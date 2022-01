Galiza. El juicio a l@s pres@s de “Operaçom Lusista” en este mes

Agencia Mp3*. LQSomos.

Ninguno de estos militantes está acusado de ningún daño, ni personal ni material. Se trata del llamado «crimen sin víctimas», en el que ninguna persona ha sido perjudicada de ninguna manera

El juicio de l@s tres compañer@s deteid@s, será en la Audiencia Nacional (San Fernando de Henares), comenzará el día 24 de este mes, supuestamente entre el 24 y el 27 de enero, con numerosas solicitudes de la fiscalía.

L@s imputad@s se enfrentan a altísimas solicitudes de procesamiento como elemento más destacable. En el caso de Miguel García estamos hablando de doce años y en el caso de Antom García Matos y Asunción Losada la petición asciende a 51 años de prisión para cada uno de ellos que correspondan a diferentes cargos.

Ceivar, organización popular contra la represión, iniciará próximamente una campaña de llamado a la solidaridad activa, por ahora nos dejan las siguientes breves valoraciones:

– Estamos ante un juicio político, pero una vez más, donde lo que se juzgará es, por extensión, la opción de ser independentista en Galicia y ejercer como tal.

– Las altas exigencias de la fiscalía recaen siempre sobre los movimientos de protesta, contra los revolucionarios y contrastan con la impunidad judicial y política de la derecha u otro tipo de delitos que no son castigados en el Estado español. Echemos un vistazo a la ciudad de Lugo, por ejemplo, y veamos que el saldo de la Operación Carioca, la mayor red de proxenetismo de las últimas décadas en España se resolverá con sentencias muy cortas. Hemos escuchado la petición del infame Fiscal Marcelo Azcárraga, dependiente del Gobierno de PSOE y Podemos, contra los independentistas Asunçom Lousada, Antom G. Matos y Miguel García. Se trata de las mayores peticiones que se han realizado hasta la fecha contra cualquier activista gallego, por un total de 126 años de prisión. Antom y Assun tienen peticiones de 51 años cada uno, mientras que Miguel tendría que cumplir 12 años si se cumplieran las pretensiones de la acusación. La inmoderación de estas peticiones es evidente para cualquier persona con sentido común o con un mínimo de conocimientos jurídicos.

El delito de defender el Derecho a la Independencia…

Miguel García Nogales

Nasceu no 79 em Compostela. Licenciado em Filosofia, é também desenhador gráfico. Trabalhava de asesor em seguridade digital coa empresa bit-nos.

Comezou a militar aos 16 anos e foi fundador da Assembleia da Mocidade Independentista (AMI), pola q já fora detido e acusado pola Audiência Nacional de «asociación ilícita» no ano 2005, num operativo da Guardia Civil. Este caso arquivou-se sem chegar a juizo.

Também militou noutras organizaçons políticas e proxetos sociais independentistas, como jornais de informaçom crítica (Novas da Galiza), Centros Sociais (Sem Um Cam, em Ourense), comunidades rurais (A Tornajeira, en Vila Marim).

Foi detido o 18 de junho de 2019 e acusado de perteneza a banda armada, pola sua suposta vinculaçom à resistência galega.

Enfronta-se a umha petiçom fiscal de 12 anos de prisom.

Ao longo destes dous anos estivo nas prisons de: Soto del Real (Madrid) e A Lama (Ponte Vedra).

Asunción Losada Camba

Nasceu o 16 de maio de 1966. Estudou Filoloxía inglesa em Compostela.

Colaborou ativamente no comité anti-sida de Compostela.

Foi detida o 14 de junho de 2019 em Vigo, num operativo da Guardia Civil ordenada pola Audiência Nacional.

Ingressou na prisom de Soto del Real (Madrid), e meses máis tarde é trasladada à cadeia de Estremera (Madrid).

Na atualidade atopa-se na prisom de Teixeiro. Enfronta-se a umha petiçom fiscal de 51 anos.

Antom García Matos

Nasceu em Compostela no 1968. Comezou a militar na Organizaçom Estudantil E.R.G.A.

Trabalhou como dobrador na empresa “Imaxe Galega”. Organizou no seo da empresa a secçom sindical da «Intersindical Nacional dos Trabalhadores/as Galegos», passando a formar parte da direcçom da zona de Compostela.

Estudou Filología Galego-Portuguesa, e integra-se na Plataf. Estudantil C.A.F. e é co-organizador do Grupo Juvenil do B.N.G. na comarca de Compostela,sendo um dos seus representantes no Conselho Comarcal.

Fundador da Asociación Xuvenil Ferradura. Formou parte do Grupo Poético “Papá ten fame, nós tamén”. Membro da Asociaçom Galega da Língua (AGAL). Estuda Capataz Forestal e trabalha como Jefe de brigada em várias campanhas contra incendios.

Foi detido três vezes:

Em 1988, em Castro Caldelas (Ourense), polos Grupos Especiales de Operaciones GEO, numha operaçom anti-terrorista.

Durante esta detençom foi brutalmente torturado.

Em 2005 é detido em Compostela, no marco da Operaçom Castinheiras, um operativo da Guardia Civil contra a Assembleia da Mocidade Independentista (AMI) e outros militantes independentistas. Foi posto em liberdade sem cárregos e o caso rematou arquivándose.

Em 2019, é detido em Vigo pola Guardia Civil. Estivo nas prisons de Soto e Estremera, e na atualidade está em Teixeiro.

Enfrenta-se a umha petiçom fiscal de 51 anos.

En el caso de las máximas peticiones de prisión, que corresponden a Asum y Antom, estaríamos hablando de que ambos presos políticos enfrentan cadena perpetua por aceptar la pena íntegra por parte del juez. Y esta realidad es más común de lo que parece en un estado español que dice ser progresista y avanzado. Sabemos que la persecución política está a la orden del día y también sabemos que en España el compromiso político es muy caro. Es la primera vez que la independencia gallega se enfrenta a exigencias fiscales tan elevadas, por lo que nuestra solidaridad debe ser proporcional a la gravedad del momento.

Con información de Ceivar y Luisa Cuevas

