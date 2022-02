Sin rastros de Polonia en la exposición ‘Seeing Auschwitz’

Por Cristina Calandre Hoenigsfeld. LQSomos.

El gobierno polaco no asiste a una exposición sobre el campo de exterminio nazi en territorio polaco

Recientemente se ha inaugurado una exposición sobre el campo de exterminio de Auschwitz, situado en Polonia, y que lleva el título “Seeing Auschwitz”.

Se hizo la presentación por parte de los organizadores de Musealia, en Casa Sefarad-Israel de Madrid, y algunos embajadores asistieron, como el de Alemania, Israel, EEUU y Austria. Podemos verlo en video.

Me ha llamado mucho la atención que no fuera nadie del gobierno de la Republica de Polonia, ya que dicho campo de exterminio nazi está en su territorio. Parece que en esta ocasión, sí que se van a incluir a los republicanos asesinados en los campos nazis, por lo que dijo la representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque yo todavía no he visto la exposición.

Polonia tiene en estos momentos problemas con la Unión Europea, ya que asegura que su Constitución está por encima de la legislación europea, y esto ha creado muchas fricciones con sus socios comunitarios. Recordemos que Polonia está gobernada por los ultraconservadores de Ley y Justicia, que hacen grupo parlamentario europeo, Conservadores y Reformistas, con los ultras de derechas españoles de VOX.

Centro Sefarad-Israel, (consorcio del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid) siempre tuvo muy buenas relaciones con la embajada polaca en España, especialmente en el ámbito cultural e hicieron exposiciones juntos. Ahora con las recientes fricciones que tiene Polonia en el ámbito europeo comunitario ya no parecen que colaboren con Casa Sefarad.

Entre los problemas que enfrenta Polonia, es la devolución de los bienes robados a los judíos, muchos de ellos asesinados en su territorio durante la II Guerra Mundial. Primero se enfadaron, pues decían que seria tratado como delito, quienes dijeran que el Holocausto judío fue en los campos de exterminio polacos, ya que su argumento era que ellos también fueron victimas de los nazis.

Cuando se les exigió que aplicaran las leyes de restitución de los bienes robados a los judíos, se defendieron, mediante unas leyes apoyadas en su Constitución, y por lo que no eran de obligado cumplimiento hacer esa ley de restitución. Si continúan con ese enfrentamiento, la UE les va a sancionar o expulsar.

Yo ya no espero que nos devuelvan la casa familiar de Pulawy, Lublin, mientras sigan gobernados por esa derecha ultra católica.

Primero fueron los ocupantes nazis alemanes, luego los comunistas, y luego los capitalistas. No se cual de ellos, fueron los responsables de quitar la estrella de David del frontispicio. Ahora la casona, esta en el centro del pueblo y se compone de pisos, no se si en alquiler o vendidos. Algunos se han enriquecido a costa del asesinato de la familia Hoenigsfeld, y aquí no ha pasado nada.

Volviendo al tema de la exposición (que estará seis meses), espero y deseo, que sirva para mientras se tramita la Ley de la memoria democrática durante estos meses en el Parlamento español, sirva de prueba para relacionar a través de los republicanos asesinados en los campos nazis, que Franco si participo en el Holocausto.

Yo desde luego lo he intentado explicar infinidad de veces, que lo hizo a través de las leyes raciales que promulgo y aplico: la del 11 de mayo Paso de fronteras de 1939, y la de depuración de médicos, BOE de 7 de octubre de 1939. Fueron aplicadas a mis abuelos judíos. Para poder pasar la frontera de Hendaya-Irún y recuperar su trabajo en Madrid, tuvieron que convertirse al catolicismo, lo hicieron en la capilla española en Paris, en octubre de 1936.

Una vez conseguidos los difíciles avales franquistas, pasaron con mi madre Ruth, y gracias a eso se salvaron del Holocausto, y aquí estoy yo con mi archivo para contarlo, las veces que sea necesario.

