Quiero pagar, pero cobro 547€ y tengo dos hijos que tienen que comer…

La empresa municipal del suelo de Leganés (EMUSLE) ha citado a Evelyn Johanna, por impagos tras sus problemas económicos fruto de la pandemia

Reproducimos la información recibida de la Plataforma de Afectad@s por la Hipoteca de Leganés, sobre el caso de Evelyn, inquilina del EMSULE del Ayuntamiento de Leganés, con fecha de juicio para el 17 de marzo y desahucio para el 6 de junio, en las que se explican las carencias en política de vivienda y sus responsabilidades de la empresa municipal sobre este caso y en general.

Comunicado por el caso de Evelyn, inquilina del EMSULE, y las políticas de vivienda

(y sus carencias y responsabilidades) de la empresa municipal

“Yo quiero pagar, claro que quiero, pero cobro 547€ y tengo dos hijos que tienen que comer. Ya nos acostábamos con hambre, comiendo solo con el menú que nos daba Servicios Sociales en la primera ola, y no lo voy a volver a hacer. Lo que tengo primero va para comida y luego para deudas y gastos”

Estas son algunas de las declaraciones que salían el pasado viernes 18 de febrero en una entrevista a nuestra reciente compah Evelyn, inquilina de un alquiler asequible en una vivienda pública del EMSULE. En ella se explicaba su precaria situación económica y laboral que la ha llevado a tener una serie de impagos durante la pandemia, cuando se le agravó aún más, y el intento de negociar con la empresa municipal una vía de pago adaptado a su situación. El EMSULE se ha negado por el momento a estas negociaciones justas y lógicas, y por ello Evelyn ya tiene fecha de vista judicial para el 17 de Marzo y fecha de lanzamiento de desahucio para el 6 de junio.

Para los que lo desconozcan, el EMSULE es la empresa municipal del suelo de Leganés, empresa pública gestionada por el Ayuntamiento y los concejales del pleno local, y (entre otras funciones) es propietaria y gestora del suelo municipal (al ser público siempre) y su uso, y de muchas viviendas públicas, en las que participa en su construcción según los diferentes planes urbanísticos públicos y que posteriormente pone en su mayoría a la venta (a precio de mercado) para recuperar lo invertido.

En una menor proporción, casi irrisoria, dedica viviendas a alquiler asequibles o cercanos a precio de mercado, aunque no tiene métodos ni medios para revisar periódicamente (por ejemplo, anualmente) la situación socio-económica de las familias inquilinas y de la vivienda. Esto afecta negativamente a las familias inquilinas más vulnerables, como la de Evelyn, sobre todo, cuando sufren grandes mermas en sus ingresos mensuales, como con la pandemia; pero en cambio. Por otro lado, afecta muy positivamente a las familias inquilinas que mejoran considerablemente sus ingresos económicos y siguen ocupando una vivienda pública con un alquiler asequible (o social) cuando pueden optar sin ningún impedimento al mercado libre del alquiler y con ello, bloquean la oportunidad a otra familia que realmente pueda necesitar este tipo de viviendas y alquileres.

Además de esta omisión de responsabilidades, que dificulta a las familias más necesitadas el acceso a la escasa vivienda pública en régimen de alquiler asequible o social en el municipio; el EMSULE continúa en su dinámica de no crear ningún parque de vivienda pública para emergencia habitacional, pues sigue dedicando la inmensa mayoría de sus nuevas promociones a la venta de vivienda pública, mientras las prometidas promociones de los mal llamados alquileres sociales, pues son a renta de mercado libre (ni sociales ni asequibles) parece que se quedan en el aire, sino indefinidamente paralizadas.

Recordamos que Leganés, según fuentes policiales, antes de la pandemia tenía una media de entre 3 y 4 desahucios diarios, por lo que no es exagerado decir que, tras el fin del RD de “medidas anti-desahucios” el próximo 28 de febrero, se prevé un tsunami de nuevos lanzamientos de todas las familias que ahora están acogidas a esa moratoria temporal, elevando considerablemente en el municipio esas cifras de desahucios diarios y trayendo tras de sí, todas las dramáticas consecuencias que provoca la pérdida abrupta y total del derecho a la vivienda y a su acceso de todas esas personas. Es obvio que no se puede hacer responsable en su totalidad al Ayuntamiento de Leganés de esta emergencia habitacional, pero es cómplice cuando sus políticas de vivienda siguen siendo las mismas que buscan convertir y mantener como un privilegio y una inversión el acceso a la vivienda, dejando de lado al resto de vecinos y vecinas que no se lo pueden permitir.

Si se tienen más de 100 viviendas vacías del EMSULE, si solo se hacen nuevas promociones para vender viviendas públicas, si no se dedican viviendas públicas a alquileres sociales y a un parque público en grandes cuotas y cantidades de las promociones que se proyectan, si no se regulan los escasos alquileres existentes en viviendas púbicas ni se plantea crea un protocolo y un baremo de adjudicación de alquileres sociales; si no hace nade de esto dentro del EMSULE, entonces se es culpable y cómplice de la situación de emergencia habitacional que sufre el municipio, ya que no se intenta ni crear una alternativa ni poner solución a ello.

Y es que ya no es solo que no se plantea el parque público de vivienda social por parte del Ayuntamiento, sino que no se plantean siquiera ni debatirlo, ya que en múltiples ocasiones desde esta plataforma se les ha solicitado la creación de una mesa de Emergencia Habitacional, en la que participasen el EMSULE, los partidos políticos del Ayto., los moviemntos sociales de calle e incluso, ONGs que también tocan el problema y que disponen de viviendas (como Cáritas y Cruz Roja); y nunca hemos obtenido respuesta. La última vez fue el pasado lunes 14 de febrero cuando tuvimos una reunión con la Concejala de Servicios Sociales junto con la AV Zarzaquemada, donde le expresamos estas propuestas y le hicimos entrega de la documentación del caso de Evelyn, buscando acelerar una pronta y positiva respuesta del Ayto hacia la familia. Se quedó en que la concejala o su secretaria nos darían respuesta el viernes de la misma semana y en eso se quedó solamente, ya que aún no ha habido contacto alguno no con Evelyn ni con la plataforma.

Por todo esto y mucho más, desde PAH Leganés, seguiremos luchando por el derecho a la vivienda para todas las personas, como en el caso de Evelyn, considerando realizar todas las acciones necesarias para ello, y nos encontraran en frente de aquellos que quieran desahuciar sin solución ni alternativa, que solo buscan favorecer la especulación con la vivienda y el mantenimiento de la discriminación en el acceso a la vivienda de una buena parte de la población.

#ParqueViviendaPúblicaYA #EMSULEparaViviendaPublicaYSocial

