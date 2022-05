‘Palestinos armados con ataúdes atacan a la polícia israelí’… Noticias del Metaverso

Palestinos armados con ataúdes atacan a la polcia israelí. Noticias del Metaverso…

Por Jorge Izquierdo*. LQSomos.

Acusar a los medios de comunicación, que ocupan Palestina, de sembrar confusión y desviar así la responsabilidad sobre el asesinato de la periodista palestina #ShireenAbuAkleh podría parecer exagerado. Palestinos «Armados con cámaras» puede sonar al monumento al abusrdo de la Vida de Brian. El gran problema es que es verdad. Ese estado amigo del que usted me habla tiene medios de comunicación que no solamente no son censurados en Europa sino más bien espoleados y jaleados desde ese portaviaones americano que es la Unión Europea.

Un poco de periodismos de todo a 100

Después de leer semejante desproposito en la prensa en «The Times of Israhiel» me detengo en sus páginas para intentar conocer un poco más acerca del Metaverso. Y mientras intentaba averiguar la audiencia me detenía en su página principal de hoy 13 de mayo de 2022. Un día después de la muerte de Shireen Abu Akleh y la «sorpresas» vienen una detrás de otra:

1º Sorpresa. La audiencia de The Times os Israhiel es de 13 millones de usuarios unicos al mes. Yo imaginaba que tenía una gran audiencia pero es impresionante la cantidad de gente que puede consumir estas noticias en la Palestina ocupada.

2º Sorpresa. En la portada del diario se menciona la muerte de un agente de la policia en la lucha antiterrorista (sic). No hace falta investigar nada acerca de la noticia ni del policia. El diario muestra con orgullo la trayectoria de este veterano policia. Adjunto captura de pantalla (traducida) para poder leer que Raz, de 47 años fue miembro fundador y residente del asentamiento Kida en Cisjordania. ¿Asentamiento Kida? ¿Cisjordania? Humm, veamos. ¿Se está refiriendo a los llamados Puestos de avanzada también conocidos como Asentamientos Salvajes?

El asentamiento Kida es uno de los 92, ¡noventa y dos!, puestos de avanzada expropiados por la fuerza a los palestinos. El estado que ocupa Palestina trata a muchos de estos asentamientos como ilegales. Vaya por delante que la ONU considera a TODOS estos asentamientos ilegales pero de esta forma el estado se lava un poco la cara frente a la comunidad internacional. Cabe destacar que esta distinción entre asentamiento legal o ilegal solo existe en la ley israelí, dado que todos los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional, ya que la Cuarta Convención de Ginebra prohíbe el traslado de población civil de un país ocupante a territorio ocupado. Ese país ocupante del que usted me habla a diferencia del resto de la comunidad internacional, no considera estos territorios «ocupados» sino «en disputa» y, por lo tanto, afirma que la Convención de Ginebra no es aplicable en ellos. Más o menos como el campo de concentración de Guantanámo.

Visto lo visto. Efectivamente puedo decir que los inventores del lenguaje PHP, de Pegasus están poniendo en marcha no ya la ocupación de un territorio y el genocidio de los palestinos. Además están construyendo el Metaverso. Israel puede decir lo que le venga en gana. Puede decir mañana que las vacas vuelan o que los ataudes atacan a la policía y el mundo lo creerá a pies juntillas.

* Bracero del funcionamiento y mantenimiento de esta web, parte del Colectivo LoQueSomos. Miembro de Wikimedia. Más artículos del autor

