Estrellas contra franco

El magnífico documental Hollywood contra Franco (Oriol Porta, 2009) da a conocer parte del apabullante “reparto de estrellas” que estuvieron a favor de la República con todo lo que esto significaba en una democracia que apostaba por la “no intervención”, pero en la que los grandes negocios tomaron partido como sabían hacerlo. Dicho reparto incluye, entre otros muchos, a Fredric March y su compañera, Florence Eldridge, Bette Davis, James Cagney, Paul Muni, John Garfield, Luise Rainer, Errol Flynn, Nancy Carroll, Lionel Stander, Gale Sondergaard, Franchot Tone, Sylvia Sidney, y Edward G. Robinson, sin olvidar algunos directores (Lewis Milestone) más algún productor progresista (Walter Wanger), que se movilizaron contra Franco.

Justo es anotar que, al contrario de lo que sucedió con la República española, así como las tomas de posición contra el nazismo se hicieron cada vez más explícitas. El ejemplo más espectacular es el de The Mortal Store (Frank Borzage, EUA, 1940) que constituía un llamamiento a los alemanes para que se sublevaran contra Hitler; el film causó gran indignación en Alemania y motivó incluso un incidente diplomático. Pero las películas de Litvak y Borzage no fueron la excepción ni mucho menos. Hay constancia de unos veinte films antinazis anteriores a la entrada de Estados Unidos en guerra y ello a pesar del afán de los productores por preservar el marcado germano. En este listado destacan las inmortales aportaciones de Fritz Lang –algunas con guiones escritos por Brecht-, así como Enviado especial (Foreigh correspondent, Alfred Hitchcock, EUA, 1940), El gran dictador (Charlie Chaplin, The Great dictador, EUA, 1940), obras que por lo general, tardaron décadas en poder estrenarse en España.

En el caso de: Casablanca (EUA, 1942), cuando se reestrenó en los años sesenta todo el mundo se enteró que en su estreno inicial la censura había cambiado los diálogos, y que el mítico Humphrey Bogart había ayudado a la República española cuando las democracias liberales se negaron incluso a cumplir los acuerdos que tenían establecidos con la República.

Entre una fase y otra, media la “Guerra Fría” especialmente potente en el ámbito de la cultura de la que la “caza de brujas” resulta ser una expresión. Porta ilustra este periodo con el testimonio de Bessie, quien a pesar de haberse ganado cierta reputación como guionista en Hollywood, llegó a cumplir un año de cárcel.

También se cita el caso de Walter Bernstein, autor del guion de La tapadera (The Front, 1976), en la que aparecen dos víctimas, el director Martin Ritt (Odio en las entrañas) y el actor Zero Mostel (Pánico en las calles) respectivamente, y de la que el documental ofrece algunas imágenes significativas. La lista es muy amplia. Según Fred Zinnemann, la derrota de la República dejó una profunda herida en la izquierda liberal de Hollywood, apreciación que se demostrará en numerosos detalles, por citar un ejemplo, cuando Frank Sinatra vino detrás de Ava Gardner le tuvieron que advertir que tuviera cuidado con sus comentarios contra el régimen.

Llegados aquí resulta muy pertinente la miniserie de Paco León, Arde Madrid.

La “ficha”

Hollywood contra Franco. Año: 2008. Duración: 92 min. País: España.

Reparto, intervenciones de: Susan Sarandon, Román Gubern, Dan Bessie, Arthur Laurents,

Walter Bernstein, Patrick McGilligan, Moe Fishman…

Dirección: Oriol Porta. Guion: Oriol Porta, Llorenç Soler, Isabel Andrés.

Música: Carles Pedragosa. Fotografía: David García

Productora: Televisión de Galicia (TVG), Àrea de Televisió

La Guerra Civil ejerció un fuerte impacto en los artistas de Hollywood. Muchos de ellos apoyaron campañas contra la política de no intervención del gobierno de Estados Unidos, participaron en mítines o pagaron ambulancias para la legítima República. El documental muestra cómo se utilizó el conflicto en la meca del cine entre 1937 y 1975.

