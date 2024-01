Enjuiciamiento contra la Libertad de Expresión: Cubainformación

Por Endika Zulueta*

El día 5 de octubre de 2020, en la web www.cubainformacion.tv (titularidad en ese momento de la Asociación Euskadi-Cuba), el periodista José Manzaneda publicó un artículo titulado “Crear una crisis sanitaria en Cuba, objetivo de la guerra contra su cooperación médica”, en dicho artículo, entre otras consideraciones, señalaba lo siguiente: “Javier Larrondo miembro de una de las familias de la burguesía cubana amparada por la dictadura de Fulgencio Batista es, como Marco Rubio y Donald Trump, un criminal de guerra. Y como tal debería ser tratado” (expresión suprimida de la web el día 13 de octubre de 2020).

Javier Larrondo es una persona que ejerce una actividad política pública en su calidad de presidente de la ONG “Prisoners Defender”, especialmente crítico con la cooperación médica de Cuba.

Es obvio que la expresión “criminal de guerra”, en relación con el título del artículo, implica la “guerra contra la cooperación médica” que desarrolla el Gobierno cubano, y en modo alguno guarda relación con los crímenes de guerra realizados en el contexto de un conflicto armado, https://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_guerra

En la vista del mes de febrero, la acusación particular ejercida por el Sr. Larrondo. solicita las penas de 6 años de prisión y multa de 26 meses -15.600 euros- (13 meses de prisión en caso de impago) y una indemnización de 50.000 euros, al considerar tanto al periodista como a al representante legal de la web responsables de delitos de injurias graves, calumnias graves y de incitación al odio, para cada uno de los acusados.

Tanto el Ministerio Fiscal, como la defensa, solicitan la absolución al considerar que los hechos no constituyen delito alguno.

CONSIDERACIÓN DEL ENJUICIAMIENTO. – No solo nos parece que obvio que, al igual que al M.F., los hechos no constituyen delito alguno, sino que lo que es una paradoja que el presidente de una Asociación que dice defender DD.HH. pretenda, no solo criminalizar la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad ideológica, sino que solicita el ingreso a prisión durante más de 6 años a quienes simplemente legítimamente discrepan de determinada práctica política en un artículo periodístico.

* Abogado defensor de Cubainformación en relación al próximo enjuiciamiento contra la libertad de expresión en Madrid.

