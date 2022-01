Baktash Abtin: poeta iraní disidente, muere en prisión

Por Hamid Hosseini*. LQSomos.

Baktash Abtin (بکتاش آبتین, c 1974 – 8 de enero de 2022)

Poeta, escritor, miembro del Colegio de los escritores de Irán. Encarcelado por «propaganda contra el estado» y «acciones contra la seguridad nacional», estaba condenado a 6 años de cárcel por asistir al homenaje a los pasajeros del avión derribado por los Guardianes de la Revolución hace dos años.

#Iran:RSF learned with sadness the death of #Baktash_Abtine. The writer and #journalist had been unjustly sentenced to 6 years in prison and was in detention in hospital, ill with #Covid19 & deprived of the necessary care. RSF blames the high regime’s authorities for his death. pic.twitter.com/zNZ2l0rw1v

— RSF (@RSF_inter) January 8, 2022