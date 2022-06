El cuerpo exquisito: exposición de Sandra March

El cuerpo exquisito

Por Cecilia Remis. LQSomos.

En el Museo de la Universidad de Alicante. Hasta el 22/07/2022

Este texto surge a petición del equipo editorial de LQS y a raíz de este comentario suyo de whatsap: “…No hay compromiso, nos ha gustado ver esas curvas reales, tal como somos…”, que me dio el pie y la motivación para desarrollarlo.

El cuerpo exquisito es una exposición de la artista Sandra March que visité en el Museo de la Universidad de Alicante y que se podrá ver hasta el 22 de julio de 2022. Su título parafrasea y hace referencia al juego denominado “Cadáver exquisito” que en los años 20 del siglo pasado utilizó el movimiento surrealista como técnica fragmentada de creación.

Tal y como indica su título, el compendio de las piezas de esta muestra hacen referencia al cuerpo, mayoritariamente al cuerpo de la mujer.

Un cuerpo que ha sido representado a través de la historia, exclusivamente, según la concepción, la simbología y la mirada de artistas –hombres- y cuyas imágenes llenan miles de museos y millones de libros de Historia del Arte y de Arte. Entonces, unas representaciones mediatizadas por las creencias androcéntricas sobre el canon de belleza de cada época y el modo de ser y actuar que debían y deben ser propias de las mujeres para ser aceptadas por la sociedad como tales (1).

Dice María Martín Barranco en su libro Ese oscuro objeto de deseo:

A lo largo de la Historia, y hasta nuestros días, los cuerpos de las mujeres han sido objeto de uso y abuso.

Y se pregunta,

¿Cómo han sido consideradas históricamente las mujeres, por sí mismas y por terceras personas? ¿Cómo han sido narradas sus historias, sus cuerpos y su salud? (2)

En el concepto actual de belleza prima lo liso, lo pulido, lo estirado y brillante (3) también referido al cuerpo de las mujeres; sin arrugas, sin cicatrices, sin asperezas, sin vello, siempre terso y joven pero nunca suficiente. De ahí la presión, sobre los cuerpos de niñas, adolescentes y mujeres adultas, de la industria cosmética, el pingüe negocio de los productos de belleza, las clínicas de adelgazamiento o las de cirugía estética.

Las consecuencias sociales, de este mandato cultural y económico para conseguir alcanzar el “canon” estipulado, son patologías relacionadas con la no aceptación del propio cuerpo y los trastornos relacionados con la alimentación (bulimia, anorexia, sobrepeso, obesidad mórbida, depresión, ansiedad); además de los surgidos de la vigilancia social, sobre las personas que no se ajustan a los patrones hegemónicos en centros escolares, laborales y en el trato social cotidiano (ridiculización, acoso, violencia, bullyng o mobbing).

Así en nuestra contemporaneidad la valoración social de las mujeres continúa pasando por su aspecto físico y apariencia, no por su ser como persona.

Sobre esta “condición de lo femenino”, subordinación y control del cuerpo de la mujer por el sistema patriarcal y neoliberal; sobre como nos influye la educación, la historia y la cultura impuesta en nuestra autoimagen reflexiona Sandra March en El cuerpo exquisito.

La muestra ubicada en el espacio Sempere (Museo de la Universidad de Alicante) presenta alrededor de 30 piezas (libro de artista, esculturas, fotografías, fotomontajes, videocreación, instalaciones, dibujos, pinturas y obra objetual) con las que Sandra March pone sobre la mesa -paredes- distintos aspectos que traspasan los cuerpos: simbología y significado de los órganos sexuales femeninos desde el androcentrismo, condicionamientos religiosos, procesos biológicos de las mujeres (menstruación, menopausia), cánones de belleza, autoaceptación, el cuerpo femenino como objeto pasivo, supervivencia social, la vulnerabilidad o el dolor.

Cada obra junto con el título -ORACIÓN A STA. ÁGATA – WTF? – BORN THIS WAY – ¿QUE ME PONGO? – PROYECTO ANATÓMICO: LA VENUS ANATÓMICA – PROYECTO ANATÓMICO: LECCIONES DE ANATOMÍA – MY BODY IS YOUR BATTLEGROUND – QUE NOS ZURZAN – LAS MÁSCARAS – RUEDA DE LA SALUD – INVENTARIO GRÁFICO DE MI DOLOR – CUIDADOS Y PRIVILEGIOS – CONSTELACIÓN DOLOR – FARMACOPEA- con el que la artista nos introduce a ésta coadyuvan a desencadenar sorpresa, emoción, ideas, sonrisas, risas, interacción, observación…

¿Qué emociones, deseos o pensamientos suscitará en ti?

Sirva de colofón a este texto, la transcripción de un párrafo de su Libro de Artista Oración a Sta. Águeda:

“Límpianos el camino de catetos

así como nosotras intentamos apartarnos

de dementes y machistas”.

Notas:

1.- “No se nace mujer, se llega a serlo” máxima de Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, hace referencia a la construcción de lo femenino y a los roles, modos de ser, pensar y actuar que te “habilitan” como mujer por la cultura y la sociedad. Son rasgos no naturales pero normalizados por el hábito y los estereotipos, símbolos e imposiciones culturales.

2.- Introducción. Pag. 7.

3.- Byung-Chul Han: La salvación de lo bello. 2015. Ediciones Herder. La estética dominante de lo pulido se basa en la capacidad de amoldarse y no resistir. Y no se limita a las superficies exteriores. Es la estética de la no-resistencia. Sin la resistencia de lo otro, de lo distinto. pag.16

La comunicación pulida se desentiende de lo distinto y de lo extraño, eso le permite acelerar la velocidad sin fricciones. pag.23

La industria de la belleza explota el cuerpo sexualizándolo y haciéndolo consumible. Una identidad personal basada en resultar sexualmente deseable es un producto del capitalismo de consumo. pag.71.

