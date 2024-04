La izquierda ante la Inteligencia Artificial y lo que sigue

Por Jorge Izquierdo*

Imposible escribir sobre la izquierda después de que todo un Presidente del Gobierno publique una carta dirigida a la ciudadanía en una red social, llámalo X, denunciando que acaba de descubrir: el genocidio en Gaza, perdón quiero decir, el Lawfare.

Así es, al más puro estilo del comisario Luis Renault en la película Casablanca. “¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega”. Sánchez , ¡Qué escándalo! asegura en la carta que publicó, antes de ayer miércoles de ceniza, en su cuenta de X, llámalo red social, que “vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también” y anunció que comparecerá el próximo lunes para dar a conocer su decisión sobre su continuidad en el cargo. Lo dicho, Pedro Sánchez ha descubierto, hoy, que la política tipo Chat GPT, Política Generativa, que le tocó sufrir a Pablo Iglesias no era el final de algo sino el principio de algo que no tiene fin.

Lo dicho, escribir sobre la izquierda y el papel que ejerce o debería ejercer frente a la apropiación por parte del mercado de la palabra INTELIGENCIA, resulta completamente inútil. La izquierda ni está ni se la espera…

Está bien, vamos a despejar una X, nunca mejor dicho, y vamos a descartar al PSOE como partido de izquierdas. Recordemos que son ecuaciones con una incógnita cuando aparece una sola letra (incógnita, normalmente la X). El problema es que después de quitar paréntesis quitar denominadores (Podemos), agrupar los términos en en un miembro (Sumar) y los términos independientes en el otro (llámalo Grupo Mixto), el problema decía, después de reducir los términos semejantes… es ¿Qué queda?

Bien. Y aquí andaba yo el 7 de abril, en la tertulia republicana “Cesar Herrero” del Ateneo de Madrid, que en esta ocasión llevaba por título “La izquierda ante la Inteligencia Artificial”. Mi presencia venía a cuento de la presentación de la publicación de mi librito “Inteligencia Artificial, etcétera“.

Y lo intenté, vaya si lo intenté: encontrar a la izquierda ante la Inteligencia Artificial pero no pude, ni puedo. No encuentro a la IA en ningún sitio y para encontrar a la izquierda debo acudir al público asistente a la tertulia que, dicho sea de paso, también se preguntaba dónde estaba mi explicación acerca del papel de la izquierda ante la IA. Y lo intenté, y lo intenté pero no puedo encontrar, a la izquierda, en ningún sitio que no sea en muchas de sus bases. En la calle, claro, como siempre.

Así, la charla podría haber sido “El papel de la gente frente a la Inteligencia Artificial” y entonces sí. Entonces todo es más sencillo de explicar, al menos yo consigo hacerlo, mal o bien, en 80 páginas. Y a eso me dediqué, a explicar durante una hora larga lo que era y no era la IA, lo que es y no es un algoritmo e incluso me atrevía a, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?, También lo expliqué porque soy de esa generación que ya tenía más de 30 años cuando nació la web, bueno y 14 cuando llegó “El Cambio”. Vamos, que soy de esa generación que tiene que asumir su papel y su responsabilidad en todo esto que está ocurriendo.

También hablé de lo insostenible, ecológicamente hablando, del digitalismo, de la educación bajo cero que tiene nuestro país en competencias digitales (por no hablar del informe PISA)… Y mientras hablaba lo intenté, de verás, pero era incapaz de poder ligar algunos de estos retos y problemas con alguna de las luchas de la actual izquierda. De la izquierda, llámalo de esos partidos que se consideran y autoperciben y se auto denominan como de izquierdas . Y haberlos haylos, que no digo lo contrario. Pero por lo que respecta a su papel ante la cacareada Inteligencia Artificial, que no es otra cosa que el digitalismo capital en grado sumo, no hay nada. Nada de nada.

Pero seamos optimistas. Si hay gente dispuesta a dejarse la piel en la Flotilla de la Libertad para romper el cerco a Palestina, lo menos que se puede hacer por nuestra parte es poner nuestro granito de arena para construir un mundo digital sostenible, verdaderamente social y antimilitarista, donde el conocimiento humano sea libre y universal.

Os dejo el video de la charla. Estad atentos que en breve os presentamos un conjunto de programas informáticos, llámalos zurdos, en los que vamos poniendo, eso, nuestro granito de arena…

* Bracero de la tecnología, obrero del software y mecánico cualificado en esta Web, miembro y parte del Colectivo LoQueSomos. Creador en Wikimedia. Autor del ensayo “Inteligencia Artificial. Etcétera”

