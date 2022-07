Momentos estelares de la humanidad

Por Nònimo Lustre. LQSomos.

Morboso no, caritativo porque estos ajusticiados tuvieron mejor suerte que los pueblos a los que asesinaron en masa…

1649, 30 de enero. Siglo y medio antes de que los franceses guillotinaran a la pareja royal, los británicos decapitaron a su rey Charles I. Un regicidio realmente moderno puesto que el rey tuvo que apoyar su cuello en un tajo (block) a ras de suelo. Se acabaron los privilegios de arrodillarse o de mantenerse en pie. A tal Señor, tal deshonor. Charles I por los suelos y su cabeza, entregada a los soldados –soldadesca para los monárquicos.

Italia, abril 1945. Mussolini and Co., disfrazados de campesinos, trataron de escapar hacia Suiza cuando, el 27 abril, fueron descubiertos por partisanos locales cerca del lago de Como. Al día siguiente, fueron ajusticiados –dos días antes del suicidio de Hitler- y, poco después, fueron colgados en Milán. Milán, plaza Loreto: Mussolini y su séquito, colgados en una gasolinera. Nunca nos cansaremos de reproducir esta archiconocida foto

Rumania 1946 y 1989. En 1946, tras derrotar a los invasores hitlerianos, el pueblo rumano fusiló a unos cuantos colaboradores de los nazis, incluido su Jefe, el mariscal Ion Antonescu. Cuarenta y tres años más tarde, el presidente Nicolás Ceaucescu y su esposa Elena Petresca ‘de Ceaucescu’, no menos sátrapas que los kollabos, también fueron fusilados. 01.junio.1946. Último minuto de Ion Antonescu (con bufanda, a la izqda. de la foto) Genocidas nazis que serán fusilados pero que NO han sido torturados. No podríamos decir lo mismo de los millones de pueblos ‘del Este’ que, durante la II Guerra Mundial, padecieron la Invasión nazi. 25.diciembre.1989. Nicolae y Elena, otra pareja royal, comunista de boquilla, que cae bajo la justicia popular –ayudada por la ofensiva contra la URSS.

1993, 03 octubre. La batalla de Mogadiscio (para los somalíes, el Día de los Rangers) enfrentó al ejército USA contra unos guerrilleros somalíes. Los unidades de élite Rangers y Fuerza Delta invadieron la capital de Somalia para detener –léase, asesinar-, a Aidid, líder guerrillero. Los gringos llegaron en 19 helicópteros, 12 vehículos y 160 hombres, entre ellos, los muy propagandeados francotiradores (snipers) de los SEALS. Los EEUU sufrieron 19 muertos, 73 heridos y un (1) milico fue hecho prisionero. Entre los aliados de los invasores, Malasia tuvo 1 muerto y 7 heridos y Pakistán tuvo 2 heridos. Por la otra parte, The Washington Post reportó 312 milicianos muertos –dado que dependía de la propaganda del US Army, podía haber añadido algunos ceros. Un milico gringo que tuvo mala suerte. Aunque mucho peor la tuvieron los niños somalíes que acababa de bombardear y ametrallar.

Incinerando al Invasor

Malí, 2021 y 2022. Durante la guerra de Corea (1950-1953), los cascos azules de la ONU comandados por el general MacArthur, lograron detener la unificación de aquella península cuando ‘los del Norte’ ya habían ocupado Seúl –para revertir el curso de la guerra, este propuso bombardear el norte de China ¡con bombas atómicas! Setenta años después, la ONU continúa invadiendo países dizque independientes. En general, actúan como una banda de violadores y saqueadores –esto se ha evidenciado en varios países, especialmente en Haití y en África. Actualmente, el gobierno de Malí ha expulsado a la tropa invasora francesa –pensada para proteger el uranio del vecino Níger y también para aplastar la rebelión tuareg del Azawad. Pero la ONU militarra, sigue. Invasión azul purísima en Malí: un milico neerlandés al mando de un contingente de mercenarios negros con boinas y/o cascos azules No vemos diferencias entre la foto anterior y ésta del ‘coronel Matthieu’ en el papel del general Massu invadiendo la ciudad de Argel en la película La Batalla de Argel (Gillo Pontecorvo, 1966) Massu fue el máximo asesino y torturador contra los independentistas argelinos. No obstante lo cual, en mayo 68, De Gaulle fue a su cuartel de Baden Baden para rendirle pleitesía y ordenarle que acabara con la rebelión del “mai 68”.

Los peligros del patriotismo fuera de la Patria: un soldado español (quizá era hondureño o salvadoreño) vuelve de Malí en loor de fusiles a la funerala.

Los aliados de la Unión Europea y de la OTAN –que viene a ser lo mismo-, en el Sahel ante una mezquita de adobe. Parece el Trono de Hierro de una serie peliculera pero en el Malí septentrional no hay lugar para politologías retro-vintage. Los que sobrevuelan y bombardean ese país no son pajarracos de ciencia-ficción minimalista –i.e. de mínima inspiración- sino genocidas ensayando su (pen)última tecnología en las cabezas de los negros y de los tuareg.

