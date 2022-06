Biografía no autorizada: Florentino Pérez. El poder del palco

El poder del palco

Por Iñaki Alrui*. LQSomos.

Biografía no autorizada

He tardado más de lo habitual para poder escribir unas líneas sobre este extraordinario trabajo de Fonsi Loaiza. El libro lo tengo en mis manos desde el mes de abril, pero muchos capítulos los he leído dos veces, o mejor dicho los he estudiado como si fuera a acudir a un examen.

Empiezo por lo que siempre es el final de estas notas: comprad, pedid el libro, leedlo. Os animo a cerrar ahora mismo esta ventana y salir en busca del libro. Os ahorrareis esta “chapa” e iniciareis un curso rápido de pedagogía sobre la corrupción, la cloaca madrileña, la mafia del poder y la bazofia de los mass-media que nos bombardean todos los días.

Pero si has decidido seguir leyendo, lo que más quiero destacar es que este libro es un trabajo valiente, muy valiente. Su autor ha realizado un exhaustivo trabajo de investigación y ha tenido el valor de publicarlo, asumiendo los riesgos que tiene decir verdades sobre los oligarcas españoles, y es que hablar de Florentino Pérez sin alabarle (babosear, sería más correcto) es entrar en las listas negras, que haylas. Pero nuestro autor ya lleva tiempo apuntado en ellas, ser honrado en el periodismo español es sobrevivir en los márgenes de los grandes medios, Fonsi no tiene miedo a contar la verdad, ni tampoco a realizar la sana práctica de la crítica. Frente a un periodismo que oculta y tapa la información, nuestro autor arroja luz con sus investigaciones y destapa verdades.

Historia de un mediocre en un país mediocre

Florentino Pérez. El poder del palco es un viaje a la reciente historia de España, cargado de tintes berlanguianos. Podría ser un capítulo más, esta vez en libro, de aquella serie de películas que abrió “La escopeta nacional”: reírse por no llorar funcionaba entonces y funciona ahora… El mundo de los negocios, de los “trepas”, de los llamados “emprendedores”, y nuestro personaje siempre en medio de todos los chanchullos (lo llaman negocios) y de todas las tramas de corrupción: Púnica, Gürtel, Bárcenas, Lezo, Castor, Marivent, Son Espases, La Sal, Terra Mítica, Faycán, Flotador, el cártel de los Barracones, Andratx, Erial o Teatro, nombres de algunos de los casos de corrupción vinculados al Partido Popular en los que sobrevuela la empresa ACS de Florentino Pérez. De todos estos casos siempre sale limpio, con el añadido de que ninguna televisión informa de sus implicaciones, ni si quiera se difunden imágenes de su entrada a declarar a los juzgados. Tanto el PP como el PSOE han impedido siempre que comparezca en las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados…

Una historia reciente que arranca en los inicios de Florentino al calor de aquel alcalde ultraderechista de Madrid, Juan de Arespacochaga, y llega hasta nuestros días. Y en medio de esa historia un sinfín de datos, fechas, nombres, clanes, «enchufes», muchos «enchufes», para hablar de uno de los personajes más poderosos del estado español, y sin lugar a dudas el auténtico “jefe” de la política madrileña.

Sus inicios en política de la mano de UCD, su fracaso total en las urnas como parte del proyecto “Roca”, sus relaciones con lo peor de la oligarquía catalana y su servilismo con el clan Pujol (curtido en el 3%), sus alianzas con los “Albertos”, la familia March, su total concomitancia con el Partido Popular para los negocios y el lucro, su salto (asalto) a la presidencia del Real Madrid y su dominio y control para hacerse con todas las licitaciones públicas: Florentino es uno de los principales contratistas del estado, gestor de infinidad de servicios de carácter público que han sido privatizados: limpieza viaria, residencias de la tercera edad, Servicio de Ayuda a Domicilio. Uno de sus grandes feudos, mejor dicho “coto”, es Madrid, donde quita y pone a políticos, implicado en todas las operaciones urbanísticas y gran beneficiario de concursos públicos diseñados a su medida.

El gran golpe

Un caso aparte, y de los más vergonzosos para la ciudad de Madrid, es el del robo de los terrenos de la Ciudad Deportiva, suelo público cedido en gestión a Santiago Bernabéu por el dictador, pero exclusivamente para la gestión deportiva de unas instalaciones que ya estaban construidas para el uso de todos los madrileños y madrileñas. El suelo público es imprescriptible e intransmisible… pues bien, Florentino se lo apropió y se lo vendió al Ayuntamiento… justo cuando el Real Madrid estaba a punto de desaparecer obligatoriamente, por ley, por el volumen de su deuda.

Con esa estafa urbanística se construyeron los cuatro rascacielos en la Castellana y nació la llamada constelación de estrellas, “los galácticos”, en un equipo que sirvió de paradigma poco después para los magnates y los petrodólares que entraron en el fútbol convirtiéndolo, en un negocio desorbitado. “Es el mayor escándalo deportivo de la democracia. Así se lo dije al presidente Aznar», declaraba José María García, prestigioso periodista hasta entonces: después de esta denuncia fue defenestrado y apartado de la primera línea.

Para esta estafa, el oligarca madridista contó con todos los apoyos: gobierno nacional, de la Comunidad, el Ayuntamiento y todos los grupos políticos municipales, PP, PSOE e IU, todos tragaron… con una honrosa excepción: Matilde Fernández, la portavoz del PSOE en el consistorio madrileño. Después de varias reuniones con ella, el propio Florentino Pérez le dijo: «A ti ya no te apoyan ni los tuyos»… y así fue.

Resultado: 501,8 millones de euros caídos del cielo por la venta de unos terrenos ROBADOS al pueblo de Madrid.

La información soy yo (… cuando me apetece)

“Mi hombre es el ‘Ferri’. Yo le saco del Grupo Prisa porque ya odia al Grupo Prisa”

Los audios filtrados por el digital El Confidencial en el verano de 2021 lo dicen todo sobre nuestro protagonista. Aun así, han sido ocultados por todas las televisiones y grandes medios. Audios en los que se oye la voz del gran “capo” madridista hablando de sus trapicheos, pelotazos y de cómo quita y pone periodistas. El bufón de Eduardo Inda es un producto totalmente suyo.

Sin acritud, pero entre los invitados habituales al palco del Bernabéu, aparte de sus lacayos Ferreras, Ana Pastor o Eduardo Inda, figuran Pedro J. Ramírez, Juan Luis Cebrián, Jiménez Losantos, Arcadi Espada, Luis María Ansón, Juan Ignacio Gallardo, Manuel Jabois, Jorge Bustos, Garcia-Abadillo, Antonio Asensio…

Huelga decir que nadie va al palco del oligarca para ver un partido. El palco del Bernabéu es el mayor conciliábulo de Madrid, y probablemente de todo el país.

Una buena corte de periodistas y medios obedientes es lo mejor para manipular la información, o mejor aún: para que la información sobre ciertos temas simplemente no exista.

Florentino Pérez lo copa todo, y su ‘todo’ es un negocio que no tiene límites de ningún tipo. Y sino, que se lo pregunten a los familiares de los fallecidos en las residencias de mayores durante la pandemia, gran parte de ellas propiedad o gestionadas por el oligarca Florentino: no es casualidad que ningún medio hable de ello. Pero sus tentáculos llegan también a otros países: que se lo pregunten también al líder indígena Bernardo Caal, de la etnia guatemalteca q’eqchi’, en prisión, acusado de detención ilegal y robo. Casualmente, Caal lidera el movimiento ambientalista de oposición a los proyectos hidroeléctricos que está desarrollando el Grupo ACS en el río Cahabón…

No hay límites: kilómetros de autopistas, hidroeléctricas, gasoductos, escuelas infantiles, residencias de mayores, lavanderías, comedores externalizados de hospitales, mantenimiento de los CIEs, estaciones de tren, las vallas de Ceuta, la limpieza del Congreso de los Diputados, ejército, policía nacional, guardia civil, casa real… concesiones, obras, contratos, macro-contratos y palco, mucho palco.

En el palco no solo se decide qué información llegará al público y cuál no, o bajo qué enfoque: también muchos cargos políticos son habituales del palco. La influencia de Florentino es la que define las propias políticas, y no solo las de privatización o “externalización” de servicios públicos.

En este libro no hay retóricas ni concesiones, son historias enlazadas con personajes contemporáneos, en fechas concretas y situaciones específicas. Un baile entre dinastías familiares y castas políticas, personajes mediocres, como Florentino, para un país mediocre, como España. Toda una red de enchufes que es un auténtico entramado cercano a película de la mafia made in Hollywood.

Vale la pena leerlo, este libro es un trabajo valiente y muy necesario, porque necesitamos saber para romper los silencios.

¡Gracias Fonsi!

* Miembro del Colectivo LoQueSomos. En Twitter: @IkaiAlo

