Pildorazos sonoros (IV)

Por Mariano Muniesa*. LQSomos.

Pura esencia, musical, una selección de descubrimientos, novedades o antigüedades de buena armonía que se vam quedando en la RRSS, una elección en la que siempre faltan… pero l@s que están son. Sin orden cronológico, sin orden alfabético. Melódica medicina, pildorazos musicales

Jeff beck y Johnny Depp recordando a la gran Hedy Lamarr

Era una excelente y bellísima actriz del cine de Hollywood de los años 40, triste e injustamente olvidada. En este originalísimo y singular disco que el actor de vocación rockera (Keith Richards, The Hollywood Vampires) y uno de los más grandes guitarristas de la historia, Jeff Beck, han querido hacer a medias, y que es uno de mis álbumes de este verano, me ha gustado mucho esta relajante y al mismo intensa pieza dedicada a esta actriz. Para momentos de relax… flipad con el solo del maestro Jeff Beck, no tiene desperdicio.

Happy birthday, Sir Michael

El 26 de julio cumplió 79 años Mick Jagger en plena gira por Europa, demostrando que está en un momento de forma sensacional, tanto él como los Stones. Mick, jefe, gracias por toda la satisfacción que nos has dado en estos 60 años, y que seguro que nos vas a seguir dando. Por supuesto, en un día como el 26 de julio, aniversario del asalto al Moncada que inicio la revolución en Cuba… ¡The Rolling Stones en La Habana! Los Stones, siempre los Stones…

En el día del Orgullo LGTBI…

El derecho a disfrutar de tu cuerpo, de tus sentimientos, ser y sentirte libre de elegir como vivir tu sexualidad es un derecho que ha costado años de lucha, de sufrimientos, de incomprensiones y que todavía hoy, está amenazado por el fascismo, o lo que es lo mismo, por el odio, la homofobia, la ignorancia y el fanatismo. Hoy especialmente, pero todos los días esa lucha es de las que no podemos abandonar, en especial mientras haya una sola agresión homófoba.

Una de las primeras canciones de rock español que defendió claramente al colectivo LGTBI: «El que quiera entender que entienda», de Mägo de Oz. Disfrutadla.

Grinder Blues: ‘El dos’ ¡Blues rock de calidad impecable!

El segundo disco de este proyecto paralelo del líder de King´s X, el cantante y bajista Doug Pinnick es una auténtica masterpiece. Hard Rock de raíz muy clásica con unas guitarras slide sublimes y una presencia de ese blues denso, pétreo, de la mejor escuela ZZ Top que convierte todo el disco en una gozada absoluta. Os recomiendo escucharlo entero y haceros con él, aquí os dejo una de las que me parece mejores canciones de ‘El Dos’. ¡Y la portada es fabulosa!

Sensacional video de Amanda Deveil

Hace un tiempo estuvo como invitada en mi programa de radio ‘Rock Star’, para presentarnos este temazo, lo mejor que Amanda ha hecho musicalmente en toda su carrera, que se acompaña de un videoclip que quiero compartir con todos vosotros y todas vosotras ya que me parece una obra de arte. Amanda Deveil es una artista a la que conozco desde hace ya tiempo, una mujer inquieta, creativa, valiente e imaginativa que se reinventa a sí misma en cada proyecto y en Krashpark vuelve a hacerlo con auténtica genialidad. ¡Enhorabuena, querida amiga!

Un recuerdo: A los 50 años del Domingo Sangriento

El acto de terrorismo de estado más criminal en la historia del Reino Unido

«Vosotros, cerdos anglos y escoceses a los que os envían a colonizar el Norte, dejad Irlanda a los irlandeses y arrojad a los ingleses al mar”, gritaba John Lennon, inglés de nacimiento, con rabia en esta canción de solidaridad con los irlandeses represaliados y masacrados el 30 de enero de 1972 por las fuerzas de ocupación inglesas en Irlanda del Norte. Aquel día no solo se destruyó durante décadas toda posibilidad de convivencia entre irlandeses e ingleses, sino que lejos de aplacar la tensión, aquella carnicería perpetrada por los militares de «su majestad» dieron al I.R.A. la mayor victoria política de su historia. ¡Irlanda para los irlandeses!

