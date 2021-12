Sáhara ocupado. Resumen informativo Noviembre 21

Redacción*. LQSomos.

La siguiente relación de noticias, corresponde al pasado mes de noviembre de 2021, es una muestra aproximada de casos de violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, en ciudades del sur marroquí con población saharaui y en las cárceles marroquíes con presos políticos saharauis, elaborado por el blog Contramutis*, según organizaciones sociales y diversos medios de información

Día 1.- Los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik inician una huelga de hambre de advertencia de cuarenta y ocho horas para sensibilizar sobre la precaria situación que padecen y la detención ilegal a la que han estado sometidos desde finales de 2010 tras los injustos procesos judiciales de tribunales militares y civiles marroquíes. Responsabilizan a la comunidad internacional por lo que sufren, consecuencia de las violaciones de sus derechos legítimos por parte del régimen marroquí y hacen un llamamiento al enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas, Staffan de Mistura, para que dé atención prioritaria a los presos saharauis en las cárceles marroquíes Muestran, también, su solidaridad con el preso político saharaui Mohamed Lamín Haddi, en huelga de hambre en la cárcel de Tiflet 2 desde el 27 de septiembre de 2021.

Día 4.- El preso político saharaui Sid-Albashir Alali Butenguiza, que se encuentra en la cárcel de Kenitra, en Marruecos, inicia una huelga de hambre de veinticuatro horas ante la falta de atención de la Delegación General para la Administración de Cárceles Marroquíes, que sigue ignorando las quejas y comunicaciones enviadas por el padre del activista, Alali Butenguiza, para que su hijo sea trasladado a un centro cercano para poder visitarlo con facilidad. Sid-Albashir, del Grupo Gdeim Izik, que cumple una sentencia de cadena perpetua, no ha podido ser visitado por su padre desde hace más de once años debido a su deteriorada salud y su incapacidad de realizar viajes largos.

Día 5.- La Administración de la cárcel de Oudaya, en Marrakech, prohíbe a Fatma Eddaf y a su hermano, el expreso político saharaui Eddaich Eddaf, visitar al preso saharaui Mustapha Eddarja. Eddaich Eddaf, de la dirección ejecutiva del Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Saharauis en el Sáhara Occidental (CODESA) manifiesta que su hermana Fatma, esposa de Mustapha Eddarja, y su hija, El Ezza Eddarja, han viajado desde El Aaiún hasta Marrakech, unos 900 km, pero que la dirección de la prisión solo permite la visita de la hija. Ezza Eddarja relata que ha encontrado a su padre en malas condiciones de salud: tiene visión deficiente, dolores gastrointestinales, desnutrición, y sufre malos tratos y tortura psicológica. Mustapha Eddarja ha estado en varias cárceles marroquíes desde su detención, en 2017. 7.- Aminetu Haidar, defensora de los Derechos Humanos y presidenta de la Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí (ISACOM), y los miembros de esta organización Elghalia Djimi y Dafa Eddah son retenidos durante 40 minutos en un puesto de control entre El Aaiún y la playa de Foum Elouad, restringiendo su derecho a la libre circulación.

Día 7.- Aminetu Haidar, defensora de los Derechos Humanos y presidenta de la Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí (ISACOM), y los miembros de esta organización Elghalia Djimi y Dafa Eddah son retenidos durante 40 minutos en un puesto de control entre El Aaiún y la playa de Foum Elouad, restringiendo su derecho a la libre circulación.

Día 7.- Explota una mina terrestre al paso de un 4×4 en el que viajan los civiles saharauis Makhtari Ahmed Zain y Dah Zain El-Din, resultando este último herido en las piernas y es trasladado varias horas después al hospital de Dajla. La explosión tiene lugar en las inmediaciones de Bir Kunduz, entre la ciudad de Dajla y el muro de la vergüenza marroquí, cerca de uno de los pozos importantes de la zona. En esta zona y otras adyacentes se producen con frecuencia explosiones de minas terrestres que causan desastres humanos y ambientales, afectando negativamente al sustento y la estabilidad de los civiles saharauis, especialmente porque la mayoría de ellos tienen sus vidas ligadas al desierto y a la cría de camellos y ovejas.

Día 8.- Un grupo de paramilitares marroquíes enmascarados asaltan a las 4,30 horas la casa de la familia Jaya, en Bojador, en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, e inyectan a Sultana una sustancia desconocida y causan destrozos en la vivienda, que rocían con agua de mofeta, utilizada en ataques israelíes contra los palestinos. Sultana Jaya, que va a cumplir junto con su familia un año de arresto domiciliario sin orden judicial, relata que los paramilitares rompen la puerta de la vivienda y actúan de forma brutal. Afirma que tiene marcas de las agresiones en el cuerpo: “Me bajaron los pantalones y me inyectaron algo que desconozco e intenté resistirme. Mi anciana madre lloraba y les suplicaba, me agarró de las piernas. En ese momento ellos ya me habían inyectado, después de tenerme sujetada un rato. Comenzaron a pellizcarme justo en la nalga donde me inyectaron para ver si sentía. Ahora mismo siento dolor en mis riñones y en todo este lado del cuerpo”.

Día 9.- Manifestación en la ciudad de Smara para denunciar la política represiva de Marruecos contra los civiles y militantes saharauis, exigiendo la salida de las fuerzas ocupantes de los territorios saharauis. Agitando banderas y pancartas saharauis, los manifestantes reiteran el derecho a la autodeterminación y la independencia.

Día 10.- Una caravana solidaria organizada por la Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí (ISACOM) sale de El Aaiún hacia Bojador para solidarizarse con la familia Jaya, que lleva un año bajo arresto domiciliario sin orden judicial, pero es interceptada en un control al sur de la ciudad por policías marroquíes de paisano. Los activistas, 26 militantes de ISACOM en seis vehículos, son apedreados por paramilitares y obligados a volver a la capital del Sáhara Occidental.

Día 11.- Ante la resolución 2602 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) que amplía la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), el Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Saharauis en el Sáhara Occidental (CODESA) lamenta el fracaso del CS en atender las demandas internacionales de un mandato de protección de los derechos humanos para la MINURSO; toma nota de los elogios a una institución oficial marroquí, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cómplice en ocultar la realidad de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado; exige la liberación de todos los presos políticos y la revelación de la suerte corrida por los saharauis desaparecidos, e invita al Comité Internacional de la Cruz Roja a tener presencia física en el Sáhara Occidental para dar protección a los civiles saharauis, defensores de DDHH, periodistas y presos políticos.

Día 15.- Agentes marroquíes encapuchados asaltan de madrugada la casa de Sultana Jaya, en Bojador, agreden a todos los miembros de la familia, incluida la madre, de 84 años, que son objeto de actos vejatorios y violan a la activista saharaui. Durante media hora los agresores destrozan todo lo que encuentran, muebles, enseres y ropa, a la vez que esparcen basura y líquidos fétidos por toda la vivienda. A pesar de ello, Sultana sale a la ventana para ondear la bandera saharaui y decir que resistirán hasta la libertad y la independencia.

Día 15.- La Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí (ISACOM) responsabiliza al rey de Marruecos personalmente de las graves violaciones cometidas contra la defensora de los derechos humanos saharaui Sultana Jaya y su familia, y por la guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos contra los hijos del pueblo saharaui. La ONG afirma que Mohammed VI es responsable de «todos los crímenes cometidos en su nombre y en nombre de su régimen invasor”, que ha desatado el uso de la violación como arma para aterrorizar a mujeres y hombres saharauis; responsabiliza del grave deterioro de la situación de DDHH a las Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Día 19.- Se cumple un año de arresto domiciliario y asedio a la familia Jaya por miembros de la policía marroquí de paisano y paramilitares, que vigilan el domicilio las 24 horas. Sultana Jaya, sus hermanas Luaara y Um-Almumnin, y su madre, de 84 años, viven en Bojador, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, vigiladas por las fuerzas de ocupación, sin posibilidad de contacto con el exterior, todo esto sin orden judicial. En este tiempo, los paramilitares marroquíes han irrumpido varias veces de madrugada en la casa y han violado a Sultana y Luaara, las han golpeado, contagiado de Covid a Sultana y Um-Almumnin, a la vez que han sembrado con líquidos malolientes y basura la vivienda, en la que han causado destrozos y de la que se han llevado pertenecías de la familia. A pesar de ello, Sultana y Luaara suben todos los días a la terraza para ondear la bandera saharaui.

Día 22.- El preso político saharaui Sidi Abdallah Abbahah que se encuentra en la cárcel de Tilftet 2, en Marruecos, a más de 1200 kilómetros de su ciudad natal, El-Aaiún, entra en huelga de hambre en protesta por la discriminación y la privación de su derecho a la comunicación por teléfono. Sidi Abdallah Abbahah fue detenido en 2010 tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik y, a pesar de la falta de pruebas, fue condenado por el Tribunal de Apelaciones de Rabat, en 2017, a prisión perpetua en un procedimiento denunciado por falta de garantías y violación del derecho a un juicio justo.

Día 23.- El Tribunal Penal marroquí de El Aaiún suspende el juicio de apelación contra el preso político saharaui Mohamed Salouki, al haber sido conducido ante el tribunal sin notificación previa ni al acusado ni a su defensa. Salouki fue condenado el 6 de octubre a 2 años de prisión por participar en Smara en manifestaciones reivindicando el cumplimiento de la legalidad internacional y la autodeterminación del Sáhara Occidental, y se encuentra detenido desde el 15 de febrero de 2021 en la “Cárcel Negra” en El Aaiún. En el procedimiento no se observó respeto a la tutela judicial efectiva, y no hubo prueba de cargo alguna.

Día 25.- Un grupo de mujeres saharauis se manifiesta en la ciudad de Smara con motivo del Dia Contra la Violencia de Genero para denunciar la opresión que sufren en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Día 29.- Mujeres saharauis se manifiestan en una calle de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, con banderas saharauis pidiendo la independencia y dando vivas a la Republica Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Día 29.- Las fuerzas de ocupación marroquí irrumpen en la vivienda de la familia Jaya, en Bojador, agreden y golpean a la militante saharaui Um Elmoumnin Abdalahe, a la que causan varias lesiones y que había acudido a visitar a Sultana para mostrar su solidaridad y apoyo. En medios saharauis de Bojador se denuncia que esta nueva agresión queda impune, ya que ninguna fuerza policial ni órgano jurisdiccional recogen denuncias de las agresiones de las que son víctimas la familia Jaya y los activistas saharauis.

Día 30.- El Tribunal Penal de Guelmin, sur de Marruecos, condena a tres estudiantes saharauis por »reunión e incitación a la reunión”. Jalal Bouchaab es condenado a un mes de cárcel, Hamza Bouhrika a siete meses y Jamal Aharouch a un año y 3 meses. Los tres fueron detenidos el 14 de septiembre de 2021 acusados de reunión no autorizada, incitación a la reunión y arrojar piedras a las autoridades marroquíes y juzgados en primera instancia el 27 del mismo mes. Durante el juicio los estudiantes negaron los cargos, señalando que son perseguidos por sus actividades estudiantiles y sus posiciones sobre el Sáhara Occidental a favor del legítimo derecho de los saharauis a la autodeterminación.

Día 30.- El preso político Mohamed Lamim Haddi se comunica con su familia, lo que no le permitían desde el 7 de octubre, a la que informa de que el 28 de noviembre fue forzado a abandonar la huelga de hambre que mantenía desde el 27 de septiembre. El periodista Lamin Haddi, que se encuentra en la cárcel marroquí de Tiflit 2, relata que su estado de salud está muy deteriorado y que no ha sido llevado al hospital ni ha recibido ningún tipo de atención médica.

Día 30.- El Tribunal Penal marroquí en la ciudad saharaui de El Aaiún acuerda una nueva suspensión del Juicio de Apelación del preso político saharaui Mohamed Salouki y señala como nueva fecha el 7 de diciembre de 2021. Salouki fue condenado el 6 de octubre a 2 años de prisión por participar en Smara en manifestaciones por la autodeterminación del Sáhara Occidental

* En este mes de noviembre al menos quince civiles saharauis, entre ellos un niño de 15 años, han muerto en zonas del Sáhara Occidental, tanto al norte como al sur, bajo control del Frente Polisario por bombardeos de la aviación marroquí mediante drones. En unos casos se trataba de jóvenes que extraían oro en una cuenca minera. La muerte del niño de 15 años, Baani Yeslem Sidi, ocurrió en Azaig, en sur del Sáhara Occidental, a 13 km de la frontera mauritana y a 110 del muro que construyó Marruecos. Viajaba con su abuelo, Mohamed Yeslem Ahmed, de 62 años, que resultó herido grave, y su hermano Mohamed, de 6 años. Se encontraban cerca de un pozo de agua donde cuidan a sus camellos y se disponían a buscar nuevos pastos para el ganado.

A estas muertes hay que añadir la de tres civiles argelinos integrantes de un convoy comercial que transitaba por la carretera internacional que une Argelia y Mauritania y que fue bombardeado con un dron marroquí que destruyó dos camiones.

