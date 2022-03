Con la Resistencia, con quienes resisten

Por Iñaki Alrui. LQSomos.

Verdad, voluntad política, legislación, impunidad, Justicia, obstáculos, represaliad@s, memoria, víctimas, reparación, resistentes…

Acto primero

Una concentración ante el tribunal Constitucional fue el arranque de las Jornadas 100 horas por la Memoria y contra la Impunidad, organizadas por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA). Una concentración de encuentros a la que llegan compañeras y compañeros de diversos puntos del estado para compartir en los siguientes días experiencias, espacio, comunidad.

¿Por qué ante el Tribunal Constitucional? Fácil: para poner de manifiesto el modelo de impunidad del estado sobre los crímenes del franquismo y la transición ante la ultima instancia de la justicia española, que ha denegado todas las querellas criminales presentadas ante juzgados buscando la investigación contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo. Las demandas ahora viajan fuera de nuestras fronteras en busca de la Justicia.

Estamos en la “Prospe”, una de esas joyas del tejido social que ha sobrevivido en el páramo madrileño, precisamente ahora cumplen 50 años, cinco décadas de trabajo social, de pedagogía, de apoyo mutuo, de bikestein, de lecturas, medio siglo de abrazos, de compañía y de la palabra que más duele al poder: ¡AUTOGESTIÓN! Y gracias. Porque gracias a estas resistencias de barrio sigue habiendo locales que acojan jornadas como las 100 horas por la Memoria y contra la Impunidad. Lugares que unen y jornadas contra la impunidad… espacios comunes.

Cuatro grupos se distribuyen en sendas mesas de diálogo en las que se dan a conocer cada una de las leyes que se encuentran bloqueadas y el proceso de tramitación en el que se encuentran: Ley de secretos oficiales, Ley de memoria democrática, Código Penal (principio de legalidad internacional), Ley de bebés robados. Los grupos rotan de mesa a mesa en didáctica legislativa, se habla del lento recorrido, los cortos avances, las dificultades.

Pero también hay conquistas, porque hay movimiento de lucha, paso a paso y sin claudicar. La definición de Memoria Democrática esta encima de la mesa, y en estos años se han conquistado palabras en la batalla del lenguaje, se han aireado historias ocultas, se ha construido un relato, se han llevado los casos ante la justicia, la memoria ha viajado más allá de los Pirineos, la conocen ahí fuera. Y queda mucho, muchísimo, aunque a veces son ínfimamente pequeñas las líneas entre la equidad y la injusticia, entre la verdad y la mentira, entre lo difuso y lo lógico. No es fácil, pero ya hay camino, ahora es seguir, sumar, avanzamos.

Acto Tercero

Ha pasado un día y seguimos. Las jornadas se reanudan con un diálogo abierto entre querellantes y equipos jurídicos en los diferentes territorios para conocer el recorrido y la situación de todas las querellas presentadas y de la querella argentina, para tener una visión global de las acciones judiciales que se han llevado a cabo y definir conjuntamente las próximas.

Al diálogo le siguen las intervenciones de representantes de diversos grupos políticos para explicar su posicionamiento ante los procesos legislativos. De la mano de Ter García, de El Salto, y Guillermo Martínez, colaborador de Público, van tomando la palabra Paco Gracia (UP), Manuel Pérez (ERC), Bel Pozueta (EH Bildu), Carlos Babío (BNG), Mireia Vehí (CUP). Pocas divergencias en varias voces de largas intervenciones que engullen el tiempo. Es bueno saber que están ahí, que quieren una ley justa y que caminan de la mano con el movimiento memorialista. No están todos los partidos, pero los que están son… Modificar o derogar la Ley de Amnistía de 1977, investigar todos los crímenes franquistas, no igualar a víctimas y verdugos, acabar con el franquismo fáctico, no olvidar a ninguna persona represaliada, indemnizar las expropiaciones forzosas, compensar el trabajo esclavo… De más leyes ni hablamos, la Ley de Secretos Oficiales o la de los bebes robados, se siguen demorando en plazos de enmiendas y se pierden en la burocracia. Y por supuesto sin olvidar que la pasada semana el PsoE sumó sus votos a los de PP, Cs y Vox para evitar un cambio del Código Penal que permitía juzgar delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista. No hay más palabras, se cierra la sesión.

Descanso, visite nuestro bar.

Acto cuarto

La tarde se reabre con una charla muy presente para la mayoría de las personas asistentes: La tortura hoy: democracia y derechos humanos. Y es que la sala está llena de días de prisión, de juicios injustos, de horas de comisaría, de interrogatorios en la Puerta de Sol, mucho daño y muchas torturas que todavía siguen en 2022.

La exposición la encabeza Sònia Olivella, coordinadora de Litigi estratègic i memòria histórica Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans. Y contamos con la presencia de Jorge del Cura, un conocido activista, ya histórico, de los DDHH, que ha encabezado varias iniciativas contra la tortura. Jorge abrirá el debate, aportará datos tan reales como tristes sobre la tortura generalizada en “democracia”, datos contrastados y documentados. Seguirá Pau Pérez, de Sir[a] Red de apoyo terapéutico, jurídico y psicosocial en contextos de violencia. Nos narra su trabajo pericial sobre la tortura, a través del Protocolo de Estambul, con un equipo de psiquiatras y psicólogos, en la compleja labor de apoyar a las víctimas y documentar, acreditar las torturas construyendo un armazón técnico de apoyo. La otra parte de la charla va de la mano de la Asociación de personas Torturadas de Navarra, en la voz de dos de sus miembros, Jorge Chocarro y Mikel Soto, una novedad organizada para romper el silencio encriptado en torno a la tortura, relatos en primera persona y sobre una inciativa que va construyendo una red por toda la Comunidad Foral, un camino abierto de ayudas mutuas en busca de la verdad.

Una charla con tiempo para el debate sobre ese gran fracaso de los Derechos Humanos que es la práctica de la tortura, pero una charla que también nos ha enseñado que en este campo también se ha avanzado. Cuesta conseguirlo, aunque tenemos datos, se hace seguimiento, tenemos herramientas como nos ha demostrado el extraordinario trabajo de Sir[a] y la posibilidad de juntar fuerzas a través de asociaciones como la creada en Navarra, para avanzar en la denuncia, la investigación y el apoyo. ¡Saber la verdad! Hay luz en el escenario, mucha.

Una pausa, música. Alicia Ramos nos llena de canciones y pequeños monólogos de presentación que arrancan las risas de las personas presentes, su voz y su guitarra nos llevan de soñado viaje, hay fiesta.

Buenas noches, mañana seguimos.

Acto quinto

Dos mesas de debate abren la mañana del domingo.

La primera, Ley Mordaza y legislación de excepción, un espacio para dialogar sobre por qué la represión durante el franquismo es un crimen contra la humanidad, cómo afecta la impunidad de estos delitos a la democracia actual y cómo podemos avanzar para acabar con esta situación. Las ponencias van a cargo de José Antonio Martín Pallín (ex Magistrado del Tribunal Supremo), Carlos Escaño (Amnistía Internacional) y Begoña Lalana (abogada de las querellas contra la tortura presentadas por CEAQUA, especialista en derecho penal). El diálogo lo lleva María Galán, de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA). La necesidad de derogar la Ley Mordaza, aunque haya matices, queda patente en el debate, que se enriquece con las decenas de casos de violaciones de derechos, de abusos policiales, de acosos racistas, devoluciones en caliente… ¡Indefensión! Legislación para prohibir la disidencia en el estado español, legislación que cuando sale a Europa queda totalmente deslegitimizada, como lo demuestran las diversas sentencias emitidas en países como Alemania, Italia, Escocia, Bélgica, una Europa que sigue llamando la atención al estado español por la práctica de la tortura, o del trato en la frontera sur. ¿Derogará el gobierno la Ley Mordaza? Una pregunta que seguiremos haciéndonos después de haber sido una promesa repetida en la boca del presidente. Y ante las preguntas, pues a buscar respuestas, y a seguir con la protesta en la calle, a defender la Libertad de Expresión, el derecho a la protesta, proteger la disidencia.

Otra mesa, otro debate. Cultura y Memoria, con Almudena Carracedo (directora de documentales, entre ellos, «El Silencio de Otros»), Cristina Andreu (cineasta y presidenta de la Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales-CIMA), Isabel Ruiz (ilustradora, con diversas publicaciones centradas en dar visibilidad a la mujer) y Carlos Olalla (actor, poeta y escritor). La mesa la presenta la incombustible Kutxi Echegoyen (represaliada política y miembro de La Comuna, asociación de presxs y represaliadxs del franquismo). Palabras sinceras de nuestras ponentes, compromisos, militancias a través de la obra, represión en el sector al estilo de marcar al que se “significa”, llegar con buen mensaje más allá de nuestros círculos, artivistas a quienes necesitamos, ¡y mucho!. La cultura es la herramienta más valiosa que siempre hemos tenido, transformadora y pedagógica.

Descanso, para seguir a la tarde con un balance abierto en comunidad y planificar futuro…

Se cierra el telón.

Nos quedamos con las palabras que han resonado una y otra vez entre las paredes de la Prospe: Verdad, voluntad política, legislación, impunidad, Justicia, obstáculos, represaliad@s, memoria, víctimas, reparación, resistentes…

Desenlace: Continuará…

De momento, en la concentración frente al Congreso de los Diputados este martes 29 de marzo, a las 18 horas, para recordarles a las diputadas y diputados todo lo que hemos hablado, debatido y aprendido en estos tres intensos días en las Jornadas 100 horas por la Memoria y contra la Impunidad.

Gracias, muchas, nunca te sientes extraño ni ajeno en espacios como este de la Red CEAQUA, gracias a la Escuela Popular de la Prospe, gracias a toda la gente que curra para que todo salga bien, gracias a las ponentes que nos han enriquecido y gracias a todos los miles de resistentes que han defendido los derechos comunes en esa larga lucha por un mundo mejor, muchos de ellos y ellas han puesto su espacio y su voz estos días en La Prospe, sois ejemplo de referencia, sois la Resistencia irreductible. ¡Gracias, resistentes!

Más artículos del autor. Miembro del Colectivo LoQueSomos. En Twitter: @IkaiAlo

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos