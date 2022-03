Bob Marley: la película

Por Mariano Muniesa. LQSomos.

Una experiencia multisensorial e inmersiva para celebrar el legado histórico de una de las figuras del mundo de la música popular

Bob Marley Superstar

Ray Charles, Tina Turner, Jim Morrison, Richie Valens, Brian Jones, Elton John, Freddy Mercury… el biopic en torno a grandes figuras del rock se ha convertido indudablemente en todo un nuevo género cinematográfico al que dentro de muy poco se podrá incorporar a una nueva leyenda. El padre del reggae como música, filosofía, cultura – o contracultura-, identidad de un pueblo e incluso icono de todo un país y una religión: Bob Marley.

El anuncio del rodaje de esta película se produjo hace ya bastantes meses, hacia el verano de 2021, pero aunque ya se habían realizado todos los preparativos, faltaba la pieza fundamental, que no era otra que elegir al actor que diera vida al protagonista. Después de mucho buscar, Paramount Studios encontró al actor que se piensa va a ser el más adecuado para interpretar a Bob Marley en la producción de la que les estamos hablando.

El actor Kingsley Ben-Adir, más conocido por su papel de Malcolm X en la película estadounidense de 2020 ‘One Night in Miami’, ha resultado ser la elección final del director Reinaldo Marcus Green para protagonizar la película que detallará la vida de Marley. Green acaba de terminar su último proyecto, la película seis veces nominada al Oscar ‘King Richard’, protagonizada por Will Smith y que también es en cierta medida un biopic, en tanto en cuanto narra la historia de las leyendas del tenis Venus y Serena Williams y su padre.

La película, todavía sin título, cuenta con el apoyo de la familia de Marley, incluidos sus hijos, Ziggy y Cedella Marley y su viuda Rita Marley, quienes supervisarán en todo momento el proceso de rodaje de la película con la productora Tuff Gong, dirigida por Robert Teitel. “Confío en que esta película nos acercará a la comprensión de su vida, su música, su trayectoria y continuará llevando la antorcha de su legado con el carisma y al mismo tiempo la humildad que caracterizó siempre su personalidad, y sobre todo, el amor, el profundo amor que sentía por su país, sus raíces y su pueblo”, ha dicho Green en recientes declaraciones realizadas a diversos medios de prensa ante el anuncio de la elección del actor que encarnará a Bob Marley. “Es un verdadero honor y un privilegio trabajar con Ziggy y la familia Marley y Paramount Pictures para dar vida a su historia. El público quiere conocer al verdadero Bob, tanto al hombre como a la leyenda. Ese va a ser el objetivo de la película”.

Por su parte Ziggy Marley ha dicho que la película será como “abrir una ventana” que nunca antes se había abierto. “Es una responsabilidad increíble la que asumimos con Reinaldo Marcus Green y el equipo de Paramount para contar la historia de nuestro padre de una manera que realmente honre su memoria y también entretenga, ilumine, anime e inspire a sus fans y seguidores en todo el mundo. Estoy muy ilusionado por poder participar en este trabajo para ayudar a compartir el legado de quién fue nuestro padre Bob Marley. Es como abrir una ventana que nunca antes se ha abierto”, agregó.

Al mismo tiempo, la figura de Bob Marley en estos días acapara la actualidad por otro motivo: la familia Marley, junto con la empresa de eventos Terrapin Station Entertainment, ha anunciado la inauguración de la exposición ‘Bob Marley One Love Experience’ este pasado 2 de febrero en la icónica Saatchi Gallery de Londres para una exposición limitada de diez semanas antes de embarcarse en una gira por varias ciudades europeas.

Esta exposición de fotografías, recuerdos personales, memorabilia y toda clase de material inédito nunca mostrado al público hasta este momento, al estilo de la que se organizó alrededor de la historia de Pink Floyd en 2019 se ha planteado como un viaje a través de su estilo de vida, pasiones, influencias y legado perdurable.

Una experiencia multisensorial, interactiva e inmersiva para celebrar el legado histórico de una de las figuras musicales y culturales más apreciadas y respetadas del mundo de la música popular contemporánea. Incluso, a través de la página web www.bobmarleyexp.com, es posible que todo aquel que quiera enviar fotos inéditas, poemas, ilustraciones o cualquier otro tipo de material elaborado como homenaje o tributo a la figura de Marley, previo examen de la comisión organizadora y del comisariado de la exposición, pueda ver incorporarse al catálogo de la exposición la aportación que quiera hacer en ese sentido.

“Es un honor participar en el desarrollo y la difusión de ‘Bob Marley One Love Experience’. Esperamos que todos sus fans puedan unirse y disfrutar de esta exhibición, llevarse un poco de positividad y devolverla al mundo. El legado de Bob debe celebrarse no solamente por su música sino también por su impacto duradero en la cultura y la historia de la humanidad, en especial en los pueblos del tercer mundo”, ha declarado Jonathan Shank, CEO de Terrapin Station, y director y productor de ‘The Bob Marley One Love Experience’. Para esta exposición, que estará en Londres hasta el 18 de abril, existirá la posibilidad de adquirir paquetes VIP que incluirán ofertas de una fiesta de discoteca nocturna reggae en noches seleccionadas y recorridos privados. Todos los paquetes se ofrecerán a través de ‘On Location’ y estarán disponibles a través de Ticketmaster.

¿Podremos disfrutar en alguna ciudad de nuestro país, a ser posible A Coruña, Ourense, Vigo, Lugo o Santiago de Compostela de esta experiencia? Crucemos los dedos… y hagámoslo también para que su biopic pueda verse en una gran pantalla y no solo en las plataformas habituales.

