Ley de Memoria: Carta abierta

No podemos decir que es una Ley sin avances. Pero, estos son escasos y lo que denunciamos es lo que no aparece, lo que se ha intencionadamente obviado. Y es una ley de lo que se dice del gobierno más progresista de todos

Estos días es noticia la próxima aprobación de la Ley de Memoria Democrática. El proyecto de Ley de Memoria Democrática pasó su primera aprobación en la Comisión Constitucional del Congreso, y este jueves 14 de julio, será sometida a votación en debate en el pleno extraordinario del Congreso.

Diversos colectivos siguen manifestando su rechazo a la Ley por su insuficiencia, por no cumplir con todas las reivindicaciones largamente debatidas con representantes de partidos y responsables del gobierno.

Aquí os dejamos una carta abierta de Elsa Osaba de la Querella Argentina por el Exilio y Deportación…

Madrid, 13 de julio de 2022

Carta abierta a sus Señorías, diputados

Y, llega la nueva y esperada Ley de Memoria, ahora llamada Democrática y nuestras ansiadas expectativas no se cumplen. Se veía venir desde el minuto 0.Es una Ley de

partidos, q. cumplen con sus objetivos políticos, ideológicos, que incluso son afines a las diversas corrientes nuestras, pero q. a pesar de encuentros, reuniones con los distintos movimientos memorialistas y responsables de la confección de la Ley, no cubre las reivindicaciones de todos los grupos de represaliados, perseguidos, expoliados, asesinados, desaparecidos forzosos en toda Europa y N. de África, exiliados, deportados, víctimas desamparadas del franquismo durante la Dictadura y también de más de cuarenta años de esta democracia imperfecta para nosotros. Vemos que han servido de bien poco.

No podemos decir que es una Ley sin avances. Pero, estos son escasos y lo que denunciamos es lo que no aparece, lo que se ha intencionadamente obviado. Y es una ley de lo que se dice del gobierno más progresista de todos.

Con esta Ley no cerrarán nuestras heridas. No podremos cancelar nuestros duelos. Y seguiremos desamparados. No cumple con el deber moral de Estado de ajustarse a las necesidades de TODAS las víctimas.

Cómo querellante de la Causa Argentina que declaré en Buenos Aires en 2012 en el Tribunal de Comodoro Pi, por el Exilio de una larga familia y la Deportación de varios

miembros en campos nazis, me siento triste y cada vez más desamparada por los sucesivos gobiernos. De unos ya se sabe, no se espera nada de los que son herederos del franquismo, de nuestros verdugos. Pero es un dolor añadido de aquellos que vendieron 100 años de honradez a costa de los suyos que luego abandonan. O unos que ostentaron muy altos cargos en nuestro país, firmando y apoyando a un imputado franquista, con una carta a la jueza María Servini y cuando no mostrando más rechazo al ver que la historia de los GAL puede estallarle en las manos.

Nosotros/as víctimas crónicas de nuestra más reciente y triste historia, nosotros/as a quienes nos han invisibilizado y no se tienen en cuenta nuestras reivindicaciones, estas que provienen de heridas, dolores muy antiguos y en actos supuestamente para homenajes en que ni somos invitados, e incluso rechazados, siguen siendo víctimas sin voz. Estas afrentas humillantes, no sólo alcanzan a una víctima, sino a todos los suyos que han luchado por la Libertad y una Democracia plenas y admirables. El olvido y omisión de lo que adolece esta Ley es un nuevo crimen a las eternas víctimas. Nos siguen estigmatizando. Si no hay Verdad, Justicia, Reparación con las garantías de no Repetición, el Congreso firma que tampoco habrá Concordia, ni Reconciliación. Así, no pueden pasar página.

También lanzamos un ¡Basta ya! con la asimetría en el tratamiento a las víctimas, que han creado desde el poder. Seguimos siendo víctimas de segunda o de tercera. Señorías, en sus manos está, que este país deje de ser una Orestiada luchando contra la injusticia. Y no solamente este Estado tiene la obligación de investigar y perseguir los crímenes en este país, sino también los que se cometieron fuera de sus fronteras durante largos años contra españoles refugiados en el extranjero. Hay desaparecidos españoles en toda Europa, en el N. de África. Hay desmemoria europea hacia los bravos españoles que lucharon por liberar sus países y lo ignoran. Hubo trabajadores esclavos llamados “indeseables” en la Francia de Vichy que no son reconocidos por la France de la Liberté, Égalité, Fraternita.

Y por favor, no quieran ser más europeos celebrando el 8 de mayo Día de la Liberación frente al nazismo. Ese día 8 de mayo 1945 Alemania capituló y firmó la paz con Inglaterra y EEUU. Olvidaron a España, a esos soldados españoles, que lucharon con distintos uniformes y banderas porque ellos solo morían o sobrevivían por la Libertad y Democracia en cualquier lugar. Ese día, los Aliados abandonaron a todos los españoles en las garras del Dictador pudriéndose en las innumerables cárceles o diezmados frente a los paredones de cada pueblo. Y a los que estaban fuera, a los que siguieron luchando por España después de 1945, soportaron la policía franquista. Pregunten por Pedro Urraca, por el inspector Manzano; etc…. y por sus embajadores…. ¿Y ese día de Olvido histórico nuestro lo van a celebrar alegremente también? No serán más europeos por eso. Lo hacen tarde y muy mal.

¡Qué diferencia de trato tuvieron los nazis con el régimen, protegidos frente a nuestros familiares vejados, hambrientos, condenados! Cuántas empresas terminaron beneficiándoles en detrimento nuestro.

España desconoce los crímenes de su Historia reciente. Es necesaria una Comisión de la Verdad, ya.

Mi madre siempre decía “Nunca se debe odiar, pero que haya Justicia”. Señores diputados, cuando voten esta Ley de Memoria, que quiere ser Democrática piensen si lo hacen como un mal menor, si son obedientes a sus partidos; si son sumisos a las estrategias políticas de pactos o si de verdad, las víctimas con sus Derechos interesamos.

Deseando ser adecuadamente representados, un saludo fraternal.

Elsa Osaba Bailo

Querella Argentina por el Exilio y la Deportación

