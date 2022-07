Infames ceremonias de perdón

Por Nònimo Lustre. LQSomos.

El máximo pontífice Francisco está de visita ‘penitencial’ en Canadá. Si hemos de creer a los medios de manipulación, viaja para pedir perdón a aquellos indígenas por los crímenes que los misioneros católicos perpetraron en los internados para niños indios durante no menos de 113 años. Haga lo que haga y diga lo que diga, el papa Bergoglio se quedará corto. Porque el Vaticano y sus agencias misioneras jamás podrán reparar los daños causados a los indígenas canadienses y por ello he escrito crímenes en los dos sentidos de la palabras, en el anglosajón –delitos en general- y en el castellano –delitos muy graves, generalmente de sangre. Porque los funcionarios de la Santa Madre Iglesia no sólo secuestraron niños sino que, peor todavía, el crimen de aquellos bebés robados se hizo gracias a las armas del Estado canadiense –repiten así los métodos de la Inquisición, torturadores eclesiales y verdugos estatales. Y esas armas, a menudo disparadas por la cinematográfica Policía Montada, causaron asesinatos. ¿O es que algún cura y/o monja creyó que podrían raptar a la infancia indígena sin que protestaran sus familias? Beatíficos serán pero no ciegos. Por tanto, en primer lugar es imprescindible subrayar que el señor Bergoglio S.J., no puede reparar a los indígenas puesto que ni siquiera el infinito poder del apoderado de Dios en la Tierra puede resucitar a los muertos.

Para contrarrestar la propaganda vaticana, no voy a enumerar todos los casos recientemente aireados del hallazgo de fosas comunes de niños secuestrados que se encuentran a diario en los terrenos de las boarding schools para la infancia indígena. Sólo añadiremos un par de casos: en marzo del 2022, ya se habían exhumado los restos de más de un millar de cuerpos encontrados en tres internados –eufemismo por campo de exterminio de criaturas. En junio de este mismo año, aparecieron en Saskatchewan los cadáveres de 715 infantes. Y así sucesivamente.

Por ahora, ningún proceso penal ha real y efectivamente inculpado a ningún clérigo/a y eso que el crimen es mayúsculo –asesinato de menores ocultado, enterramiento clandestino, profanación de cadáver, etc. ¿Bergoglio permitirá y hasta colaborará con la Justicia? Por favor, hablemos seriamente… Pero, sin llegar a lo que algunos hipócritas tacharán de tremendismo –efectivamente, el asesinato es siempre tremendo-, la panoplia criminal del Vaticano incluye el trabajo esclavo de menores. En los malditos internados, la letra entraba con la sangre pero también por la explotación laboral (ver infra, Costureras)

Para denunciar que este viaje penitencial (¿) es una burda e imposible maniobra para que Bergoglio se lave la cara, no es necesario ningún estudio pormenorizado. Hoy, me basta con recurrir a un artista: Kent Monkman (n. 1965; en adelante, KM) es un polifacético artista indígena Cree de ascendencia irlandesa nacido en el norte de Manitoba. Su obra, extremadamente prolífica, discurre en todos los aspectos del arte, desde la pintura convencional hasta el video, el cine y las instalaciones. En España, es conocido sólo relativamente.

KM, Théâtre de cristal. Exposición temporal

«Beyond Hollywood: identidades indígenas norteamericanas»,

Museo valenciano de Etnología, 2018-2019

KM no sólo ha pintado innumerables cuadros denunciando cómo se realizaron los secuestros de niños/as indígenas sino que también ha destacado que los crímenes se hicieron por la fuerza. Léase, con la Policía asesinando a adultos:

KM, A Mother’s Grief. 61 x 91.4 cms. Año 2017. Colección privada.

Asesinato seguido por secuestro infantil KM, The Scoop, 2018. Abajo a la izqda., otro asesinado. KM, The Scream, 2,13 x 3,35 mts. Adquirida en 2017 por el Denver Art Museum.

KM, Miss Chief Share Eagle Testickle

Evidentemente, el jesuita Bergoglio no mencionará ni por casualidad a estas obras pero me cabe una duda: a falta de poder quemarlo en la hoguera dispuesta para los réprobos más infames cual ha sido la inveterada tradición del Vaticano, censurará el papa a KM ¿por su obra artística o porque, para mayor inri, es una persona ‘dos espíritus’? Bah, pregunta bizantina. Veamos algunas de las obras producidas por el/la artista sexo diversa:

KM, desnudo/a con tacones, se mofa de los Próceres ‘independentistas’ en los

150 años de seudo-independenciadel Dominion of Canada –todavía tutelado por el Reino Unido KM como Two Spirits (dos espíritus, sexo diverso diríamos en castellano) 2017: no es una boda convencional sino la ceremonia de un convenio de “colaboración”

de KM (a la izqda.) con el modisto Jean-Paul Gaultier. Costureras. Foto que KM ha difundido.

Niñas indígenas secuestradas en el internado

St. Bernard Residential School, Grouard, Alberta, 1925-1935.

Pregunta retórica: ¿Quién tuvo y ahora retiene el dinero fruto de su trabajo esclavo?

