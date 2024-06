Pablo González… Llamando a la puerta del Ministro: ¿Hay alguien ahí?

Por Iñaki AlRui*

Esta novena carta es una suma no solo a las cartas enviadas al ministerio, desde el grupo de apoyo nos hemos dirigido con el mismo tema al nuevo gobierno polaco, al Consejo de Informativos de RTVE, a diversos medios informativos, a la Presidenta de las Cortes, a la Comisión Europea (Dirección General de Justicia), a la oficina del Parlamento europeo en Madrid…

Ayer, miércoles 5 de junio, el Grupo de Apoyo a Pablo González ha vuelto a insistir y a llamar a la puerta del Ministerio de Asuntos Exteriores para reclamar Justicia y urgentes medidas de atención sobre la situación de abandono y violación constante de los Derechos Humanos a la que se encuentra sometido el periodista español Pablo González Yagüe, preso en la cárcel de Radom, Polonia, desde el 28 de febrero de 2022.

Pablo González, lleva 830 días en prisión preventiva a la espera de juicio en un régimen de semi-incomunicación, durante todo este tiempo la vinculación del Gobierno español para solventar su situación en lo concerniente al respeto a los Derechos Humanos y la aplicación de las leyes vigentes en la Unión Europea han brillado por su ausencia, limitándose el ministerio a cumplir con las protocolarias visitas consulares.

En esta novena ocasión la carta que, como las ocho anteriores, se ha sellado en el Registro del Ministerio, tenía un contenido distinto, o mejor dicho un vacío determinante. En todas las cartas anteriores el Grupo de Apoyo a Pablo González se explicaba la situación que este vive en la prisión de Polonia, edtallando la restricción de visitas familiares, la censura postal, las duras condiciones de su aislamiento, así como la recomendación para este caso del Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, de que Pablo González cumpla la prisión provisional en el estado español (1). Cartas, ocho, que no han tenido ninguna respuesta por parte del ministerio, silencio total, ni si quiera un diplomático “Estamos en ello”. Para este ministerio la ciudadanía no existe, triste realidad que nos negamos a admitir.

Como ejemplo de lo planteado al ministerio os dejo la primera carta entregada el 25 de octubre de 2022 (Día Europeo de la Justicia), ver pinchando aquí, y la última entregada en el Registro el 28 de febrero de 2024 (día en el que se cumplían dos años de prisión), ver pinchando aquí.

Es llamativo, o tal vez no tanto, la cantidad de veces que el ministro Albares ha declarado y reiterado que sus derechos están siendo respetados, que se le aplica correctamente la legislación polaca y que, como ciudadano español, recibe la asistencia de su gobierno como le corresponde, declaraciones realizadas siempre al amparo de los mass media, y en una ocasión (28-2-2024) en sede parlamentaria.

Declaraciones que no coinciden con la realidad, por consiguiente, mentiras. ¡El ministro Albares miente! No por mucho repetir que sus derechos se respetan esto se hace realidad, y sino consulten lo que dice al respecto Amnistía Internacional (2) o la Federación Internacional de Prensa (3).

El gobierno español, y en este caso su ministerio, no ha hecho una sola gestión, que sepamos, para que Pablo González deje de estar 23 horas al día aislado en una celda de 5 metros cuadrados, con una hora de paseo en un patio diminuto. No ha hecho nada para que Pablo González pueda hablar por teléfono o por vía telemática con su esposa e hijos. Sus hijos menores no han oído la voz de su padre desde hace hoy 830 días. El más pequeño tiene por ello problemas psicológicos. Pablo también los ha sufrido, como es lógico en esas condiciones que calificamos de tortura psicológica. A su esposa sólo le ha sido permitido visitarle, en todo este tiempo, en tres ocasiones y siempre en presencia de agentes del Estado polaco. A sus abogados no se les permite el acceso a la causa. No conocen las acusaciones concretas de la justicia polaca, salvo la genérica de “espiar para Rusia”, que sigue sin formalizarse en papel. No se conocen las supuestas pruebas de esa acusación, salvo la posesión de dos pasaportes; uno ruso, por haber nacido en Moscú nieto de un niño español evacuado de la Guerra Civil y uno español porque reside en España con su madre desde los nueve años y tiene ambas nacionalidades.

¿Qué le pediríamos al Ministro si se dignara a recibirnos, escucharnos, atendernos? Pues simple y llanamente lo que hemos ido explicando carta tras carta, en Registro tras Registro…

Lo primero que queremos y pedimos es que el gobierno español se implique en este caso y haga uso de las relaciones diplomáticas con otro Estado miembro de la UE como es Polonia, para conseguir:

— Que pongan fecha al juicio cuanto antes, que los abogados puedan acceder a la acusación y preparar la defensa, y que sea juzgado cuanto antes y con todas las garantías procesales.

— Mientras llega la fecha de juicio, pedimos que salga en libertad condicional, libertad vigilada. Pero si a esta libertad condicional nos dicen que NO, bla, bla, bla… pues que pueda pasar la prisión preventiva aquí (es ciudadano europeo, es legislación europea), cerca de su familia, en España.

— Y si esto último tampoco fuera posible pues, al menos, que le saquen de incomunicación y de aislamiento, que la familia le pueda visitar con la regularidad posible teniendo en cuenta el viaje a Polonia y que pueda hablar por teléfono o telemáticamente con su familia, sobre todo con sus hijos.

Todo lo anterior sabemos que está en manos del ministro, son gestiones burocráticas y voluntad política, y a día de hoy más fáciles que al inicio de nuestras peticiones, gracias al cambio de gobierno en Polonia.

El tiempo pasa, el contador de días en prisión para Pablo no se detiene. Familiares, amigos y compañeros de la comunicación tampoco. Pablo es el único periodista preso en la Unión Europea, por ejercer su oficio.

¡Seguimos!

Notas:

1. Respuesta E-000772/2023(ASW): Recomendación del Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, en nombre de la Comisión Europea: “Además, la Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo permite que un sospechoso sea objeto de una medida de vigilancia en su país de origen hasta que el juicio tenga lugar en otro país, en lugar de ser sometido a prisión preventiva en un país extranjero”.

2.- Dos años después de la detención del periodista español Pablo González…

3.- Poland: Spanish journalist Pablo González in custody for two years on charges of spying for Russia

* Miembro del Colectivo LoQueSomos. Otras notas del autor

– Libertad para Pablo – Free Pablo

