Berg

Notas: Un documental punzante que examina cómo la iglesia protege a sus líderes a costa de sus seguidores. Presenta la historia del cura pederasta irlandés Oliver O’Grady. Durante veinte años en California, la burocracia católica le protegió a pesar de conocer perfectamente sus actividades. La directora Amy Berg, contactó con el padre O’ Grady, y milagrosamente le persuadió para que interviniera en el rodaje del documental. Utilizando su escalofriante testimonio como punto de partida, la película expone el alto nivel de corrupción en el seno de Iglesia Católica, y anima a alguna de las víctimas a narrar sus desgarradoras experiencias.

En primera plana

Año: 2015

Título original: Spotlight

Duración: 121 min.

País: Estados Unidos

Reparto: Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Liev Schreiber, John Slattery, Stanley Tucci, Brian d’Arcy James, Gene Amoroso, Billy Crudup, Elena Wohl, Doug Murray, Sharon McFarlane, Jamey Sheridan,

Dirección: Tom McCarthy

Notas: La película narra la historia del equipo de reporteros de investigación del Boston Globe que destapó los casos de pederastia que perpetraron curas católicos de Massachusetts durante décadas y que la Archidiócesis de Boston intentó ocultar. El escándalo sacudió a la Iglesia católica de los Estados Unidos. Spotlight (conocida en Hispanoamérica como En primera plana) ganó el Óscar a la mejor película.

El club

Año 2015

Duración: 98 min.

País: Chile

Reparto: Roberto Farias, Antonia Zegers, Alfredo Castro, Alejandro Goic, Alejandro Sieveking, Jaime Vadell, Marcelo Alonso, Gonzalo Valenzuela, Diego Muñoz, Catalina Pulido, Francisco Reyes, José Soza.

Dirección: Pablo Larraín

Notas: Premiada en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde ganó el Oso de Plata-Gran Premio del Jurado. La cinta es un drama centrado en un grupo de sacerdotes criminales, a quienes la Iglesia esconde en una casa de un remoto pueblo. Los curas están ahí para purgar sus pecados y hacer penitencia. La rutina y tranquilidad del lugar se rompe cuando llega un atormentado quinto sacerdote, y los huéspedes reviven el pasado que creían haber dejado atrás.

Agnus Dei: Cordero de Dios (Documental)

Año: 2010

Duración: 90 min.

País: México

Dirección: Alejandra Sánchez

Notas: Una coproducción documental entre México y Francia en la que se relatan los abusos cometidos por un sacerdote sobre un niño de 11 años, Jesús, y la impunidad de la iglesia católica ante actos de pederastia. Una historia llena de matices, Jesús está dividido entre el amor fraterno, el coraje y la incomprensión ante su agresor sexual. Agnus Dei es el retrato con nombre y apellido de un problema caracterizado por el silencio.

Mea Máxima Culpa. Silencio en la Casa de Dios (Documental)

Año: 2012

Título original: Mea Maxima Culpa. Silence in the House of God

Duración: 106 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Alex Gibney

Notas: Un relato sobre los casos de abuso sexual por parte de algunos sacerdotes de la Iglesia Católica. Desde las primeras víctimas que decidieron alzar la voz en los sesenta hasta los recientes casos a nivel mundial, Mea máxima culpa cuestiona el silencio del Vaticano al respecto. Se centra en uno de los casos principales: el abuso a los niños de la escuela para sordos de St. John por parte del padre Lawrence Murphy, mientras que toca otros a nivel mundial, como los del Padre Marcial Maciel. Alex Gibney se apega a los hechos sin caer en especulaciones. Su intención no es manchar el nombre de la Iglesia, sino proponer una respuesta. Gibney acentúa la injusticia a la que se enfrentan las víctimas y resalta la impunidad que se presenta en la mayoría de los casos. Intenta persuadir a la Iglesia Católica de bajarse del pedestal que los milenios han construido y mostrarse como una organización formada por humanos.

Los niños de San Judas

Año: 2003

Título original: Song for a Raggy Boy

Duración: 100 min.

País: Irlanda

Reparto: Aidan Quinn, Iain Glen, Dudley Sutton, Marc Warren, Claus Bue, Andrew Simpson, Alan Devlin, Stuart Graham, Chris Newman, Simone Bendix, John Travers, Juan José Ballesta.

Dirección: Aisling Walsh

Notas: Basada en hechos reales. Irlanda, 1939, al reformatorio católico de San Judas llega un nuevo profesor (Aidan Quinn) cuyos métodos chocan frontalmente con los del resto del profesorado, encabezado por el hermano John (Iain Glen), que no duda en tratar violentamente a los alumnos. Es la historia de un hombre que no duda en rebelarse y luchar contra el férreo régimen del reformatorio. Su vida es un dramático viaje, desde las destruidas calles del Madrid de la Guerra civil al limitado mundo de un reformatorio.

Gracias a Dios

Año: 2018

Título original: Grâce à Dieu

Duración: 137 min.

País: Francia

Reparto: Melvil Poupaud, Denis Menochet, Swann Arlaud, Eric Caravaca, François Marthouret, Bernard Verley, Josiane Balasko, Hélène Vincent, François Chattot, Frédéric Pierrot, Martine Erhel, Aurélia Petit, Julie Duclos, Jeanne Rosa, Amélie Daure.

Dirección: François Ozon

Notas: Una exploración de la problemática relación entre la fe cristiana y la corrompida institución encargada de preservarla, y la hipocresía de una religión para la que pedir perdón basta para solucionarlo todo, a través del caso más importante de abusos sexuales en la Iglesia católica de la historia de Francia: el del padre Bernard Preynat, un cura de Lyón que en marzo del 2016 fue acusado de agredir sexualmente a casi un centenar de niños entre 1986 y 1991 y que permanece a la espera de juicio.

El bosque de Karadima

Año: 2015

Duración: 98 min.

País: Chile

Dirección: Matías Lira

Reparto: Benjamín Vicuña, Luis Gnecco, Ingrid Isensee, Renato Jofré, Francisco Melo, Gloria Münchmeyer, Andrés Reyes, Osvaldo Santoro, Christian Sève, Marcial Tagle, Ricardo Alfonso Vergara, Pedro Campos, Aline Küppenheim.

Notas: Rememora una investigación que sacudió los cimientos de la Iglesia católica en Chile: la llevada a cabo contra Fernando Karadima, una de las figuras religiosas más importantes del país, que en el 2010 fue hallado culpable de haber abusado de docenas de niños y adolescentes desde principios de los años 80.

La mala educación

Año: 2004

Duración: 105 min.

País: España

Reparto: Gael García Bernal, Fele Martínez, Javier Cámara, Juan Fernández, Daniel Giménez Cacho, Lluís Homar, Alberto Ferreiro, Fran Boira, Francisco Maestre, Nacho Pérez, Petra Martínez, Leonor Watling, Pol Monen

Dirección: Pedro Almodóvar

Notas: A principios de los años sesenta, Ignacio y Enrique conocen el amor, el cine y el miedo en un colegio religioso. El Padre Manolo (Giménez Cacho), director del centro y profesor de literatura, es testigo y parte de esos descubrimientos. Los tres vuelven a verse a principios de los ochenta, y ese reencuentro marcará sus vidas. Ignacio, que ahora se llama Ángel (García Bernal), es un travestido que aspira a ser actor. Por su parte, Enrique (Fele Martínez) se ha convertido en un reputado director de cine. Juntos recordarán los oscuros años vividos en la escuela.

Los chicos de San Vicente

Año: 1992

Título original: The Boys of St. Vincen

Duración: 90 minutos

País: Canadá

Reparto: Henry Czerny, Johnny Morina, Brian Dooley, Lise Roy, Sebastian Spence, Brian Dodd, David Hewlett, Jonathan Lewis, Jeremy Keefe, Phillip Dinn, Greg Thorney, Michael Wade, Timothy Webber, Kristine Demers, Ashley Billard, Sam Grana

Dirección: John N. Smith

Notas: Drama que narra una historia real: la lucha desesperada de un grupo de niños residentes en un orfanato católico para escapar de la pesadilla del abuso físico y sexual. Sus gritos de ayuda son desatendidos, aunque un portero y un policía tratan de descubrir la verdad. Durante muchos años, funcionarios de la Iglesia, la policía y altos funcionarios del gobierno conspiraron para frenar a la justicia. Para las víctimas sólo hay vergüenza y amargura. La segunda parte del film retoma la historia quince años después. Por una investigación, se vuelve a abrir el caso.

La herencia del viento

Año: 1960

Título original: Inherit the Wind

Duración: 2 horas 13 minutos

País: Estados Unidos

Reparto: Spencer Tracy, Fredric March, Gene Kelly, Florence Eldridge, Dick York, Donna Anderson, Harry Morgan, Elliot Reid

Dirección: Stanley Kramer

Notas: Esta película es una adaptación de una obra teatral basada en hechos reales. Examina un tema que aún causa polémica: el papel de la religión en la enseñanza. Un profesor es detenido y procesado por enseñar la teoría de evolución en su aula. El incidente causa un furor en la comunidad sureña religiosa donde se instala un famoso abogado fundamentalista para procesar al joven profesor. Afortunadamente para el acusado, un abogado igualmente aclamado consienta en defenderle. Como resultado, los abogados se enfrentan en el juicio mientras la vida del profesor está pendiente de un hilo.

#NoviembreLibrepensador #ConLaIglesiaHemosTopado

I Entrega: Católicos, risas y cintas de vídeo

II Entrega. El bueno, el feo y el católico

III Entrega: Ese oscuro objeto de la religión

IV Entrega: Mujeres al borde de la apostasía

– Agnósticas, Ateas, Librepensadoras

Síguenos en redes sociales… Diaspora: lqsomos@wk3.org Facebook: LoQueSomos Twitter: @LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos