Chelsea Football Club: Quitate tú, pa’ponerme yo

Por Selodi Gasan Adie. LQSomos.

«El Chelsea Football Club puede confirmar que se han acordado los términos para que un nuevo grupo de propietarios, liderado por Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter y Hansjoerg Wyss, adquiera el club»

No me gusta la combinación de negocios y deporte, pero ¡Es el mercado amigos! Y así funciona. El motivo de esta nota no es otro que evidenciar la hipocresía de las sanciones comerciales, deportivas o culturales que las llamadas “democracias” hacia Rusia. Y lo sé, en los negocios no hay ética!

La junta de la Premier League destituyó en marzo al propietario del Chelsea, Román Abramóvich, se iniciaban las primeras redadas mediáticas (y especulativas) del inicio de la guerra. Obligado a retirarse vendió el club, atrás quedaba la era más exitosa de la historia de la institución deportiva, al ganar cinco títulos de la Premier League, cinco FA Cups y la Champions League en dos oportunidades.

Ahora el multimillonario estadounidense Todd Boehly ha comprado el Chelsea, de la inversión total que se realizará, 2.500 millones de libras (3.085 millones de dólares) se destinarán a la compra de las acciones del club y dichos ingresos se depositarán en una cuenta bancaria congelada en el Reino Unido con la intención de donar el 100% a causas benéficas, «tal y como ha confirmado Roman Abramovich», dijeron desde el club en su página web, añadiendo que «los nuevos propietarios propuestos comprometerán 1.750 millones de libras (2.160 millones de dólares) en inversiones adicionales en beneficio del club».

¡Quitate tú, pa’ponerme yo!

