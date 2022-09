Recesión global y colas de hambre en el mundo: la ganancia o la vida

Por Paula Giménez* y Matías Caciabue*. LQSomos.

En las últimas semanas las imágenes han recorrido el mundo: largas colas en Londres, en España y en Milán frente a instituciones de caridad para acceder a un plato de comida y manifestaciones en Viena, para exigir baja de los precios de energía, combustibles, alimentos y aumento del salario mínimo.

El hambre, un flagelo bastante común en los países del llamado “tercer mundo”, ha llegado al corazón de las economías más potentes y revela con esto el grado de descomposición sistémico, cuando las poblaciones que habitan los países del otrora centro geopolítico, van quedando condenadas a vivir como en lo que ellos mismos, desde sus academias bautizaron como la periferia.

De acuerdo con datos publicados por organismos oficiales de España y Alemania, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social creció hasta 27,8% en España y 16,6% en Alemania durante 2021, donde 13,8 millones de personas viven bajo el límite de la pobreza.

Según el último informe de seguridad alimentaria del Banco Mundial, actualizado a mediados de este mes, “el 93,3% de los países de ingresos bajos, el 90,9 % de los países de ingresos medianos bajos y el 93% de los países de ingresos medianos altos han registrado niveles de inflación superiores al 5%”. Pero lo que más preocupa es que el aumento en el precio de los alimentos es aún mayor que la inflación, y afecta con más fuerza a los países con menores ingresos. Para ejemplificarlo, el informe toma el índice de precios de algunos productos agrícolas, que refleja que “los precios del trigo, el maíz y el arroz son un 17%, un 29% y un 6% más altos, respectivamente, que en septiembre de 2021”.

La FAO, prevé que casi 670 millones de personas (el 8% de la población mundial) seguirán pasando hambre en 2030, aun teniendo en cuenta una recuperación económica global. Se trata de una cifra similar a la de 2015, cuando se estableció el objetivo de acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición para finales de esta década en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Grandes objetivos y narrativas que se encuentran materialmente cada vez más alejados de la realidad cotidiana de millones de seres humanos que sobreviven en condiciones poco dignas.

El dato proporcionado por la FAO nos muestra que la inseguridad alimentaria crece en un mundo en el que el año pasado se registraba, según Forbes, una “explosión” de multimillonarios. Para el 2021, 2.755 personas acumularon una fortuna estimada en 13,1 billones de dólares, por encima de los ocho billones de la lista de 2020, con la estimación de que un 86% de ellos mejoró su estatus financiero en medio de la crisis del coronavirus.

En términos más sencillos, estos números son reflejo de un sistema en el que cada vez hay menos personas que concentran una cantidad cada vez mayor de riquezas, al tiempo que una enorme y creciente masa de la población vive cada vez en condiciones más miserables.

Economías frías prometen un crudo invierno

El invierno se acerca en el hemisferio norte y al dato del aumento de la población que no logra procurarse diariamente un plato balanceado de comida, se suma el aumento de los precios de la energía, que promete que los meses más fríos serán difíciles de atravesar. Un video que se volvió viral semanas atrás, refleja cómo la inseguridad energética de las y los europeos, en muchos casos quedará librada a un golpe de suerte: el programa televisivo inglés «This morning», sorteaba el pago de las facturas de luz hasta fin de año. Con el subsidio estatal, cuyo porcentaje varía según el país pero que existe en todos los casos, evidentemente no alcanza.

#ThisMorning has turned completely dystopian and Black Mirror by offering to pay energy bills as a competition prize. pic.twitter.com/hs1DD6NXbo

— Scott Bryan (@scottygb) September 5, 2022