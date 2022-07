Más de 4.200 las personas represaliadas por defender el derecho a la autodeterminación

Por Omnium Cultural*. LQSomos.

Traducido por Leticia Palacios. LQSomos.

Xavier Antich: “Tenemos la obligación de transformar la represión en más compromiso cívico, más lucha democrática y más empoderamiento social”

Òmnium Cultural presenta “L’Antirepressiva” y actualiza las cifras de la represión contra el movimiento independentista

Más de 4.200 personas es la cifra de represaliados por defender el derecho a la autodeterminación que Òmnium Cultural ha hecho pública hoy con la actualización del mapa de la represión.”Ante estas cifras, tenemos la obligación de transformar la represión del Estado en más compromiso cívico, más lucha democrática y más empoderamiento social”, ha asegurado el presidente de la entidad, Xavier Antich, durante el acto de presentación de L’Antirepressiva, el espacio digital de documentación y denuncia de la represión del Estado español contra el movimiento independentista, que se ha celebrado en la antigua prisión de La Model de Barcelona, con la presencia de diversas personas represaliadas, grupos de apoyo, colectivos de abogados y organizaciones en defensa de los derechos humanos.

Antich ha denunciado que la persecución judicial y política del movimiento independentista “está lejos de acabarse” y que el Estado “ya hace tiempo que ha dejado de ser el garante de los derechos fundamentales para convertirse en el principal responsable de su vulneración”. Ante esto, ha emplazado a la sociedad civil a “organizarse para aprovechar la lucha antirrepresiva estratégicamente con el objetivo final de ejercer el derecho a la autodeterminación”.

El mapa de la represión de Òmnium Cultural cifra en más de 4.200 las personas que han sido represaliadas por motivos políticos desde el 20 de septiembre de 2017 hasta la actualidad e incluye a las 1.432 personas investigadas en procedimientos penales y a las 1.639 víctimas de la violencia policial del 1 al 4 de octubre de 2017 y durante las protestas por la sentencia. También incluye a las víctimas de agresiones físicas por ideología por parte de grupos de extrema derecha. Además, por primera vez, el mapa incluye a las 1.200 personas sometidas a procedimientos judiciales administrativos y contables y a las 65 víctimas del espionaje político del Estado, en el caso conocido como CatalanGate.

En la presentación de L’Antirepressiva también han participado la abogada Laia Serra y diversos encausados como Òscar Campos, de 21 Raons; Marta Garsaball, acusada de estar implicada en la organización y celebración del referéndum del 1-O; o Jou Carmelo, encausado en diversas causas judiciales, que han hablado de su vivencia personal y de cómo la represión ha impactado en sus vidas.

El nuevo mapa de la represión presentado por Òmnium es una plataforma dinámica y actualizable, que permite hacer un seguimiento de los procesos judiciales, así como encontrar toda la información necesaria para conocer el detalle de las causas judiciales abiertas y el calendario de los actos de apoyo. Además, la web está traducida a varios idiomas para facilitar la difusión de los casos represivos a organizaciones e instituciones internacionales.

L’Antirepressiva también cuenta con un formulario para que todas las personas represaliadas que quieran denunciar y contabilizar su caso puedan hacerlo a través de la propia web.

Además, los datos son fruto de la colaboración desinteresada de una gran cantidad de abogados que llevan causas derivadas de la represión contra el independentismo, de Alerta Solidària y sus abogados, de la Associació de l’Advocacia per la Democràcia de Lleida, de Juristes per les Llibertats de les Terres de l’Ebre, de Advocats d’Osona per la Defensa dels Drets Humans, de la Associació de Juristes pels Drets Humans del Maresme y de la Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya, la Coordinadora Antirepressiva de Girona, Bages pels Drets Civils, Via Independència y una gran cantidad de colectivos y plataformas antirrepresivas y grupos de apoyo a personas represaliadas.

Mapa de la represión, clic aquí

-Nota original: Òmnium eleva a més de 4.200 les persones represaliades per defensar el dret a l’autodeterminació

-Imágenes: Fotomontajes de Alejandro Pacheco de la Serie «1 de octubre»

