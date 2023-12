Qué empresas se benefician con el DNU de Milei

Por Ari Lijalad*

El decreto compilado por Sturzenegger y puesto a la firma de Milei es un plan empresarial. Las firmas y empresarios detrás de cada medida…

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 que firmó Javier Milei es un Frankestein de negocios. Un engendro creado a partir de partes que aportaron las corporaciones que concentran los principales sectores de la economía. Cada artículo tiene nombre y apellido. No es cierto que desregula la economía en general. El DNU desregula los negocios a los empresarios pero regula y fuerte a los trabajadores. Milei y su gabinete lo firmaron pero no lo escribieron. Es un brief de negocios que les llegó cerrado.

a pluma que reunió los aportes fue Federico Sturzenegger, que no es funcionario actual. Lo fue en dos gobiernos, el de la Alianza donde terminó procesado por el Megacanje y el de Mauricio Macri, donde hizo agua con el manejo de la inflación y negocios con el manejo del Banco Central. Hoy no es funcionario pero apareció a la derecha de Milei en la cadena nacional que anunció este DNU. Que intervenga en su redacción es ilegal: una ley la puede presentar cualquier ciudadano, un DNU requiere un procedimiento administrativo de funcionarios públicos, cosa que Sturzenegger no es. ¿Quién la paga por este trabajo? ¿Cuánto? Para Milei detrás de cada necesidad no hay un derecho porque eso implica un costo que hay que pagar; detrás de cada artículo de este DNU hay un negocio y alguien invirtió en eso.

El combo de guadaña a los derechos laborales es copy/paste de todos los reclamos de las grandes empresas cuya letra la escriben los estudios de abogados empleadoristas, mal llamados laboralistas. Un personaje clave es Daniel Funes de Rioja, que comanda uno de los estudios más grandes del país en el que descansan las corporaciones en los temas laborales, fusionado hace poco con el estudio Brouchou, histórico referente del establishment corporativo y financiero. Funes de Rioja preside la Unión Industrial Argentina (su industria, curiosamente, es la del juicio pero al revés) y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). Con este DNU metió toda su agenda: eliminar derechos laborales e incluir a los trabajadores de alimentación y de buena parte de la industria entre los que tienen prohibido hacer paros.

A pesar de que está taxativamente prohibido por la Constitución, el DNU de Milei deroga partes importantes del régimen penal laboral, específicamente las multas por empleo no registrado, por el pago fuera de término de indemnizaciones y por retención indebida de aportes. O sea, promueve el trabajo no registrado y libera de culpa a los empresarios que estafen a los trabajadores y al fisco quedándose con sus aportes. También facilita los despidos sin causa, el encubrimiento de relaciones laborales, extiende el período de prueba de 3 a 8 meses, avala la tercerización laboral sin responsabilidad de la empresa que realmente contrata, elimina las horas extra y habilita la extensión de la jornada laboral, limita los aportes sindicales, reduce la opción de licencia de maternidad previa al parto de 30 a 10 días, prohíbe las asambleas en los lugares de trabajo, cercena el derecho a huelga y elimina la ultraactividad.

Este vademecum antiderechos beneficia al gran empresariado en general, pero el DNU tiene artículos que, como sectores enteros de la economía, tienen dueño.

Bancos

Milei habilitó la privatización del Banco Nación, el banco más grande del país, obviamente público. Lo puso en el capítulo sobre Reforma del Estado. La ley vigente de Reforma del Estado en su artículo 9 habilitaba las privatizaciones de empresas públicas con aprobación del Congreso, pero exceptuaba de forma explícita al Banco Nación de la posibilidad de privatizarlo. Milei eliminó esa excepción en el artículo 41 de su DNU.

El 8 de diciembre, dos días antes de que Milei asumiera, la periodista Luciana Glezer publicó en LPO que se filtró “un plan para la privatización del Banco Nación, valuado en USD 25.000 millones”, que se discutió en un encuentro al que asistió un enviado de Santiago Bausili, designado por Milei como presidente del Banco Central. Ese monto coincide con lo que Milei dice necesitar para tapar parte del déficit financiero del Banco Central.

El Banco Nación tiene más de 10 millones de usuarios, es el más grande del país. Tuvo ganancias por 450 millones de dólares entre junio de 2022 y junio de 2023, mientras que es el principal prestamista al sector privado, tanto industrial como agropecuario. Un jugoso botin, aunque puede significar un duro golpe a los esctores que hoy reciben crédito a tasa negativa con lógica de banco público, que fomenta la producción y las exportaciones con una mirada global del país y no con un simple expediente.

El DNU de Milei le atesta un duro golpe al Banco Nación: elimina la obligacion de que los organismos públicos y el Poder Judicial tengan allí sus depósitos. ¿Será que le quieren bajar el precio para que los banqueros amigos del gobierno lo compren más barato?

Banqueros cercanos a Milei hay varios: desde Eduardo Elzstain, que posee el Banco Hipotecario, hasta Juan Nápoli, del Banco de Valores, pasando por la familia de la canciller Diana Mondino que opera el Banco Roela. El ministro de Economía Luis Caputo viene del Deustesche Bank, su socio Bausili pasó por JP Morgan.

Milei también incluyó a los trabajadores bancarios entre los que tienen prohibido hacer paros.

Mercado Libre

Marcos Galperín festejó el DNU. No es para menos. Se va a beneficiar de la reforma laboral en general, con la que podrá rotar más barato a sus trabajadores no calificados. Pero en el DNU hay párrafo que lo beneficia directamente. En el artículo 72 Milei modifica la ley de Contrato de Trabajo y elimina la obligatoriedad de que el salario se pague en una cuenta sueldo de un banco, que no tiene costo para el trabajador. Habilita con esto a pagar los sueldos en cualquier sistema de pagos, léase MercadoPago. En la letra chica de la web de MercadoPago dice: “Mercado Pago ofrece servicios de pago y no está autorizado por el Banco Central a operar como entidad financiera. Los fondos acreditados en cuentas de pago no constituyen depósitos en una entidad financiera ni están garantizados conforme legislación aplicable a depósitos en entidades financieras”. O sea, te pueden depositar el sueldo sin que ese depósito esté garantizado.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga cosecharon ganancias extraordinarias en los últimos años, donde incluso la mayoría de ellas fueron ayudadas por el Estado para pagar los sueldos durante la pandemia. La más beneficiada es Swiss Medical cuyo titular, Claudio Belocopitt, es además el portavoz del sector. La teoría de Milei es que la desregulación genera competencia y eso beneficia a los clientes: la realidad es que Belocopitt festejó el DNU y anunció que definirán los aumentos discrecionales junto a los otros dueños de prepagas. No van a competir, están cartelizados, se pondrán de acuerdo con el aumento.

El DNU de Milei derogó la potestad del Estado de autorizar y revisar los valores de las cuotas, que si una prepaga quiebra se pueda transferir sus afiliados a otra similar y que no habrá intervención estatal en los aranceles mínimos ni en los modelos de contrato. O sea, no habrá más plan básico obligatorio.

Grupo Clarín

En relación a la ley de Medios Audiovisuales, Milei fue más lejos que Macri. Apenas asumió, Macri firmó el decreto 267 que modificó los puntos principales de la ley de Medios Audiovisuales que incomodaban al Grupo Clarín pero dejó algunos límites de propiedad de licencias. Milei, en el artículo 326 de su DNU, directamente elimina los límites de licencias de TV y radio a nivel nacional.

Entre las leyes que deroga el DNU también está la 26.736, que declara “de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios”. Papel Prensa, entregada a Clarín por la última dictadura empresario militar, volverá a darle papel sólo a quien quiera.

El DNU establece que los servicios de radio y televisión son “actividades de importancia trascendental”. Eso tiene doble beneficio para Héctor Magnetto: por un lado no lo considera servicio público esencial, por lo que el Estado no puede meterse con sus tarifas; por el otro, prohíbe los paros en los medios.

Supermercados

Milei derogó la ley que regula la actividad comercial de los supermercados, en especial los derechos de sus trabajadores.

Visa y Mastercard

El DNU de Milei perjudica tanto a los usuarios de tarjeta de crédito como a los comercios. Para los usuarios, elimina los montos máximos por los intereses que se cobran cuando se paga el mínimo de la tarjeta. En su lógica de contratos libres, en lugar de fijar límites para las comisiones y las tasas lo deja librado a la negociación entre cada comercio y las tarjetas. ¿Como puede negociar un pequeño comercio con Visa o Mastercard, principales jugadores del mercado?

Elztain

Es uno de los ganadores de todas las medidas de Milei. No por nada es quien aloja al presidente en el Hotel Libertador, que es suyo. Beneficiado por la devaluación en su condición de productor de soja desde Cresud, es además uno de los principales dueños de edificios y shoppings donde cobra alquileres. Milei derogó la Ley de Alquileres y habilitó contratos en dólares, sin topes para depósitos o garantías ni plazo mínimo.

Alimenticias

Milei derogó la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas así como el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía. A su vez incluyó a los trabajadores del sector entre los que tienen prohibido hacer paros.

Elon Musk

En un hecho inédito, Milei utilizó la cadena nacional para hacer publicidad de Starlink, la empresa de Elon Musk que provee internet vía satélite. Hasta ahora la prestación de internet por satélite requería autorización; ahora, en el artículo 330 del DNU, Milei puso que “la provisión de facilidades de los sistemas satelitales de comunicaciones será libre” y que solo se requerirá un “registro para su operación, al solo efecto de coordinar el uso de las frecuencias radioeléctricas y evitar interferencias sobre otros sistemas”. También incluyó la tecnología satelital dentro de las que pueden dar “radiodifusión por suscripción”. O sea, Musk no va a dar solo internet, va a poder meter contenidos.

No es el único interesado. Tal como detallan especialistas en el tema como Martín Becerra y Agustín Espada, internet satelital es un negocio también para el embajador en Estados Unidos Gerardo Werthein así como de gigantes como Claro (del mexicano Carlos Slim) y Telefónica. ¿Habrá conflicto entre ellos? Becerra lo resumió en su cuenta de X: “si Milei pretendía hacer equilibrio entre grandes grupos de comunicaciones, repartiendo artículos del DNU a medida de algunos connotados, creo que le pifia, porque la alegría para unos es lesiva para otros”.

Energía

Vista, Shell, Pan American Energy, Tecpetrol, Plus Petrol y Exxon festejan. El DNU de Milei habilita la exportación libre de todo lo que saquen de Vaca Muerta y, como dijo el presidente, prohibe prohibir exportaciones, un atentado contra el abastecimiento del mercado interno que conjuga con la derogación de la ley de Abastecimiento.

Empresas como Transportadora de Gas del Norte (TGN), Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Camuzzi en gas y Pampa Energía, Transener, Edesur y Edenor en electricidad se benficiarán con la Revisión Tarifaria que habilita el artículo 177 del DNU.

Celebran Paolo Rocca, la familia Bulgheroni, Marcelo Mindlin y compañía.

Sociedad Rural y Cerealeras

Milei liberó las exportaciones de todo, incluidos los productor agropecuarios. Trigo y carne podrán venderse completos al exterior, a precio dólar. Lo poco que quede para el mercado interno será a precios astronómicos.

A su vez los trabajadores de “la producción de bienes y/o servicios de toda actividad, que estuvieran afectados a compromisos de exportación” tendrán prohibido hacer paros. Cargill, Dreyfus, Bunge, ADM Agro, Aceitera General Deheza, COFCO y Molinos Agro felices. Milei también prohibió los paros de los trabajadores de dragado y balizamiento, fundamentales para que salgan los barcos cargados de cereales.

El artículo 15 de la ley de Trabajo Agrario prohibía “la actuación de empresas de servicios temporarios, agencias de colocación o cualquier otra empresa que provea trabajadores para la realización de las tareas y actividades incluidas en la presente ley y de aquellas que de cualquier otro modo brinden servicios propios de las agencias de colocación”. En criollo, prohibía la tercerización de trabajadores golondrina. Milei lo eliminó, así como la responsabilidad de las empresas por sobre los trabajadores tercerizados. A medida de los agroempresarios.

Manzano y Musk

El DNU deroga 2 leyes vinculadas a la minería. Una es la que crea el Sistema Nacional de Comercio Minero, otra la que crea el Banco Nacional de Información Minera. Ambos apuntan a que el Estado cuente con información sobre la minería, desde el equipamiento y recursos humanos del sector hasta los números del comercio minero. ¿Qué sentido tiene eliminar estas leyes? Que el Estado no tenga información sobre la minería.

De todos los minerales que hay en tierra argentina hay uno donde el mundo pone sus ojos: el litio. El principal tenedor de tierras con litio es José Luis Manzano. Hay intereses también de empresas canadienses y europeas. Y el ídolo de Milei, Musk, cuyos dispositivos requieren del litio como fuente de energía. El DNU hace que el Estado quede ciego frente a este negocio.

Ledesma

Milei derogó el “Régimen de entregas de azúcar para consumo en el mercado interno” que regía por la Ley 18.770. Con esto la familia Blaquier podrá exportar su producción sin límites. Actualmente el 90% de su producción se destina al mercado interno y el 10% a exportación.

Aerolineas privadas y Eurnekian

El DNU de Milei establece la política de cielos abiertos, el instrumento que LAN utilizó para fundir las líneas de bandera de la mayoría de los países de América Latina. Consiste en que eliminar la prohibición de que empresas extranjeras hagan vuelos de cabotaje. Esto favorece tanto a las empresas que quieran oprerar en Argentina como a la extranjerización de las que ya operan.

El que mira esto con mucho interés es Eduardo Eurnekian, patrón de buena parte de los que fimaron el DNU.

Tierras

El artículo 154 del DNU deroga el “Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales” que regía por la ley 26.737. Esa norma limita al 15% la cantidad de tierras que pueden estar en manos de extranjeros y prohibía que adquieran teritorio en zona de seguridad de frontera (los 200 kilómetros del límite territorial hacia adentro). Ahora los Benetton, Joe Lewis y demás podrán ampliar sus dominios.

Laboratorios

También festejan los laboratorios, cuyos dueños están entre las personas más ricas del país. La familia Bagó, la familia Roemmers, Hugo Sigman, entre otros, ya no tendrán competencia del Estado. Milei derogó la ley 27.113 que declaró “de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública dedicados a la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos”.

* Nota original en “el destape”

⇒Argentina en LoQueSomos⇐

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos