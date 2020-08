Vigo: Megalomanías dun alcalde?

Agencia Mp3*. LQS. Agosto 2020

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, quere colocar unha estatua colosal do Corazón de Xesús nunha ermida (a do monte A Guia) que preside a ría de Vigo. Un proxecto megalómano deste personaxe, a medio camiño entre un pequeno Napoleón e Goebbels, que quere competir co Cristo de Corcovado en Río de Janeiro …