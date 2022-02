Collado Villalba ¡Desalojo Exprés!

Agencia Mp3*. LQSomos.

Hoy jueves 10 de febrero esta previsto que multitud de vecinas y vecinos del Municipio, colectivos y asociaciones acompañen a Faustina y su familia durante el día en el que está previsto el desalojo.

El modelo inhumano de recuperación de inmuebles sin resolución judicial por parte del Ayuntamiento de Collado Villalba

Mariola Vargas, alcaldesa del Municipio tiene prisa en desalojar una familia con cuatro hijos menores que se quedará en la calle sin alternativa habitacional. Tanta prisa que les ha dado tan solo 24 h para abandonar el inmueble. El Gobierno del Municipio y su alcaldesa Mariola Vargas propusieron con urgencia un pleno extraordinario para desalojar a una familia en situación de extrema vulnerabilidad. El pleno se desarrolló el miércoles 9 de febrero de 2022 a las 9:00 h. Un pleno teñido de antigitanismo. Las intervenciones han dejado en evidencia los motivos infundados sobre la discriminación hacia esta familia por parte de las Instituciones y el Gobierno Municipal. En la puerta del Ayuntamiento se encontraba Faustina acompañada por Salvador, un activista de PAH Sierra Norte y Tamara miembra de la O.D.S. Sierra Madrid, para solicitar explicaciones al Gobierno Municipal.

Trascurrida una hora, finaliza el pleno y la oposición sale muy triste y disgustada, comunicando la noticia de que su desalojo ha sido aprobado en pleno con 15 votos a favor y 10 votos en contra. También comentan que desconocen y no han sido informados de como se precederá a su desalojo. Varios miembros de la oposición afirman haber recibido unos veintitrés folios de documentación el día anterior a las 15:00 h y que fueron convocados en ese mismo momento al pleno extraordinario.

Faustina desesperada no puede creer que la dejen en la calle. Su historia de vida y su situación no han sido tenidas en cuenta en absoluto. La familia compuesta por la madre Faustina de 44 años, su marido de 37 años, con una discapacidad reconocida del 51%, y cinco hijos a su cargo. Su hijo mayor, de veinte años, y cuatro menores, de quince, catorce, doce y nueve años. El pequeño de sus hijos tiene un diagnóstico severo de hiperactividad y una discapacidad del 33%. Es una familia en situación de vulnerabilidad que sufre el abandono institucional. La Oficina de Derechos Sociales nos comunica que “los Servicios Sociales del Municipio, como de costumbre, no han trabajado en la protección de esta familia, como ya pasó en 2019. Han trasladado a Fiscalía de Menores informes que no se ajustan a la realidad. A día de hoy, como ya hicieron hace años, nuevamente Fiscalía de Menores ha dictaminado que los menores están en buenas condiciones y que seguirán estando bajo la patria potestad de sus progenitores.

Faustina se dirige sobre las 10:35h de la misma mañana a Servicios Sociales Municipales para solicitar una cita de urgencia y ver de que manera puede solicitar algún tipo de ayuda. Como es habitual, no la atienden y la dicen que no pueden hacer nada, que acuda a su cita ya programada para el día 18 de este mismo mes. De nuevo queda demostrada la falta de voluntad institucional para proporcionar alternativas habitacionales.

Faustina, con un ataque de ansiedad, sobre las 11:50h se dispone a regresar a su hogar habitual, situado en la calle Nicolasa Fernández Nº21. Este lleva en desuso mucho tiempo. En pleno diciembre de 2021, sin tener alternativa alguna por parte de la administración, se vio obligada a habitar en un bien público del ayuntamiento. El inmueble ha pasado de ser un aula infantil del colegio que colinda, a tiempo después ser cedido a una asociación de autismo. En este momento, los planes de este ayuntamiento es echar a la calle a una familia sin alternativa habitacional para construir un circuito de educación vial.

Al llegar a la entada del inmueble se encuentra con dos Agentes de Policía Local golpeando fuertemente la puerta de metal. En ese momento es cuando la entregan la notificación por parte del Ayuntamiento en la cual literalmente se redacta: “Que abandonen de manera inmediata el inmueble tras recibir la notificación, en el plazo de 24 horas”.

Faustina se pone nuevamente en comunicación con Asamblea de Vivienda de Collado Villalba, PAH Sierra Norte y la O.D.S. Sierra Madrid, para comunicar lo acontecido. El día 10 de Febrero Faustina registrará junto con la O.D.S. un escrito de alegaciones realizado por el abogado de Asamblea de Vivienda.

