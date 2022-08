Suicidio civil y suicidio militar

Por Nònimo Lustre. LQSomos.

Diez estampas femíneas, segunda parte o continuación de continuación de los collages de la serie «Mujer». Historia de la mujer occidental: de la mutilación a la esclavización pasando por los magnicidios…

Porcia, hija de Catón y, por herencia, de acrisolada moralidad, se suicidó tragándose unas brasas. En esta lámina vemos cómo sostiene el tizón con unas tenazas. Pero los fisiólogos demuestran que es imposible matarse con semejante ferocidad porque el carbunco no pasaría al tracto digestivo –mataría, sí, pero no instantáneamente. Sin embargo, el disparate de Porcia fue imitado siglos después: según Caro Baroja 1985, “sor Mariana Francisca de los Ángeles (1637-97), carmelita descalza, bajó al infierno en visión y sintió que le metieron la cabeza en un bonete de fuego, por las narices humos de azufre, en la boca una gran piedra, que sacaban los demonios con furia.” Es decir, que existió el suicidio místico mediante la ingesta de ascuas pero no el real.

En la mitad superior, una actriz de Jólibu coquetea con unos entorchados milicos, presentes en la industria cinematográfica desde que nadie apostaba por la fuerza de su propaganda. La alegre brindadora está cometiendo un suicidio militar. Tras ella, se conocerán unos casos famosos: Thelma Todd 1935, Lupe Vélez 1944, Maria Montez 1951, Marilyn 1962, Judy Garland 1969, Veronica Lake 1973, Jean Seberg 1979, Natalie Wood 1981, Romy Schneider 1982, Capucine 1990, Margaux Hemingway 1996 y Anna Nicole Smith 2007. Si coincidimos en que los milicos son los verdaderos amos de Jólibu, entonces todos estos suicidios les pertenecen.

Ilustración: Abajo a la izquierda, El suicidio de Porcia, óleo atribuido a Pierre Mignard, siglo XVII, Museo Lambinet, Versalles.

