Las fronteras matan. Conversaciones con «Gus» de Uhuru

Las fronteras matan

Por LQSRedacción. LQSomos.

Un trato entre dos mafias: la que paga por que le hagan un trabajo sucio y la que cobra por hacerlo

En esta semana, a pesar de los silencios y manipulaciones de la acorazada mediática española, no se ha podido ocultar la difusión de la Masacre de Melilla, ni el debate sobre la violación criminal hacia los Derechos Humanos.

Hoy viernes todos los rincones del estado español, a las 19,30 horas, acogerán sus concentración contra las muertes (asesinatos) en las fronteras, bajo el lema “Las vidas negras importan”. LoQueSomos ha conversado con el compañero Epam Boneke “Gus”. Integrante del colectivo anti racista y africanista Uhuru Valencia. Miembro de la Coordinadora de ayuda a los Pueblos Olvidados, participante de las acciones del decenio de la afrodescendencia de la ONU y miembro fundador de la primera Caravana Humanitaria Racializada y Antiracista, además de ser un orgulloso miembro de la tribu Boobe.

Os dejamos nuestras preguntas y sus claras respuestas…

¿Qué ha pasado en Melilla?

Es el inicio del nuevo estilo de la Unión Europea, que en la cumbre de la OTAN va a aceptar cambiar el tratamiento de las migraciones de una cuestión de derechos humanos a una cuestión de seguridad. El suceso ha sido que 1500 personas desesperadas, muchas procedentes de las guerras de Chad y Sudán —en este momento hay 65 guerras en el mundo, pero parece que para los medios y el foco de Occidente solo existe Ucrania, por sus intereses—, sucede que estas personas desesperadas llegaron a la frontera de Nador con Melilla. Entonces estuvieron esperando el momento en que la frontera no estuviera vigilada para poder intentar hacer un salto y acceder a Europa para salvar sus vidas.

Exactamente igual que hacen los ucranianos, a diferencia de que estos encuentras vallas, concertinas y una frontera cerrada con autoridades que les impiden el paso, mientras que los ucranianos lo que encuentran es acogida, ayuda humanitaria, ropa, comida, transportes de larga distancia gratuitos, traspaso de todas las fronteras de la UE libre durante 90 días hasta el país de acogida que ellos elijan (porque hasta ahora, que yo sepa, son los únicos refugiados que eligen dónde quieren ir); y en ese sentido se les dan todas las libertades, toda la ayuda y todos los mecanismos, como nacionalidad exprés en 24h, permiso de residencia y trabajo en 24h también, válido durante un año y prorrogable a dos años, y todo un sistema de acogida a través de las organizaciones, las instituciones del Estado, etc. etc. En cambio, para estas personas desesperadas del Sur que vinieron el sábado e intentaron hacer un salto a la valla, lo único que les esperaba fue una policía fronteriza que se lió a lanzar botes de humo, piedras, con la colaboración de la policía española, a darles porrazos. Provocaron una avalancha en la cual ya murieron seis personas y quedaron más de cien gravemente malheridas. Se generó una montonera en la que quedaron atascados entre las dos vallas, y se les quedaron observando largo tiempo antes de comenzar a sacarlos de ahí. Algunos se fueron asfixiando, y cuando los sacaron fue de malas maneras, brutalmente; los tumbaron en el suelo, que son esas imágenes que todos hemos visto, y se quedaron a su alrededor mirándolos mientras los dejaban morir. De hecho, les decían “¡Moríos!”. Los primeros supervivientes que han podido hablar han dicho que les gritaban “¡Moríos!”. Y estuvieron durante horas a su alrededor sin permitir que accediera ningún médico, ninguna organización. Nosotros tenemos compañeros activistas y de organizaciones humanitarias pro derechos humanos que estaban allí en el terreno, y no se les permitía el acceso mientras esperaban a que se fueran muriendo. Y de hecho, cuando alguno que movía un brazo o una pierna dejaba de moverse, se acercaban, saltando muertos y malheridos, hasta él, para darle porrazos y ver si se movía o no, si ya había muerto o no. En total 37 asesinatos: de los 6 iniciales fue aumentando la cifra de muertos hasta 37. Y eso fue lo que pasó.

Evidentemente, lo que ha pasado a continuación es que Marruecos ha cavado fosas muy rápidamente en el desierto, en las inmediaciones, para enterrar los cuerpos y evitar cualquier tipo de investigación sobre cómo murieron, qué tipo de violencia recibieron, etc. Hay que añadir además el agravante de que hay vídeos de cuerpos y fuerzas de seguridad marroquíes entrando a territorio español, donde no tienen ninguna jurisdicción, a detener personas, lo cual técnicamente es un secuestro. Detuvieron a varios que habían conseguido saltar, se los llevaron al otro lado, les pegaron una paliza y los tiraron encima de la montonera de muertos que ya tenían allí. Y eso con la colaboración de las fuerzas de seguridad del estado español. Esto es lo que nuestro presidente Pedro Sánchez ha estado felicitando a Marruecos, junto con la ministra de defensa; y el señor Marlaska, ministro del interior, diciendo que la actuación fue perfecta, impoluta, muy eficaz. Lo cual significa que no fue ninguna casualidad, no fue un accidente. Fue lo que ha pactado España con Marruecos. Que a cambio del Sáhara, Marruecos aplique más mano dura. Dándole permiso incluso para pasar a nuestro lado de la frontera a quitarle el trabajo a nuestra policía y a nuestra guardia civil, de una manera asesina. Y Pedro Sánchez lo ha felicitado. Eso es lo que pasó.

¿Quiénes son los asesinados?

Los asesinados, para empezar, son personas. Porque nos indigna ver que en todos los periódicos pone «migrantes» y otros muchos términos, menos el de personas. Son personas, personas que huyen de guerras como el conflicto armado que hay en Chad o en Sudán. Personas que huyen de cambios climáticos drásticos que han hecho que en la zona donde vivían ya no se pueda desarrollar la vida porque no hay agua, por la desertificación, con lo cual se les debería dar el reconocimiento de refugiados, unos de conflicto armado y otros refugiados climáticos, que está en la legislación internacional. Pero allí nadie pregunta nada y se les asesina directamente, así que ya no pueden declarar de dónde vienen y no se puede confirmar que se estaba incumpliendo la legalidad internacional. Si se les desentierra, si alguien hace una investigación, exhuma los cuerpos y de alguna forma se puede saber su procedencia, esa sería la forma de demostrar que personas que cumplían las condiciones para recibir protección internacional han sido asesinadas.

Y además, se está diciendo que estas personas no habían solicitado refugio, asilo. ¿Cómo lo van a solicitar, si desde donde vienen todos los entornos que encuentran son hostiles? ¿A quién se lo van a solicitar, a quien los está asesinando? Eran personas que merecían, según la legislación internacional, tener exactamente la misma acogida y refugio que los ucranianos que estamos acogiendo en toda la Unión Europea.

¿Quiénes son los responsables?

Hay muchos responsables. Responsable es el gobierno del PSOE con Unidas Podemos, que son los que tienen esta ley de extranjería draconiana, ese concepto de externalización de fronteras, que significa poder mandarle el trabajo sucio a las fuerzas de seguridad de Marruecos; y estas «fronteras móviles», que ahora de repente resulta que en suelo español la policía marroquí tiene jurisdicción.

Responsables son Marruecos y España, España y Marruecos. En Marruecos sabemos que no se respetan los derechos humanos, que es un gobierno totalitario y que contraviene la legislación internacional en el trato que da a sus ciudadanos y a todos los ciudadanos de otras procedencias que pasan por allí y que no estén empoderados económicamente.

El régimen marroquí es el primer responsable; después, el presidente del gobierno español y el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, porque al fin y al cabo, esto no es más que el primer pago que le hace Marruecos a España por la declaración del Sáhara como una provincia de Marruecos. A cambio, ellos nunca cuestionarán la potestad de España sobre Ceuta y Melilla, y se les ha demandado más mano dura con la inmigración y con la seguridad en la frontera. Están cambiando el paradigma, y ahora ya no miran las fronteras desde el punto de vista de los derechos humanos, sino desde el punto de vista de la seguridad. En este momento, en la cumbre de la OTAN, lo que se está pactando es que las fuerzas militares de la OTAN refuercen la seguridad en las fronteras de la Unión Europea, lo cual quiere decir que en la frontera Sur, si no basta con tener a policías y antidisturbios asesinos de Marruecos, y a policía y guardia civil cómplice de España, van a poner a soldados de la OTAN con un M16 para poder matar a una personas 600 metros y así no salen estas imágenes por la tele y es más fácil tapar la nueva política. Los responsables: la OTAN, la Unión Europea, que además hace decretos racistas, como el decreto de acogida ilimitada de refugiados ucranianos, especificando, y un trato distinto para todos los demás. A los del Sur en concreto, se les asesina. De hecho a los del Norte también, hay estudiantes nigerianos que lo pasaron fatal tratando de salir de Ucrania porque para ellos no había acogida y sí muchas agresiones. Muchas agresiones. Y eso era extensible a los gitanos, los kurdos, los árabes… a las personas racializadas. Esto es la Unión Europea que tenemos. Responsable, la Unión Europea. Responsable, la OTAN. Responsable, el gobierno español. Y responsable, el gobierno marroquí.

La derechización que estamos viendo de la Unión Europea con giros fascistas, es algo más que un doble rasero

Además, esto forma parte de una política continuista del Partido Socialista Obrero Español, que fue quien puso los CIES; fue el Partido Socialista quien elevó los metros de la valla; fue el Partido Socialista quien puso las concertinas, y es el Partido Socialista el que ahora pide a Marruecos que se conviertan en asesinos para nosotros. A cambio de una declaración institucional que no sirve absolutamente para nada, porque solo con el beneplácito de España, Marruecos no puede ejercer una titularidad efectiva sobre el Sáhara. Por lo tanto, por un paripé, ahora Marruecos asesina a personas por encargo del señor Pedro Sánchez Pérez-Castrejón.

Dice el presidente Sánchez que son mafias. ¿Es verdad?

El presidente Pedro Sánchez dice que son mafias las que están fomentando toda esta situación. Tiene razón, y yo os voy a contar qué mafias son. Son dos mafias principales las que están fomentando todo esto. La mafia llamada «gobierno de Marruecos» y la mafia llamada «gobierno español». ¿Por qué? Lo prueba el hecho de que las autoridades marroquíes entren tan animosamente en suelo español, corriendo fuera de su jurisdicción a coger a personas y secuestrarlas en un lugar donde no tienen autoridad, para meterlas a otro lugar donde sí tienen autoridad, para apalizarlas y tirarlas a una montonera encima de unos señores que ya están muertos. Esto es un hecho animado por el trato económico: Marruecos cobra por cada una de las personas que detiene en la frontera antes de cruzar, o de la que se hace cargo cuando se la devolvemos en caliente desde España. Y cobran un pastizal, por lo tanto es un negocio. Y por eso Marruecos se emplea tanto como dice el señor Pedro Sánchez. Porque nosotros les pagamos a ellos por cada persona migrante que nos «quitan de encima». Entonces, es un trato entre dos mafias: la que paga por que le hagan un trabajo sucio y la que cobra por hacerlo. Esas son las mafias que está nombrando el señor Pedro Sánchez.

¿Hay Derechos Humanos en Europa?

Eso se contesta fácil, viendo lo que pasó este sábado: no, no los hay. Podríamos decir que los hay para las personas blancas, y solo para las personas blancas.

¿Doble rasero con las migraciones? ¿El color de la piel hace diferencias?

Hay doble rasero con la acogida, con la ayuda humanitaria, con el refugio… Todas las fronteras tienen un doble o incluso triple rasero. Y de hecho, como he dicho antes, verdaderamente el propio decreto especial por la operación militar rusa sobre suelo ucraniano, ese decreto especial de acogida ilimitada de refugiados ucranianos marcó un doble rasero frente a todo el resto de refugiados del mundo, porque ninguno tiene los derechos que en ese decreto especial se otorga, y eso es nuestra Unión Europea. Evidentemente, no solo hay un doble rasero, sino que es tan claro como que a unos se los acoge y a otros se los asesina. Si eres una persona racializada que vienes de África, si eres africano, afrodescendiente, originario de Latinoamérica, sobre todo un orgulloso miembro de sus tribus indígenas… En todos estos casos, acercarte a una frontera, intentar pasar a otro bloque económico para poder tener una vida mejor, te puede costar la vida. Las fronteras matan. Si eres sobre todo un varón blanco occidental, puedes decidir ir a cualquier lugar del mundo sin problema. Un español coge un avión y puede ir a cualquier lugar que se pueda pagar o donde se las pueda apañar para llegar. Ningún país del mundo le va a prohibir la entrada o le va a asesinar por intentar entrar a otro país o a otra zona económica. En cambio, ¿porqué las personas africanas no pueden moverse libremente por el mundo como lo hace un español? Si un español decide pasar andando a Francia, coge su mochila y se va andando a Francia, y no pasa nada. ¿Por qué para pasar de Nador a Melilla una persona tiene que morir, tiene que ser asesinada? Esto es algo más que un doble rasero, es algo mucho peor. La derechización que estamos viendo de la Unión Europea con giros fascistas, es algo más que un doble rasero.

Ahora la OTAN, a asesinar personas lo va a llamar política migratoria, política de seguridad de fronteras.

Y por supuesto el color de la piel hace diferencias, pero no solo es el color de la piel, va más allá, es un hecho cultural. En el mundo sajón, para los ingleses y los norteamericanos, hay estudios y el Washington Post hizo una encuesta. El resultado fue que para el mundo sajón, los españoles son personas racializadas. No los consideran blancos. A la pregunta directa de «¿Los españoles son blancos?», el setenta y largo por ciento de los sajones contestan que no, y por lo tanto un español en Estados Unidos va a recibir la misma discriminación que una persona que llega desde Perú. Pero en cambio aquí en España, a las personas extranjeras que vienen del bloque Sur, se las asesina. Esto es lo que hay.

¿Cuál sería la forma de solucionar esta situación? La UE, España…

La solución para que no sucedan todas estas cosas no es muy compleja, ya está redactada desde hace muchos años. Se llama Carta Universal de los Derechos Humanos. Si esa Carta se respeta con todas las consecuencias, nada de esto sucede. Absolutamente nada de esto sucede.

¿Qué podemos hacer la ciudadanía para acabar con estas violaciones de DDHH?

De momento, salir a la calle y mostrar la repulsa a este gobierno y a Marruecos. Y este viernes, a las 19:30, en todas las plazas de vuestros pueblos, de vuestras ciudades, decir claramente basta, decir NO. Decir: no queremos que se asesine en nuestro nombre. Decir: no aceptamos una política del terror. Decir: todos los seres humanos somos iguales. Y a partir de ahí, ningún voto a ningún partido que no esté claramente posicionado con todas las consecuencias en el entorno de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Para empezar, eso es lo que podemos hacer.

Y para continuar, también diría a toda la ciudadanía que conozca nuestras culturas. Se nos ha pedido integrarnos toda la vida, nosotros conocemos la cultura española. Nosaltres coneixem la cultura valenciana. Pero lo que no hace la cultura española y la valenciana es conocernos a nosotros y nuestras culturas lo suficiente como para poder alcanzar una situación de igualdad y respeto. Queremos que nos conozcáis, nos damos a conocer, somos abiertos, conocednos.

– Su rabia también es la nuestra

