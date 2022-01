Pantallazos en movimiento: 24 – 30 enero

Redacción. LQSomos.

– Perú: REPSOL mata #RepsolHazteCargo

Al menos 50 kilómetros de litoral y 1.739 kilómetros cuadrados de mar resultaron contaminados por el derrame de crudo el pasado sábado. Repsol será investigada por no haber tomado las acciones adecuadas y minimizar la magnitud del desastre. Así son las formas de una multinacional que explota egoístamente los recursos naturales y se escabulle de sus responsabilidades. Otro detalle, que no podemos dejar ahora en el tintero, REPSOL ha financiado con más de dos millones de dólares a la campaña de Keiko Fujimori en las pasadas elecciones… Repsol miente y busca evadir responsabilidades

– El fin de la OTAN

¡OTAN No! ¡Bases fuera! En cinco meses Madrid acogerá una cumbre de la OTAN. La lucha antiOTAN y las protestas contra esta cumbre vuelve a crecer entre vecinas y vecinos. Os dejamos con este debate en el que se analizan muchos puntos de interés. LoQueSomos: OTAN No

– Primer discurso de Xiomara Castro como Presidenta de Honduras

Xiomara Castro juró el jueves como la primera mujer gobernante de Honduras para el período 2022-26, en una multitudinaria ceremonia realizada en el Estado Nacional de Tegucigalpa. «Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes». Refundar Honduras es una misión imprescindible e irrenunciable. «Refundar Honduras es una misión imprescindible e irrenunciable”

– ¿Cuanto han pagado el PP por el dinero ROBADO por todos los lados?

Un discurso parlamentario muy acertado: ¿Tribunal de Cuentas? O ¿Ajuste de cuentas? En el Tribunal de cuentas están los de siempre, es como poner a un zorro a cuidar el gallinero…

– 45º aniversario de la Semana Negra

Durante toda esta semana desde el domingo 24, se han ido celebrando gran diversidad de actos en recuerdo de los asesinado durante la transición en la denominada Semana Negra madrileña de 1977. La modélica transición. Sangres de Enero 1976-1981

– Juicios a menores en Cuba, Reino Unido y EEUU

En EEUU, cada día, se producen dos mil arrestos de niñas y niños y hay 44 mil en prisión, les es aplicable la cadena perpetua y, hasta 2005, lo era incluso la pena de muerte. En aquel momento había 70 menores en el corredor de la muerte.

– Sólo Cuerpos x 5 Ripollesdansa

Exhibición del proyecto Sólo Cuerpos en el contexto del festival Ripollesdansa…. un inicio de proyecto de calle para bailarlo y adaptarlo a diversas plazas y con mujeres diversas. Estructuras dramáticas en off y equipo fijo. Pieza de denuncia de los feminicidios globales. Visibilización. Con la cia The Little Queens y Carmen voluntaria de Ripoll.

– Los últimos milicianos: guerrilleros en los Montes de Toledo

Terminaba la Guerra Civil, muchos de los antiguos combatientes republicanos, temerosos de una represalia segura, optaron por resguardarse en las montañas próximas y no regresar a sus casas. Así, el espacio geográfico de Los Montes de Toledo albergó a un buen número de guerrilleros antifranquistas que recuerdan hoy sus experiencias, su lucha, sus vivencias y sentimientos en aquella lejana etapa comprendida entre 1939 hasta 1950.

– Xavi Sarrià – La nit ferida

Xavi Sarrià continúa haciendo de su música una herramienta de memoria y conciencia. Su anterior single No s’apaguen les estreles (No se apagan las estrellas) esbozaba un hilo rojo de las resistencias populares valencianas a partir de la figura de Guillem Agulló, el antifascista asesinado el 1993. Después, las referencias de la canción se desarrollaron en un documental del mismo nombre que algunas de estas historias citadas en la canción…

