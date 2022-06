Valencia: manifestación contra la masacre en Melilla

Masacre en Melilla

Por Agencia Mp3. LQSomos.

UHURU Valencia convocamos una concentración para este domingo 26 de junio frente a la Delegación del Gobierno . Esta atrocidad no puede quedar impune bajo ningún concepto y todos los actores políticos tendrán que tomar responsabilidades…

Comunicado*:

El 24 de junio hemos vuelto a ser testigos de la brutalidad policial ejercida por parte de los cuerpos y fuerzas tanto del estado español como del marroquí ya que deliberadamente han provocado como mínimo la muerte de seis jóvenes y el traslado de más de 100 personas a varios hospitales de la zona, llegando incluso a saturar el hospital El Hassani de Nador.

Asimismo, se ha podido constatar el lanzamiento a corta distancia de botes de humo por parte de los antidisturbios de la Guardia Civil hacia las personas que se encontraban en la valla, generando una situación de gran peligro para su integridad física y moral y la caída de muchos de ellos de la valla. A su vez, cabe destacar la falta de identificación de los agentes de la Guardia Civil durante la intervención.

De cette manière violente et inhumaine les migrants ont été traités hier à la barrière de Barrio Chino à Nador. Abandonnés sans secours sur place pendant des heures, ce qui a augmenté le nombre de décès. pic.twitter.com/YdKQiPGtzK



A todo esto, hay que sumarle el trato inhumano y vejatorio que sufren las personas en tránsito, como se ha documentado en los numerosos videos que asociaciones defensoras de Derechos Humanos (Asociación Marroquí de Derechos Humanos, entre otros) han compartido. Según fuentes consultadas y el video publicado por la AMDH muchas de las personas detenidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquí están detenidas,

tiradas en el suelo y amontonadas.

Plus de cadavres et de blessés de migrants subsahariens et soudanais jetés à terre sans aucun secours sur place sous les yeux des autorités qui ne font rien pour les secourir. Alors qu’on pouvait sauver plusieurs vies. pic.twitter.com/EGd3rEQpOi

— AMDH Nador (@NadorAmdh) June 25, 2022