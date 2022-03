Catalunya, Repúblicas y derecho a decidir

Por Agencia Mp3. LQSomos.

Un análisis militante y optimista de los horizontes republicanos que toma el Referéndum del 1 de octubre de 2017 como punto de partida

El próximo martes, 29 de marzo, se celebrará en Madrid un interesante dialogo entre republican@s de Catalunya y de Madrid. Y será al hilo de la presentación del libro Carta a un republicano español (Bellaterra, 2022), que contará con las intervenciones de Jordi Serrano Blanquer, autor, Patricia López (periodista) y Rebeca Quintans (periodista y escritora).

¿Vivimos en una democracia? ¿Es esto un Estado de Derecho? No hay ningún país perfecto, que lo sea democráticamente al cien por cien. Pero la democracia no se conquista una vez y ya está, no se tiene una vez del todo y dura para siempre. Se puede tener un poco, limitadamente, o mucho. Aunque puede perderse en cualquier momento. Todo, o solamente una parte. Son muchísimas las evidencias de que está en juego nuestro futuro. ¡Estamos en peligro!

Con el aplauso de la derecha y la timidez de la izquierda española la revuelta catalana de 2017 resucitó comportamientos antidemocráticos en judicatura, corona, ejército, medios de comunicación y cuerpos policiales, y sacudió un régimen monárquico incapaz de afrontar una realidad inaplazable.

Hoy, en 2022, el substrato neofranquista reaparece contra el actual gobierno de coalición de izquierdas y sus apoyos. Vuelve el espantajo de la España rota y la España roja. El libro, un análisis militante y optimista de los horizontes republicanos en España, es un aviso para los que no quieren ver las amenazas a la libertad y al estado de bienestar que se ciernen sobre ellos ni los peligros que conlleva trasladar a la cúpula judicial la dirección política del país.

El autor

Jordi Serrano Blanquer (Sabadell, 1958). Historiador. Es rector de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) ágora de las izquierdas políticas, sindicales y sociales de Cataluña. Ha sido director de la Fundació Ferrer i Guàrdia, presidente de la Escola Lliure el Sol, portavoz de la Lliga per la Laïcitat y secretario general del Moviment Laic i Progressista. Durante el último franquismo y la transición militó en la Joventut Comunista de Catalunya (JCC) y el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). Entre otros libros ha publicado: Antoni Farrés. Quan els obrers van assaltar l’Ajuntament, amb Xavier Domènech (Angle, 2015), sobre el mítico alcalde comunista de Sabadell, TUS, un empriu sabadellenc (TUS, 2018) estudio de una cooperativa de transporte público municipal, Catalunya ha deixat de ser catòlica? (UPEC, 2009), Joan Salas Antón (Cossetània edicions, 2010) el organizador del cooperativismo en España, Sabadell destil·lat Angle 2014, prólogo de Josep Manuel Tresserras, Josep Xinxó Bondia i les Joventuts Socialistes Unificades, Montflorit 2004, prólogo de Teresa Pàmies.

– Entrevista: Jordi Serrano Blanquer: «En un país normal, Felipe VI habría dimitido varias veces»

martes, 29 de marzo, Librería Traficantes de Sueños, a las 19 horas



